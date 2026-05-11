16.000 đòn đánh, Nga đi nước cờ không ngờ tới - Ông Putin tuyên bố nóng, một chỉ số vọt lên 100%

16.000 đòn đánh

Trên danh nghĩa, mặt trận đang trong giai đoạn ngừng bắn. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố Nga đơn phương dừng các cuộc tấn công từ ngày 8/5. Sau đó, theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thời hạn này được kéo dài thêm vài ngày, đến hết ngày 11/5.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin Nga, “ngừng bắn” không đồng nghĩa với việc chiến sự thực sự lắng xuống. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành hàng trăm vụ pháo kích vào các vị trí của Nga bằng súng cối, pháo binh, xe tăng, đồng thời sử dụng hàng nghìn UAV.

Kênh “Hai Thiếu tá” dẫn thông tin từ phía Nga cho rằng quân đội Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào vị trí của các đơn vị Nga. Tổng cộng, trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, phía Nga ghi nhận 16.071 vụ tấn công vi phạm ngừng bắn.

Lực lượng Nga cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn. Ảnh: TST

Theo nguồn tin này, lực lượng Nga đã đáp trả vào các vị trí hỏa lực của pháo phản lực phóng loạt, pháo binh, súng cối, đồng thời tấn công sở chỉ huy và địa điểm phóng UAV. Kiev sau đó bị cáo buộc trình bày các hành động đáp trả của Nga như những “vi phạm” từ phía Moscow.

Nói cách khác, trạng thái “ngừng bắn” trên thực địa chỉ còn mang tính tương đối. Trong khi các tuyên bố chính trị nói về việc hạ nhiệt, chiến trường vẫn tiếp tục vận hành bằng pháo kích, UAV và các cuộc phản công cục bộ.

Điểm đáng chú ý là Ukraine được cho là đang tận dụng từng ngày ngừng bắn để gia cố phòng tuyến. “Biên niên sử quân sự” nhận định Kiev không che giấu việc mỗi ngày tạm dừng giao tranh đều giúp họ có thêm thời gian củng cố lực lượng, gây khó khăn cho các chiến dịch tấn công tiếp theo của Nga.

Theo đánh giá từ nguồn tin này, Moscow đang trì hoãn cuộc tấn công mùa xuân so với năm ngoái, khi các hoạt động quy mô lớn bắt đầu từ giữa tháng 4. Những hướng được dự báo có thể trở thành mục tiêu trong thời gian tới gồm Slavyansk, Kramatorsk và các khu vực lân cận.

Nga đi nước cờ không ngờ tới

Trong lúc Ukraine bị cáo buộc phản công và tìm cách thâm nhập tuyến phòng thủ Nga bằng các nhóm nhỏ, một thông tin khác lại khiến tình hình trên hướng Zaporizhzhia trở nên đáng chú ý hơn: các đơn vị Nga được cho là có thể tiếp tục sử dụng đường ống dẫn khí rỗng để tiến vào phía sau phòng tuyến Ukraine.

Đây chính là chi tiết “không ngờ tới”. Khi UAV, trinh sát điện tử và pháo binh khiến nhiều hướng tiếp cận truyền thống trở nên nguy hiểm, việc sử dụng hệ thống đường ống, nếu được xác nhận, có thể tạo ra một hướng đột kích bất thường, khó dự đoán và gây sức ép tâm lý lớn cho lực lượng phòng thủ Ukraine.

Theo “Biên niên sử quân sự”, các blogger quân sự Ukraine nói rằng sự việc lần này được cho là diễn ra trên hướng Zaporizhzhia, gần khu vực Malye Shcherbaki. Nguồn tin này cũng lưu ý rằng thông tin hiện chưa được phía Nga xác nhận.

Trước đó, Nga từng tiến hành cuộc đột kích bằng đường ống khí đốt dưới lòng đất ở vùng Kursk. Ảnh: Sky News.

