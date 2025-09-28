Rạng sáng 28/9, Nga điều hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, bao gồm một bé gái 12 tuổi, và làm ít nhất 10 người bị thương. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ba Lan điều máy bay chiến đấu đến bảo vệ không phận của mình.

Ông Timur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev cho biết báo cáo ban đầu chỉ ra "ba trường hợp tử vong, bao gồm một bé gái 12 tuổi". Sau đó, Tkachenko nhanh chóng sửa số người thiệt mạng lên 4 với lý do "tìm thấy thi thể người đã chết".

Hiện trường vụ không kích của Nga vào Kiev, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo không kích cũng được kích hoạt ở khu vực Kiev khi chính quyền quân sự địa phương cho biết Nga đang tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phát biểu trên X: "Nga tiến hành cuộc không kích lớn khác nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine khi người dân đang ngủ. Một lần nữa, hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa phá hủy các tòa nhà dân cư, gây thương vong cho dân thường".

Ông Sybiha cũng đăng video ghi lại cảnh ngọn lửa bùng phát từ cửa sổ tòa nhà chung cư nhiều tầng, ông cho biết đó là hậu quả của vụ tấn công.

Một số cư dân chạy xuống các ga tàu điện ngầm sâu dưới lòng đất để tránh nguy hiểm. Nhiều khu vực trên khắp đất nước đang trong tình trạng báo động không kích.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng xác nhận thủ đô Ukraine đang bị tấn công “quy mô lớn” và kêu gọi người dân ở trong nơi trú ẩn.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Ba Lan tiết lộ trong bài đăng trên X rằng họ đã điều động máy bay chiến đấu ở không phận của mình và đặt hệ thống phòng không mặt đất vào tình trạng báo động cao để đáp trả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine .

Các động thái này mang tính phòng ngừa, nhằm bảo vệ không phận Ba Lan cũng như bảo vệ công dân, đặc biệt là ở những khu vực giáp ranh với Ukraine. Ba Lan còn đóng cửa không phận gần nhiều thành phố như Lublin và Rzeszow ở phía đông nam.