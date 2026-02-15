HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Phát hiện xe tải màu xám lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát để kiểm tra

VM |

Công an Hà Nội phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn.

Công an phường Tây Hồ, TP Hà Nội vừa phối hợp Đội quản lý thị trường số 3, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện xe tải vận chuyển 350 kg nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Hồi 14h ngày 13/02/2026, tại đầu ngõ 28 Xuân La, phường Tây Hồ, Công an phường Tây Hồ, TP Hà Nội vừa phối hợp Đội quản lý thị trường số 3 kiểm tra một xe tải có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra trên xe có 350kg nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chủ số hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng vi phạm

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử lý số hàng trên theo quy định.

