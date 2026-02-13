Công an phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân vay tiền dịp cuối năm

Thông tin từ Công an TP.Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa phối hợp Công an phường Phú Định điều tra, làm rõ và xử lý nhóm đối tượng thực hiện hành vi tạt sơn vào nhà dân nhằm khủng bố tinh thần, gây áp lực đòi nợ. Theo đánh giá của Công an TP.Hồ Chí Minh, đây là một trong những thủ đoạn ngày càng manh động, liều lĩnh của các đối tượng hoạt động tín dụng đen hiện nay.

Trước đó, Công an phường Phú Định tiếp nhận tin báo của bà V.T.K.D (sinh năm 1963, cư trú tại hẻm 266 đường Hoàng Ngân, phường Phú Định) về việc nhà ở của gia đình bị các đối tượng ném chai chứa sơn đỏ vào cửa chính, cửa sổ và khu vực sân nhà, gây hư hỏng tài sản, làm các thành viên trong gia đình hoảng loạn, lo sợ. Thiệt hại tài sản được xác định khoảng 7 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét nhanh đối tượng gây án. Công an đã xác định và mời làm việc ba đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Phước Tài (sinh năm 2008) – đối tượng trực tiếp tạt sơn; Võ Minh Vỹ (sinh năm 2005) – điều khiển xe và quay video; Nguyễn Phát Đạt (sinh năm 2005) – đối tượng nhận thuê, tổ chức thực hiện. Các đối tượng cùng cư trú tại tỉnh An Giang.

Các đối tượng này cho biết, được một đối tượng chưa rõ lai lịch thuê thực hiện hành vi tạt sơn nhằm gây sức ép, buộc con nợ phải trả tiền. Sau khi nhận địa chỉ qua mạng xã hội, nhóm đối tượng chuẩn bị hung khí, di chuyển từ tỉnh An Giang đến Thành phố Hồ Chí Minh, lợi dụng thời điểm rạng sáng để thực hiện hành vi, quay video gửi cho người thuê nhằm nhận tiền công.

Ngôi nhà bị các đối tượng tạt sơn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc người thân của gia đình bị hại vay tiền qua mạng với lãi suất cao, sau đó mất khả năng chi trả. Khi không đòi được tiền, các đối tượng cho vay đã sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần, trong đó có việc thuê người tạt sơn, quay video để thị uy, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người vay và gia đình, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư.

Qua vụ việc trên, Công an TP.Hồ Chí Minh cảnh báo người dân tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng, trang mạng xã hội quảng cáo "vay nhanh, không cần thế chấp, giải ngân trong ngày" , bởi đây là hình thức phổ biến của tín dụng đen, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Khi có nhu cầu vay vốn, người dân cần lựa chọn các tổ chức tín dụng hợp pháp, được Nhà nước cấp phép hoạt động.

Trường hợp bị đe dọa, khủng bố tinh thần, cưỡng ép trả nợ hoặc phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật như tạt sơn, đe dọa, phát tán hình ảnh, thông tin nhằm gây áp lực, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

Công an TP.Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, xử lý nghiêm các hành vi hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, khủng bố tinh thần người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.