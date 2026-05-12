Nga đánh thẳng nơi đồn trú 7.000 quân Kiev, điều khẩn 25 lữ đoàn - Hé lộ bí mật lớn nhất sau tuyên bố của ông Putin

Đài TST (Nga) ngày 12/5 đưa tin, tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đã xảy ra hàng loạt diễn biến mới. Ukraine được cho là đã tập hợp lực lượng dự bị quy mô lớn và chuyển sang phản công tại hướng Dobropolye.

Bộ chỉ huy quân đội Nga đã khẩn cấp điều động 25 lữ đoàn tới một khu vực duy nhất. Trận chiến cuối cùng dường như đã bắt đầu. Mặt trận biến thành địa ngục. Bí mật lớn nhất phía sau tuyên bố cứng rắn của ông Vladimir Putin khiến châu Âu lo ngại.

Sự sụp đổ của đơn vị đồn trú 7.000 quân

Trong thời gian ngừng bắn nhân dịp 9/5, dù phía Ukraine bị cáo buộc vi phạm rất nhiều lần, đường chiến tuyến hầu như không thay đổi, theo sĩ quan Lực lượng tác chiến đặc biệt Vladimir Antonyuk - người hiện đã bị Nga bắt giữ làm tù binh.

Cả hai bên đều hiểu lệnh ngừng bắn chỉ mang tính tạm thời và đã tận dụng khoảng lặng để củng cố hậu phương cũng như luân chuyển lực lượng. Tuy nhiên, không bên nào có ý định tạo cơ hội cho đối phương tăng cường sức mạnh.

Nga đánh vào nơi đồn trú 7.000 quân Ukraine.

Tại hướng Konstantinovka, trong các khu dân cư nơi hai bên đôi khi chỉ cách nhau vài chục mét giữa những ngôi nhà liền kề, việc đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn gần như bất khả thi. Dù vậy, trong thời gian đình chiến, hoạt động của không quân và pháo binh gần như dừng hẳn.

Ở phía tây thành phố, các trận đánh ác liệt nhất diễn ra tại các khu Krasny Gorodok, Sem Vetrov và Solnechny.

Các nhóm xung kích Nga đã tiến sâu trung bình khoảng 300 mét. Từ phía nam, quân đội Nga kiểm soát khu phức hợp trường cơ giới nông nghiệp và tiến vào khu Donetsk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn giữ vững khu công nghiệp, dù tình hình đang dần tiến tới nguy cơ bị bao vây chiến thuật.

Dẫu vậy, lực lượng xung kích Nga hiện vẫn chưa đủ quân số để hình thành một "cái chảo" hoàn chỉnh. Mọi thứ phụ thuộc vào khả năng quân đội Ukraine có thể tổ chức phản công mạnh nhằm tái kiểm soát hoàn toàn khu Donetsk hay không.

Từ phía đông, quân đội Nga đang tiến công theo các hướng hội tụ, đánh từ Santurinovka và khu Stupochki. Theo Antonyuk, hàng loạt đợt tấn công của Nga vào Konstantinovka cùng việc tăng quân bộ binh đang đe dọa toàn bộ hệ thống phòng thủ của Kiev tại thành phố này - nơi có khoảng 7.000 quân Ukraine đồn trú.

Các nhà phân tích quân sự từ cả hai phía cho rằng tình hình tại Konstantinovka đang lặp lại kịch bản từng xảy ra ở Pokrovsk năm 2025. Điều còn bỏ ngỏ là giới chỉ huy Ukraine sẵn sàng trả giá tới mức nào cho một cuộc rút lui gần như không thể tránh khỏi.

Quân Ukraine tăng cường hoạt động

Theo các nhà phân tích quân sự, tại hướng Dobropolye, quân đội Ukraine đã gia tăng hoạt động và đang tìm cách chống trả lực lượng Nga quanh thành phố Belitskoye. Giao tranh đang diễn ra ngay trong khu dân cư nhằm đẩy lùi đối phương khỏi các vị trí đang kiểm soát.

Phía Ukraine được cho là đang tăng cường lực lượng dọc tuyến tiếp xúc, cả bằng bộ binh lẫn khí tài cơ giới. Mọi hoạt động di chuyển của họ chủ yếu diễn ra vào sáng sớm và chiều tối nhằm gây khó khăn cho các đơn vị UAV Nga.

Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục tấn công trên tuyến Novy Donbass – phía tây Grishino, nơi Ukraine tích cực sử dụng UAV để đánh vào hậu cần của Nga.

Phía Nga cho biết họ chưa có các đợt đột phá thần tốc, ưu tiên hiện tại là củng cố chắc chắn các vị trí vừa kiểm soát, đồng thời từng bước tiêu diệt đối phương và cô lập khu vực chiến sự để ngăn Ukraine luân chuyển quân dự bị.

Tình hình chiến trường đang trở nên khốc liệt hơn. Nguồn: TST

"Nắm đấm tấn công" 100.000 quân

Theo nhà quan sát quân sự Mikhail Degtyaryov – tác giả kênh "Bộ Tổng tham mưu", hiện Nga đã có hoạt động di chuyển quân gần biên giới Lugansk.

