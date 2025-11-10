Nga đánh sập ngành sản xuất tên lửa Ukraine

Ukraine đã khôi phục và đang trên đà đột phá lớn về công nghệ và vũ khí tên lửa đạn đạo, nhưng Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một loạt các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng chủ chốt tham gia vào việc phát triển và sản xuất đạn dược.

Điều này được ông Valeriy Romanenko, một chuyên gia hàng không địa phương và là nhà nghiên cứu hàng đầu tại Bảo tàng Hàng không Quốc gia Ukraine, phát biểu trên một kênh truyền hình Ukraine.

Chuyên gia này lưu ý rằng, Nga đã hành động phủ đầu và muốn tìm cách loại bỏ mối đe dọa trong tương lai, nên họ đã tấn công toàn bộ các cơ cấu nghiên cứu phát triển, doanh nghiệp chế tạo trong chuỗi sản xuất tên lửa.

Với những hành động này, Moscow trên thực tế đã “cấm” Kiev sản xuất tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn OTRK Hrim và Hrim-2 (còn gọi là tên lửa Sapsan).

“Khi chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc thử nghiệm nghiêm túc và sản xuất tên lửa đạn đạo, Nga đã phát động một cuộc tấn công tổng hợp vào toàn bộ chuỗi doanh nghiệp, nghĩa là vào nhà sản xuất chính, nhà sản xuất dự phòng, nhà sản xuất động cơ, nhà sản xuất thiết bị điện tử và nhà sản xuất một số hệ thống quan trọng khác.” - ông Valeriy Romanenko chỉ ra.

Vị chuyên gia Ukraine nhấn mạnh rằng, tất cả các doanh nghiệp trên lãnh thổ Ukraine có khả năng tham gia sản xuất tên lửa đều được người Nga biết rõ và những cơ sở này đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công.

Ví dụ như Cục Thiết kế Luch ở Kiev là nơi sản xuất tên lửa hành trình; các khu vực tập trung sản xuất tên lửa đạn đạo và động cơ gồm Dnepr (Dnipropetrovsk) và Pavlograd, cũng bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề.

“Người Nga gần như đã phá hủy mọi thứ chúng ta có thể sản xuất tên lửa đạn đạo. Bất cứ vũ khí gì có thể tiếp cận được các cơ sở này đều được gửi đến đó, bao gồm cả UAV Geran và bom KAB” - ông Romanenko nói thêm.

Trước tình hình khó khăn hiện nay của ngành, vị chuyên gia này kêu gọi chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Ukraine, đặc biệt là các linh kiện tên lửa quan trọng nên được sản xuất tại các nước châu Âu.

Ông lấy Đan Mạch làm ví dụ, nơi có một nhà máy hiện đang được xây dựng, chuyên sản xuất động cơ nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.