Sau tiếng nổ lớn, Trung Quốc đưa thành công 4 con chuột vào vũ trụ: Rốt cuộc họ đang toan tính điều gì?

Sứ mệnh Thần Châu - 21 của Trung Quốc đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong tham vọng không gian đang ngày càng lớn mạnh của quốc gia này. Tàu vũ trụ được phóng vào đêm muộn ngày 31/10 trên tên lửa Trường Chinh - 2F từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi. Trạm vũ trụ Thiên Cung được ví như viên ngọc quý của chương trình vũ trụ Trung Quốc, nơi hàng tỷ USD đã được đổ vào với nỗ lực bắt kịp Hoa Kỳ và Nga.

Con tàu mang theo ba phi hành gia và bốn con chuột - một phần trong nghiên cứu động vật có vú đầu tiên của Trung Quốc trên quỹ đạo.

Khoảng 10 phút sau khi cất cánh, Thần Châu - 21 đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo với độ chính xác cao, theo Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc. Phi hành đoàn được báo cáo là trong tình trạng tốt khi tàu vũ trụ kết nối với trạm vũ trụ Thiên Cung chỉ ba tiếng rưỡi sau đó.

Bay quanh Trái Đất ở độ cao khoảng 242 dặm, sứ mệnh này sẽ thực hiện 27 thí nghiệm trong 6 tháng để thúc đẩy nghiên cứu của Trung Quốc về sinh học vũ trụ và nơi cư trú lâu dài của con người.

Các phi hành gia Thần Châu - 21 sẽ nghiên cứu sinh học vũ trụ và thử nghiệm bộ đồ mới trên quỹ đạo

Các phi hành gia Trung Quốc sẽ bắt đầu sứ mệnh kéo dài 6 tháng trên trạm vũ trụ Thiên Cung. Sau khi vào quỹ đạo, chỉ huy Trương Lỗ, kỹ sư bay Ngô Phi và chuyên gia vận tải Trương Hồng Chương đã được phi hành đoàn Thần Châu-20, những người đã ở trên tàu từ tháng 4, chào đón.

Trong thời gian lưu trú, nhóm Thần Châu - 21 sẽ lắp đặt lớp chắn bảo vệ trạm khỏi các mảnh vỡ vũ trụ, thử nghiệm bộ đồ du hành vũ trụ thế hệ mới và thực hiện 27 thí nghiệm khoa học. Nghiên cứu của họ sẽ bao gồm công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, vật lý vi trọng lực và công nghệ vũ trụ tiên tiến, hỗ trợ tham vọng lâu dài của Trung Quốc về sự hiện diện bền vững của con người trên quỹ đạo.

Nghiên cứu động vật có vú trên quỹ đạo đầu tiên của Trung Quốc sẽ bắt đầu khi cả phi hành đoàn Thần Châu-20 và Thần Châu - 21 đều đang ở trên trạm vũ trụ Thiên Cung. Thí nghiệm này bao gồm hai con chuột đực và hai con chuột cái, giúp các nhà khoa học hiểu được ảnh hưởng của tình trạng không trọng lực, sự cô lập và bức xạ vũ trụ đến sinh lý và hành vi của động vật có vú.

Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc đưa loài động vật có vú nhỏ này lên trạm vũ trụ. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, những "con chuột không gian" này được chọn từ 300 ứng cử viên sau hơn 60 ngày huấn luyện chuyên sâu.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, sức trẻ và chuyên môn khoa học

Dẫn đầu sứ mệnh Thần Châu - 21 là phi hành gia kỳ cựu Trương Lỗ, người đã từng bay trên tàu Thần Châu-15. Người tham gia cùng anh là Ngô Phi, 32 tuổi, đến từ Viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc, hiện là phi hành gia trẻ nhất Trung Quốc từng bay lên quỹ đạo, và Trương Hồng Chương, một nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, chuyên về pin dòng chảy vanadi, hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn được sử dụng cho năng lượng tái tạo.

Nhiệm vụ này đánh dấu chuyến bay có người lái thứ 10 của Trung Quốc tới trạm vũ trụ Thiên Cung kể từ chuyến đầu tiên vào năm 2021. Bắc Kinh cũng đang mở rộng hợp tác quốc tế với hai phi hành gia người Pakistan hiện đang trong quá trình đào tạo - một người dự kiến sẽ tham gia nhiệm vụ Thiên Cung ngắn hạn theo thỏa thuận không gian song phương mới được ký kết vào đầu năm 2025.

Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc được xây dựng để hoạt động ít nhất một thập kỷ. Mục tiêu là duy trì sự hiện diện lâu dài của con người trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp của quốc gia tỷ dân. Trạm vũ trụ này vừa là trung tâm nghiên cứu, vừa là biểu tượng cho sự độc lập ngày càng tăng của Trung Quốc trong lĩnh vực thám hiểm không gian.

Cuộc đua không gian Mỹ - Trung

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang lên kế hoạch thực hiện sứ mệnh đưa người lên mặt trăng vào cuối thập kỷ này.

Những tiến bộ nhanh chóng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với Washington. Mỹ và Trung Quốc hiện đang chạy đua để đưa phi hành gia lên mặt trăng một lần nữa.

Cả hai quốc gia cũng đang cạnh tranh. Hai nước cũng đang cạnh tranh để giành vị trí dẫn đầu trong hợp tác không gian quốc tế. Dẫn chứng cụ thể nhất là Hiệp định Artemis do Hoa Kỳ đứng đầu về thám hiểm mặt trăng được được đặt lên bàn cân so với Trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế do Trung Quốc và Nga đứng đầu.

Trung Quốc hiện đã phóng 16 sứ mệnh có người lái. Thần Châu - 21 là chuyến bay đưa phi hành gia thứ 10 lên Thiên Cung và là chuyến bay thứ bảy kể từ khi trạm quỹ đạo ba mô-đun này hoàn thành vào cuối năm 2022.

Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì hoạt động thường trực của Thiên Cung, có kích thước bằng khoảng 20% Trạm Vũ trụ Quốc tế, trong ít nhất một thập kỷ. Trung Quốc cũng đang có kế hoạch mở rộng trạm vũ trụ này bằng các module mới và cân nhắc việc mở cửa trạm cho các hoạt động thương mại.