Ông cho rằng lực lượng Nga đã kiểm soát làng Nadiya, bởi sau tuyên bố của Moscow về việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực, gần như không còn thông tin nào từ hướng này. Hiện tại, theo Degtyaryov, Nga chỉ còn cần xóa bỏ "vùng xám" gồm khoảng một ngôi làng, trong đó có Novoyegorovka.

Ngoài ra, bước tiến cũng được ghi nhận tại hướng Liman, gần khu định cư Yarovaya.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi gần đây tuyên bố quân đội Nga đã mở rộng hoạt động trên toàn tuyến Dobropolye. Theo ông, phía Nga khẩn cấp điều tới đây 25 lữ đoàn. Tổng quân số Nga tại khu vực này được cho là vượt 106.000 người.

"Tôi có thể xác nhận thông tin này. Một binh sĩ tại mặt trận đã nói từ trước khi ông Syrskyi lên tiếng rằng, các trung đoàn và lữ đoàn mới liên tục được đưa tới khu vực của họ, đông đến mức không còn chỗ bố trí quân. Nhiệm vụ là phá vỡ các tuyến phòng thủ chính ở phía bắc, tiến tới khu vực Ocheretino và cắt đứt tuyến hậu cần tới Kramatorsk" - Ông Degtyaryov nói.

Theo ông, tại khu vực này có 4 tuyến phòng thủ lớn của Ukraine. Hai tuyến nằm phía sau Dobropolye, tuyến thứ ba trước Belozerskoye và tuyến thứ tư bảo vệ cao tốc Pavlograd – Kramatorsk. Đồng thời, cụm quân "Yug" của Nga khi đó sẽ tiến tới Slavyansk.

Degtyaryov cho rằng hướng Dobropolye không khó như mặt trận Đông Zaporizhzhia, và việc điều động nguyên một quân đoàn có thể giúp Nga phá vỡ gần như toàn bộ hệ thống phòng thủ, tiến gần Zaporizhzhia ở khoảng cách kỷ lục.

Tuy nhiên, mục tiêu hiện nay dường như vẫn là giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của mặt trận: kiểm soát hoàn toàn Donbass và mở đường sang Dnipropetrovsk.

Chính vì vậy, ông Syrskyi được cho là đã phát động nhiều hoạt động tấn công tại hướng Dnipropetrovsk nhằm phá vỡ kế hoạch của Nga và ghìm chân cụm quân "Trung tâm".

Đằng sau tuyên bố của ông Putin là bí mật về một chiến dịch lớn? Ảnh: Getty

Bí mật lớn nhất phía sau tuyên bố cứng rắn của ông Putin

Liên quan tới tình hình Ukraine, TST cho biết thêm rằng, trong bài phát biểu nhân Ngày Chiến thắng, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố cuộc chiến đang tiến gần tới hồi kết.

Nhận định về tuyên bố này, ông Degtyaryov cho rằng đằng sau đó có thể ẩn chứa bí mật về một chiến dịch quy mô lớn:

"Dĩ nhiên là (ông Putin) nói về cuộc chiến với Ukraine. Nếu phân tích phát biểu này thì có ba khả năng. Một là có thông tin cho thấy trong tương lai gần, ông Zelensky sẽ đồng ý rút quân khỏi Donbass, điều này khá khó xảy ra vì ông ấy đã nhiều lần khẳng định sẽ không làm vậy.

Hai là Nga sẽ đồng ý dừng lại theo đường chiến tuyến hiện tại, nhưng đây là điều gần như không thể xảy ra".

Theo ông, chỉ còn khả năng thứ ba: trong tương lai gần, có thể trước cuối năm, Nga sẽ tung ra một đòn đánh đủ mạnh để giành toàn bộ Donbass. Khi đó, Ukraine sẽ rơi vào tình thế khó khăn hơn và buộc phải sẵn sàng đàm phán.

Trong bối cảnh đó, thông tin về "nắm đấm tấn công" gồm 25 lữ đoàn của Nga được xem là rất đáng chú ý.

"Tuy nhiên, nếu hỏi tôi, tôi vẫn cho rằng cuộc chiến khó kết thúc trong năm nay. Tôi chưa thấy dấu hiệu rõ ràng nào. Nhưng tôi cũng không có nổi 1% lượng thông tin mà ông Putin có.

Nếu tổng thống nói cuộc chiến đang đi tới hồi kết thì có lẽ đúng là như vậy. Và thực lòng mà nói, hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế để các chàng trai có thể trở về nhà an toàn" - Ông Degtyaryov nói thêm.

Ngoài ra, ông Putin cũng đề cập khả năng gặp trực tiếp Volodymyr Zelenskyy. Theo ông, cuộc gặp như vậy chỉ nên diễn ra ở giai đoạn cuối của đàm phán nhằm tránh tình trạng kéo dài vô tận như các thỏa thuận Minsk trước đây. Ông cho biết cuộc gặp không nhất thiết phải diễn ra tại Moscow mà có thể tổ chức ở nước thứ ba.