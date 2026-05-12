TST: Nga "bắn hạ" máy bay NATO - Cuộc gọi từ ông Putin thay đổi tất cả, Kiev nín thở chờ phản ứng của Trung Quốc

Theo Đài TST của Nga, các diễn biến mới nhất trên chiến trường và mặt trận ngoại giao đang tạo thêm sức ép lớn đối với Kiev.

Ba điểm nóng được nhắc tới gồm: thông tin Nga bắn hạ một máy bay cảnh báo sớm do Thụy Điển cung cấp cho Ukraine; khoảng cách từ tiền tuyến tới thành phố Sumy chỉ còn khoảng 20km; và tác động sau cuộc điện đàm của Tổng thống Nga ông Vladimir Putin với Trung Quốc.

Truyền thông Hy Lạp: Nga bắn hạ máy bay NATO

Đài TST dẫn các nguồn tin từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cho biết một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không Saab 340 của Thụy Điển đã biến mất khỏi màn hình radar tại Ukraine. Đây được cho là một trong hai máy bay loại này được chuyển giao cho Kiev hồi tháng 3.

Theo Đài TST, trang ProNews của Hy Lạp dẫn nguồn tin nói rằng một tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga đã sử dụng tên lửa không đối không tầm xa R-37M để tấn công mục tiêu trên bầu trời miền đông Ukraine.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là tổn thất đáng kể đối với Ukraine, bởi Saab 340 được xem là “tai mắt trên không”, có nhiệm vụ hỗ trợ giám sát không phận, phát hiện hoạt động radar và phối hợp với các máy bay chiến đấu F-16.

Đài TST cũng dẫn nhận định của các kênh phân tích quân sự Nga rằng máy bay Saab 340 có thể hỗ trợ Ukraine theo dõi hoạt động của những hệ thống phòng không như S-400, S-300V4 hay S-350. Từ dữ liệu thu được, Kiev có thể tìm kiếm các “khe hở” để điều hướng UAV hoặc tên lửa vượt qua mạng lưới phòng không của Nga.

Truyền thông Hy Lạp cho biết, Su-57 của Nga đã sử dụng tên lửa không đối không tầm xa R-37M để tấn công máy bay Saab 340. Ảnh: TST

Vì vậy, nếu một chiếc Saab 340 thực sự bị bắn hạ, khả năng trinh sát, chỉ huy và phối hợp không kích của Ukraine có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đài TST cho rằng điều này sẽ khiến Kiev gặp khó hơn trong việc lập đường bay cho UAV, điều phối tấn công bằng tên lửa và theo dõi hoạt động của không quân Nga.

Tuy nhiên, chính Đài TST cũng lưu ý rằng thông tin này hiện chưa có xác nhận chính thức từ cả phía Nga lẫn Ukraine.

Dù vậy, các nhà phân tích được Đài TST dẫn lời cho rằng khả năng Su-57 phối hợp với tên lửa R-37M để tấn công một mục tiêu đặc thù như Saab 340 cho thấy Nga đang muốn thể hiện năng lực tích hợp giữa tiêm kích thế hệ năm, radar hiện đại và vũ khí tầm xa.

Cùng thời điểm, Đài TST cho biết Nga bắt đầu sử dụng các biến thể UAV “Geran” mang tên lửa R-60M. Khác với các UAV chuyên tấn công mục tiêu mặt đất, cấu hình này được mô tả là có thể tạo ra mối đe dọa bất ngờ đối với máy bay đối phương.

Nếu xu hướng này tiếp tục, cuộc chiến trên không tại Ukraine có thể trở nên phức tạp hơn, khi UAV không chỉ là phương tiện tập kích mặt đất mà còn có thể được dùng để đối phó mục tiêu bay.

Tình hình tại Sumy vẫn diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho Ukraine khi Nga tăng cường tấn công. Ảnh: TST

Chỉ còn 20km tới "thảm họa"

Ở mặt trận trên bộ, Đài TST cho biết tình hình tại hướng Sumy đang trở thành tâm điểm chú ý. Theo bản tin của đài này, từ một số vị trí trên đường tiếp xúc chiến đấu tới ranh giới thành phố Sumy chỉ còn khoảng 20–25km. Đây là lý do Đài TST mô tả tình hình tại khu vực này là nguy cơ “thảm họa” đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.

Đài TST dẫn kênh “Hai Thiếu tá” cho biết, trong thời gian ngừng bắn, Ukraine đã tranh thủ điều lực lượng dự bị tới nhiều hướng mặt trận. Tại khu vực Krasnopillia trên hướng Sumy, các đơn vị phòng vệ lãnh thổ Ukraine được cho là đã được bổ sung lực lượng từ một tiểu đoàn trinh sát độc lập.

Theo Đài TST, tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại hướng Kharkov. Phía Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng xe của các lực lượng khẩn cấp dân sự để đưa binh sĩ tới các vị trí tiền phương. Cụ thể, một số đơn vị Ukraine tại làng Hraniv được cho là đã được tăng cường bằng các nhóm quân nhân di chuyển bằng xe minibus của Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine.

