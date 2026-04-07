Nga đã cung cấp cho Iran dữ liệu về cơ sở hạ tầng trọng yếu của Israel?

Theo tờ báo địa phương Jerusalem Post, dẫn lời một nguồn tin thân cận với giới tình báo, các cơ sở này được chia thành 3 loại tùy thuộc vào tầm quan trọng chiến lược của chúng.

Cấp độ 1: Các cơ sở sản xuất trọng yếu. Việc phá hủy chúng sẽ làm tê liệt hệ thống năng lượng quốc gia. Báo cáo đề cập đến nhà máy điện Orot Rabin là mục tiêu chính.

Cấp độ 2: Các trung tâm năng lượng đô thị và công nghiệp lớn, chủ yếu nằm ở khu vực trung tâm đất nước và phục vụ những khu dân cư lớn.

Cấp độ 3: Cơ sở hạ tầng địa phương, gồm những trạm biến áp khu vực cung cấp điện cho các khu công nghiệp và các nhà máy điện nhỏ hơn.

Tên lửa Iran có thể tấn công mục tiêu trọng yếu của Israel nếu có nguồn cung cấp tin tình báo chính xác.

Bản đánh giá về điểm yếu của Israel do Nga thực hiện chỉ ra rằng lưới điện của nước này bị cô lập ở mức độ rất cao.

Do quốc gia này là một "đảo năng lượng" và không nhập khẩu điện từ các nước láng giềng, cho nên chỉ cần một vài thành phần quan trọng bị hư hỏng cũng có thể gây ra sự sụp đổ trên quy mô lớn và kéo dài, với tình trạng mất điện diện rộng và các sự cố kỹ thuật khó khắc phục.

Trước đó, ngày 28/3, có thông tin cho rằng các vệ tinh của Nga đã chụp ảnh một số cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông và khu vực Vịnh Ba Tư nhằm mục đích cung cấp thông tin cho Iran, bất chấp Nga đã bác bỏ điều này.

