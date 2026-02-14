Ngày mai, một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra tại Quảng Ninh

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 15/2 đến hết ngày 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ), tỉnh sẽ tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh kỳ quan – Vịnh Hạ Long, diễn ra trên tuyến đường Công viên hoa (phường Hồng Gai) và tại khu vực Quảng trường 30/10, Bảo tàng – Thư viện tỉnh (phường Hạ Long). Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng.

Sự kiện tạo nên không gian lễ hội đa sắc màu, hòa quyện giữa bản sắc địa phương và hơi thở hiện đại. Mỗi cụm mô hình được thiết kế như một "lát cắt" sinh động phản ánh các trụ cột phát triển của tỉnh, kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật tạo hình và công nghệ chiếu sáng. Tổng thể không gian khắc họa hình ảnh một Quảng Ninh năng động, giàu bản sắc, thân thiện và hướng tới tương lai.

Điểm nhấn nổi bật là Con đường ánh sáng mang tên "Dòng chảy tương lai" với 66 vòm đèn LED lập trình tạo thành "đường hầm ánh sáng" chuyển động liên tục, mô phỏng nhịp phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên số.

Hệ thống LED điều khiển theo từng điểm ảnh giúp hiệu ứng ánh sáng chuyển động như sóng, như dòng năng lượng lan tỏa; màu sắc thay đổi theo chủ đề như xanh công nghệ, tím huyền ảo, vàng lễ hội và có thể đồng bộ cùng âm nhạc vào khung giờ cao điểm, mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng. Sự kết hợp này tạo nên một không gian lễ hội đa sắc, vừa mang bản sắc Quảng Ninh vừa hiện đại, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, cụm biểu tượng 8 linh vật ngựa dũng mãnh – biểu trưng cho sức mạnh, tài lộc và thành công – được thiết kế với chiều cao từ 4,4 đến 5,7m, thân dài tới 7,4m, đặt trên sàn rộng 95m². Kết hợp cùng các mô hình sóng nước, cành mai, cành đào cao 6 - 8m, không gian tạo nên bức tranh mùa xuân rực rỡ, hứa hẹn trở thành điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Không gian hoa tươi quy mô lớn với hàng vạn chậu và bông hoa như mai, đào, cúc, đỗ quyên, trạng nguyên… được bố trí dọc tuyến, tạo thành những thảm hoa rực rỡ sắc xuân, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn không khí Tết truyền thống trong không gian lễ hội hiện đại.

Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh kỳ quan được định hướng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa thường niên của tỉnh. Việc đầu tư các sự kiện nghệ thuật chất lượng cao, không gian trình diễn mở gắn với cảnh quan di sản cùng hoạt động trải nghiệm cộng đồng không chỉ nâng cao đời sống tinh thần người dân, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, kinh tế đô thị và du lịch chất lượng cao của Quảng Ninh.

Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Ninh. Theo thống kê, trong năm 2025, Quảng Ninh đã đón khoảng 21 triệu lượt khách du lịch. Tổng doanh thu từ du lịch đạt xấp xỉ 57.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các sản phẩm du lịch mới, du lịch tàu biển cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm gắn với di sản và văn hóa bản địa tiếp tục được mở rộng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Trong năm 2026, Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đón trên 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 5,2 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ du lịch phấn đấu đạt từ 65.000 tỷ đồng trở lên.