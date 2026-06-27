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Nga đánh chặn số lượng UAV kỷ lục của Ukraine chỉ trong 1 đêm

Hoàng Vân
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Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn được một số lượng cực lớn máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Ukraine chỉ trong 1 đêm.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga.

“660 UAV đối phương đã được lực lượng phòng không Nga đánh chặn thành công. Đây là con số lớn nhất từng được ghi nhận.

Điều này cho thấy sự leo thang của các cuộc tấn công do phương Tây tài trợ bên trong lãnh thổ Nga”, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/6 cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga thường công bố tổng số vụ đánh chặn UAV được thực hiện từ 22h đến 7h sáng (giờ Moscow) mỗi ngày.

Kỷ lục trước đó là 556 vụ vào giữa tháng Năm, trong khi đầu tháng Sáu, quân đội Nga đã bắn hạ 555 UAV Ukraine trong đêm.

Các con số nổi bật khác kể từ năm 2025 đều nằm trong khoảng 300 vụ.

Ukraine đang tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng khi Quân đội Ukraine ở tiền tuyến chịu tổn thất do thiếu nhân lực và ưu thế vũ khí của Nga.

Các quan chức Ukraine nhấn mạnh, thiệt hại kinh tế sẽ buộc Nga phải đồng ý ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Cả hai bên đều đang phát triển các phương pháp hiệu quả hơn về chi phí để đánh chặn UAV tầm xa, chẳng hạn như máy bay đánh chặn giá rẻ và đang cố gắng bảo vệ vũ khí của mình khỏi các biện pháp đối phó.

Các hoạt động của Ukraine được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ, hoạt động thu thập thông tin tình báo và cơ sở công nghiệp cung cấp linh kiện UAV từ phương Tây.

Nga khẳng định, chiến dịch gây sức ép sẽ không khiến họ từ bỏ các mục tiêu an ninh quan trọng trong cuộc xung đột.

Tuy nhiên, các quan chức Nga lưu ý, hoạt động hậu cần quân sự của Ukraine tại các quốc gia NATO có thể bị nhắm mục tiêu theo một cách nào đó để đáp trả sự leo thang của cuộc chiến tranh bằng UAV.

Theo RT
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Nga

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