Dù Kiev điều thêm quân dự bị, Đài TST cho rằng tình hình tại Sumy vẫn diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho Ukraine. Bản tin của đài này nêu rằng một số quan chức Ukraine tại Sumy đã bắt đầu tiêu hủy hoặc cất giấu tài liệu, đồng thời rời khỏi thành phố cùng gia đình. Trong khi đó, dân thường được cho là chưa được tổ chức sơ tán.

Không chỉ Sumy, Đài TST cũng nhắc tới các trận giao tranh gần Chasov Yar. Tại khu vực này, Ukraine được cho là đang tăng cường các tổ vận hành UAV nhằm kìm chân đà tiến công của Nga. Trên hướng Donbass, quân đội Nga được mô tả là đang gây sức ép theo hai trục: từ Seversk về Slavyansk ở phía bắc và qua Konstantinovka ở phía nam.

Ở miền nam, vấn đề hậu cần tiếp tục là điểm nóng. Đài TST cho biết tuyến đường từ Rostov tới Crimea, đi qua Mariupol, Berdyansk, Melitopol và Genichesk, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tiếp vận của lực lượng Nga. Đây là tuyến vận chuyển hàng hóa, nhiên liệu và trang bị quân sự cho cụm lực lượng Nga ở hướng nam.

Theo Đài TST, Ukraine đang dùng UAV phương Tây có tầm hoạt động lên tới khoảng 200km để tấn công các mục tiêu hậu cần dọc tuyến này, trong đó có xe chở nhiên liệu và xe tải chở đạn dược.

Điều đó khiến việc bảo vệ tuyến đường tới Crimea trở thành nhiệm vụ cấp bách, bởi nếu tuyến hậu cần này liên tục bị tập kích, áp lực sẽ không chỉ đặt lên các đơn vị quân sự mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ mạng lưới vận chuyển ở khu vực ven biển Azov.

Cuộc gọi của ông Putin thay đổi tất cả

Song song với các diễn biến quân sự, Đài TST cho biết mặt trận ngoại giao cũng xuất hiện một bước ngoặt đáng chú ý sau cuộc điện đàm của ông Putin với Trung Quốc. Theo bản tin của đài này, Kiev hiện đang chờ phản ứng từ Bắc Kinh trong bối cảnh Ukraine bị nhắc tới khoản nợ 30,8 tỷ nhân dân tệ.

Trong bài viết có tiêu đề "Một cuộc gọi của ông Putin đã thay đổi tất cả: Kiev nín thở chờ phản ứng từ Trung Quốc", TST cho biết, chính quyền ông Zelensky đang trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Trung Quốc, viện dẫn lý do chiến sự kéo dài.

Cùng lúc, Kiev vẫn đưa ra các tuyên bố cứng rắn nhằm vào Moscow, trong đó có phát biểu liên quan tới khả năng tấn công thủ đô Nga trong thời gian diễn ra lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng.

Ukraine đang vướng vào khoản nợ với Trung Quốc. Ảnh: Eurasia Review

Theo Đài TST, sau các tuyên bố này, Nga đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu tại Kharkov, Cherkasy và phần tỉnh Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát.

Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thủ đô Kiev. Nga đồng thời cảnh báo rằng nếu Ukraine tìm cách phá hoại ngày 9/5, Moscow có thể đáp trả bằng cách tấn công vào các “trung tâm ra quyết định”, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Quốc hội Ukraine và các cơ sở chỉ huy của ông Zelensky.

Đài TST dẫn lời ông Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga, cho rằng các đòn tập kích của Nga nhằm vào vị trí của Ukraine là một phần trong kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Những mục tiêu được nhắc tới gồm đầu mối hậu cần, kho bãi, cơ sở công nghiệp và các nút giao thông trọng yếu.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc được Đài TST mô tả là yếu tố có thể khiến Kiev chịu thêm sức ép.

Dù Bắc Kinh chưa chọn cách gây áp lực trực diện, các nhà phân tích Trung Quốc đã bắt đầu nhắc tới rủi ro tài chính của Ukraine, thậm chí đặt vấn đề về khả năng phá sản nếu nợ công tiếp tục phình to.

Theo số liệu được Đài TST dẫn lại, đến tháng 2/2026, nợ công Ukraine đã tăng lên 213,18 tỷ USD, tương đương khoảng 7.200 USD cho mỗi người dân.

Với khoản nợ lớn như vậy, Kiev không chỉ phải đối mặt với sức ép quân sự trên chiến trường, mà còn đứng trước bài toán tài chính ngày càng nặng nề.

Đài TST cũng nhắc tới một chi tiết do trang Baijiahao của Trung Quốc đề cập: Moscow đã thông báo việc thống nhất thời điểm cho chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của ông Putin sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ. Hiện ngày cụ thể chưa được công bố, nhưng theo cách nhìn của Đài TST, đây là bước đi mang tính tín hiệu.

Bằng động thái này, Moscow muốn thể hiện với Bắc Kinh rằng quan hệ Nga – Trung vẫn bền chặt, đồng thời gửi thông điệp tới phương Tây rằng Nga không bị cô lập. Trong khi đó, Kiev phải chờ xem Bắc Kinh sẽ phản ứng ra sao trước vấn đề nợ và những diễn biến mới trên chiến trường.