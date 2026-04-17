Nga đánh kỷ lục, NATO điều khẩn máy bay tới sát Kiev – Tên lửa Yars di chuyển, hé lộ quyết định nóng với châu Âu?

Đòn đánh kỷ lục của Nga

Đài TST (Nga) ngày 17/4 đưa tin, chiến trường Ukraine bất ngờ nóng lên dữ dội khi lực lượng Nga triển khai một đòn tấn công quy mô lớn chưa từng thấy trong nhiều tháng qua, khiến phía Ukraine phải thừa nhận đây là một "kỷ lục" mới. Các nguồn tin chiến trường cho biết, cường độ hỏa lực dồn dập đến mức trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận: "Ông Belousov, đây đúng là một đòn đánh lớn!".

Theo các nguồn theo dõi quân sự, chiến dịch bắt đầu từ tối 14/4 và nhanh chóng leo thang thành một chuỗi tấn công kéo dài gần như liên tục trong hơn một ngày rưỡi.

Ukraine được cho là phải đối mặt với các đợt đánh phối hợp giữa tên lửa đạn đạo và UAV với nhịp độ dày đặc, chỉ gián đoạn rất ngắn.

Nga vừa ra đòn tấn công kỷ lục vào Ukraine. Ảnh: TST

Nhiều nhận định cho rằng Nga đã quay trở lại chiến thuật "tấn công theo từng làn sóng", tạo áp lực liên tục khiến hệ thống phòng không khó có thể duy trì trạng thái ổn định.

Diễn biến thực địa cho thấy chiến dịch được triển khai theo ba giai đoạn rõ rệt. Ngay trong đêm 14 rạng sáng 15/4, các tên lửa Iskander-M cùng hàng trăm UAV đã được phóng đi, mở màn cho đợt tấn công đầu tiên. Phía Ukraine tuyên bố đánh chặn phần lớn UAV, song vẫn ghi nhận nhiều mục tiêu bị đánh trúng tại nhiều khu vực.

Sau đó, đòn đánh tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của tên lửa hành trình Kh-101, kết hợp thêm UAV và tên lửa Iskander-K, tạo thành một đợt tấn công trên không quy mô lớn. Đến tối cùng ngày, làn sóng thứ ba tiếp tục được triển khai, với UAV và tên lửa đạn đạo xuất hiện trở lại, kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Máy bay NATO khẩn cấp tới Ukraine

Các mục tiêu được cho là trải rộng từ khu vực tiền tuyến đến các đô thị và hạ tầng trọng yếu như Odessa, Izmail, Cherkasy, Dnipro, Zaporizhzhia hay Kharkov. Đặc biệt, một số đòn đánh được cho là nhằm vào hệ thống năng lượng, cho thấy mức độ mở rộng về phạm vi và mục tiêu.

Theo phân tích của Military Chronicle, số lượng UAV được sử dụng đã tăng mạnh so với các đợt trước, với tổng số ước tính lên tới khoảng 670–680 chiếc, trong khi số lượng tên lửa vẫn giữ ở mức quen thuộc.

Một chi tiết gây chú ý là sự xuất hiện của một máy bay y tế đặc biệt từ Đức. Theo dữ liệu bay, một chiếc Dornier 328-310 thuộc tổ chức cứu hộ ADAC của Đức – đơn vị chuyên vận chuyển thương binh nặng trong tình huống khẩn cấp – đã được điều tới Rzeszów (Ba Lan) ngay trong thời điểm các đợt tấn công diễn ra.

Đây không phải máy bay thông thường, mà là loại chuyên dùng để vận chuyển những trường hợp bị thương nghiêm trọng không thể di chuyển bằng phương tiện thông thường, như chấn thương do nổ, bỏng diện rộng hoặc tổn thương cột sống.

Các chuyên gia nhận định, chiếc máy bay này nhiều khả năng sẽ tiếp tục hành trình vào Ukraine trong thời gian ngắn sau đó, cho thấy mức độ căng thẳng của tình hình trên thực địa.

Ông Andrey Kolesnik – thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga – cho biết quyết định liên quan đến các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu tại châu Âu đã được đưa ra. Ảnh: TST

Quan chức Nga: Quyết định tấn công châu Âu đã được đưa ra

Trong bối cảnh các đòn tấn công quy mô lớn liên tiếp được triển khai trên chiến trường Ukraine, những phát biểu mới từ giới chức Nga đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang vượt ra ngoài phạm vi khu vực.

Ông Andrey Kolesnik – thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga – cho biết quyết định liên quan đến các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu tại châu Âu đã được đưa ra, và hiện chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để triển khai.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Nga cáo buộc các nước châu Âu đang mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực UAV.

Trước đó, ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách 21 cơ sở tại châu Âu được cho là liên quan đến việc sản xuất hoặc mở rộng sản xuất UAV cung cấp cho Ukraine. Các địa điểm này được cho là nằm tại Đức, khu vực Baltic, Anh, Cộng hòa Séc và một số quốc gia khác.

Theo phía Nga, việc gia tăng sản xuất UAV – trong bối cảnh các thiết bị này được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga – có thể dẫn tới nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cũng đã đưa ra cảnh báo khi cho rằng danh sách các cơ sở nói trên có thể được hiểu như những mục tiêu tiềm năng.

Về phương án đáp trả, một số chuyên gia quân sự nhận định Nga có nhiều lựa chọn khác nhau.

Theo ông Yuri Knutov, các hệ thống tên lửa Iskander-M có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong tầm gần. Trong khi đó, đối với các mục tiêu xa hơn, các phương tiện tầm xa như tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars cũng được cho là nằm trong khả năng tính toán.

Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông phương Tây. Tại Anh, một số tờ báo đã đăng tải các bài viết cảnh báo về nguy cơ leo thang, trong đó có nhận định rằng tình hình có thể trở nên nghiêm trọng nếu các bên tiếp tục gia tăng các động thái quân sự.

Hiện tại, theo các nguồn tin từ phía Nga, thời điểm triển khai cụ thể vẫn chưa được công bố và sẽ phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Vladimir Putin với tư cách Tổng tư lệnh tối cao.