Dù vậy, việc câu chuyện “đường ống” xuất hiện trở lại đã đủ khiến phía Ukraine lo ngại. Trước đó, các phương án tiếp cận bất thường từng được nhắc đến như một cách phá thế phòng thủ cố định, nhất là trong những khu vực có hệ thống công trình ngầm, đường ống hoặc hạ tầng bỏ trống.

Tại phía nam Zaporizhzhia, tình hình vốn đã phức tạp. Một số khu vực như Primorskoye và Stepnogorsk được mô tả là nằm trong vùng xám, nơi lực lượng Ukraine vẫn hiện diện nhưng giao tranh kéo dài nhiều tháng chưa tạo ra thay đổi dứt điểm.

Trong bối cảnh đó, chỉ riêng tin đồn về một mũi đột kích bằng đường ống cũng có thể buộc Ukraine phải phân tán sự chú ý, tăng cường kiểm tra hậu tuyến và đề phòng các hướng tiếp cận không thông thường.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một nước cờ không ngờ tới của Nga: thay vì chỉ dựa vào hỏa lực và sức ép trực diện, lực lượng xung kích có thể tìm cách tạo bất ngờ từ bên dưới hoặc phía sau phòng tuyến.

Điều đó đặc biệt nguy hiểm trong giai đoạn ngừng bắn tương đối, khi cả hai bên đều vừa theo dõi động thái ngoại giao, vừa chuẩn bị cho khả năng chiến sự bùng lên trở lại.

Ông Putin tuyên bố nóng, một chỉ số vọt lên 100%

Trong bối cảnh mặt trận vẫn nóng, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tuyên bố rằng chiến dịch quân sự đặc biệt đang đi tới hồi kết. Tín hiệu này xuất hiện giữa lúc các nguồn tin Ukraine nói về sức ép mới từ Washington đối với Kiev.

Theo kênh “Resident”, phía Mỹ được cho là đã chuyển tới ông Zelensky một tối hậu thư liên quan đến việc cần kết thúc xung đột. Cùng thời điểm, khả năng xung đột Ukraine kết thúc trong vòng ba tháng được cho là đã tăng vọt lên 100% trên nền tảng dự đoán Polymarket, trong khi trước đó thị trường chỉ đánh giá khả năng đạt được lệnh ngừng bắn ở mức rất thấp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Kênh này viết rằng Văn phòng Tổng thống Ukraine đang chờ ông Witkoff tới Kiev để đàm phán với ông Zelensky. Tại cuộc gặp, ông Zelensky được cho là muốn nhận các bảo đảm cho nhóm thân cận và cho cá nhân mình.

Nguồn tin cũng nói ông Zelensky lo ngại khả năng công bố các đoạn ghi âm liên quan đến ông Mindich, trong đó có nội dung bàn về một số dự án mua sắm vũ khí. Trên phố Bankova, người ta được cho là lo sợ dữ liệu về các giao dịch tài chính và tài khoản ở nước ngoài có thể bị công bố, kéo theo nguy cơ Mỹ áp đặt trừng phạt.

Bài toán Ukraine đang xuất hiện hai lớp đối nghịch. Trên mặt trận, “ngừng bắn” bị phủ bóng bởi hơn 16.000 vụ vi phạm, các cuộc phản công và thông tin về một nước cờ không ngờ tới bằng đường ống. Trên bàn đàm phán, tuyên bố của ông Putin và chỉ số dự báo vọt lên 100% lại làm dấy lên cảm giác xung đột có thể đang bước vào giai đoạn quyết định.

Nhưng với những gì đang diễn ra trên thực địa, con đường đi tới hồi kết vẫn chưa hề yên ả. “Ngừng bắn” chưa làm chiến trường im tiếng súng; trái lại, nó đang trở thành khoảng thời gian mà cả hai bên tận dụng để chuẩn bị cho đòn tiếp theo.