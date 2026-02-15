Mỗi 100 đồng vốn "đẻ" ra 83 đồng lãi: Hé lộ "cỗ máy in tiền" phía sau lợi nhuận khủng

Một trong những trại chăn nuôi heo của Công ty Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát.

Mảng chăn nuôi heo của Tập đoàn Hòa Phát được vận hành bởi Công ty CP Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, một trong bốn mảng kinh doanh chính của Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) bên cạnh thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò và trang trại trứng gà.

Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát, năm 2025, Công ty CP Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát ghi nhận tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 83%.

ROE 83% có nghĩa mỗi 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra 83 đồng lợi nhuận sau thuế. Đây là mức ROE cao nhất trong Tập đoàn Hòa Phát năm 2025.

Hòa Phát cho biết, mức ROE này đạt được nhờ hai yếu tố chính là sản lượng tăng trưởng ổn định và biên lợi nhuận gộp cải thiện do giá bán tăng trong bối cảnh nguồn cung thị trường giảm. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) của công ty đạt 31%.

Năm 2025, đàn heo trong nước sụt giảm do dịch bệnh và thiên tai, đẩy giá heo lên mức cao. Trong khi nhiều trang trại gặp khó khăn duy trì sản xuất, các trang trại của Hòa Phát vẫn vận hành ổn định nhờ hệ thống khép kín và kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ.

Cụ thể, sản lượng heo thương phẩm năm 2025 đạt hơn 380.000 con, tăng 6% so với năm 2024. Sản lượng heo giống 10kg đạt gần 280.000 con, tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Nguồn giống chất lượng là yếu tố then chốt giúp duy trì năng suất. Toàn bộ heo giống cụ kỵ được nhập từ DanBred International (Đan Mạch), gồm ba dòng Landrace, Yorkshire và Duroc thuần chủng. Năng suất sinh sản đạt 32-34 heo con cai sữa/nái/năm.

Đàn giống được nuôi trong môi trường âm tính với dịch tả heo châu Phi và dịch tai xanh, tiêm chủng đầy đủ, sử dụng thức ăn do Hòa Phát sản xuất. Nhờ vậy, đàn heo có chỉ số tăng trọng cao và hệ số chuyển hóa thức ăn thấp, giúp giảm chi phí sản xuất.

Hòa Phát hiện đang vận hành 7 cụm trang trại tại Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ và Đồng Nai với tổng đàn giống khoảng 25.000 con, công suất thiết kế 750.000 heo thương phẩm mỗi năm. Các trang trại được đầu tư hệ thống làm mát, thông gió, cho ăn, cấp nước tự động và xử lý chất thải khép kín. Năm 2025, mảng chăn nuôi heo đóng góp 44% tổng doanh thu HPA.

Năm 2025, HPA ghi nhận doanh thu 8.326 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt 22% kế hoạch.

Tháng 1/2026, HPA hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với quy mô 30 triệu cổ phiếu, huy động được 1.257 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng. Ngày 6/2/2026, 285 triệu cổ phiếu HPA chính thức giao dịch trên sàn HOSE với giá tham chiếu 41.900 đồng.

Theo kế hoạch đến 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn mỗi năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm mỗi năm, chăn nuôi bò 73.000 con mỗi năm và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả mỗi năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%.