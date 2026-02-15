Bị Ấn Độ vượt GDP, Nhật Bản lại bị nền kinh tế 2,7 nghìn tỷ USD giành vị trí nước xuất khẩu lớn thứ 4 thế giới sau cả thập kỷ

Italy vượt qua Nhật Bản để trở thành nước xuất khẩu lớn thứ 4 thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc, Mỹ và Đức.

Tờ Les Echos dẫn dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết sự thay đổi này phản ánh tăng trưởng ổn định chứ không phải diễn biến đột ngột.

Dựa trên số liệu đã điều chỉnh theo mùa tính theo USD hiện hành, xuất khẩu của Ý đã vượt qua xuất khẩu của Nhật Bản vào quý 3/2025.

Theo báo cáo của OECD, xuất khẩu hàng hóa của Italy đạt gần 190 tỷ USD tính đến quý 3/2025, vượt qua Nhật Bản (184 tỷ USD) và đứng sau Trung Quốc (944,6 tỷ USD), Mỹ (547,8 tỷ USD) và Đức (453,8 tỷ USD).

Vào 10 năm trước, Italy xếp thứ 7 trên thế giới. Kể từ đó, nước này đã đạt được một trong những thành tựu xuất khẩu mạnh nhất trong số các nền kinh tế công nghiệp phát triển.

Xuất khẩu hiện chiếm khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội của Italy, cho thấy thị trường quốc tế đã trở nên quan trọng như thế nào đối với mô hình kinh tế của quốc gia có GDP 2,7 nghìn tỷ USD.

Bước tiến này cũng đã tái định hình vị thế của Italy trong châu Âu. Hiện nay, Italy là nước xuất khẩu lớn thứ 2 trong Liên minh châu Âu (EU), chỉ sau Đức.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng cấu trúc công nghiệp đặc thù của Italy là động lực chính thúc đẩy hiệu quả hoạt động này. Nền kinh tế được củng cố bởi hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ, thường được tổ chức thành các khu công nghiệp chuyên biệt, sản xuất hàng hóa có giá trị cao cho thị trường toàn cầu. Các doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm máy móc, dược phẩm, linh kiện ô tô, thực phẩm, thời trang và thiết kế.

Không giống như các nền kinh tế bị chi phối bởi một vài tập đoàn lớn, động lực xuất khẩu của Italy rất đa dạng. Nhiều công ty chiếm lĩnh các vị trí chuyên biệt, cung cấp các sản phẩm đặc thù ít bị ảnh hưởng bởi cạnh tranh về giá. Sự linh hoạt này đã giúp các nhà xuất khẩu Italy thích ứng với sự thay đổi nhu cầu và những gián đoạn chuỗi cung ứng trong thập kỷ qua.

Việc đa dạng hóa về mặt địa lý cũng đóng một vai trò quan trọng. Mặc dù châu Âu vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Italy, các doanh nghiệp đã mở rộng mạnh mẽ hơn sang Bắc Mỹ, châu Á và các nền kinh tế mới nổi.

Việc vượt qua Nhật Bản mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Nhật Bản có dân số đông hơn nhiều và nền tảng công nghiệp lâu đời, từ lâu đã được coi là chuẩn mực trong số các nền kinh tế hướng xuất khẩu. Đáng chú ý, theo báo cáo cuối năm 2025 của chính phủ Ấn Độ, nước này đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới với quy mô GDP đạt khoảng 4.180 tỷ USD.

Tuy nhiên, thành tựu này cũng đi kèm với những hạn chế rõ ràng. Việc phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu khiến Italy dễ bị tổn thương hơn trước những cú sốc kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và biến động nhu cầu quốc tế. Trong nước, tiêu dùng nội địa vẫn còn tương đối thấp ở một số lĩnh vực kinh tế, và những thách thức cấu trúc lâu dài vẫn còn tồn tại.

Tăng trưởng năng suất đã chậm hơn so với một số quốc gia, trong khi áp lực về nhân khẩu học, bao gồm dân số già hóa và tỷ lệ sinh thấp, đang ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn. Chi phí năng lượng cao và cơ sở hạ tầng không đồng đều cũng là những hạn chế đối với các nhà sản xuất, đặc biệt là khi châu Âu đang trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất xanh hơn.

Tuy vậy, các nhà kinh tế mô tả thứ hạng mới của Italy là một bước ngoặt. Trong thời đại phân mảnh thương mại và bất ổn kinh tế, thành tích xuất khẩu của quốc gia này cho thấy một nền tảng công nghiệp đa dạng được xây dựng dựa trên sản xuất chuyên biệt, chất lượng cao có thể mang lại khả năng phục hồi và tầm quan trọng toàn cầu.

Tổng hợp﻿