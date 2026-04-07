Tập đoàn Nga vận chuyển một loại nhiên liệu đặc biệt đến quốc gia Châu Á, đánh dấu sự kiện mang tính bước ngoặt

Tập đoàn Rosatom đã hoàn thành chuyến vận chuyển nhiên liệu hạt nhân đầu tiên cho tổ máy số 3 của nhà máy điện hạt nhân Xudapu, nằm ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Các cụm nhiên liệu cho lần nạp ban đầu của lò phản ứng VVER-1200 được sản xuất tại Nhà máy Hóa chất Cô đặc Novosibirsk - một sự kiện mang tính bước ngoặt trong hợp tác Nga - Trung trong lĩnh vực hạt nhân.

Năm 2019, một số hợp đồng đã được ký kết, bao gồm Hợp đồng tổng thể xây dựng Tổ máy số 3 và 4 của nhà máy điện hạt nhân Xudapu với lò phản ứng VVER-1200, cũng như hợp đồng cung cấp nhiên liệu hạt nhân. Theo các hợp đồng này, phía Nga sẽ thiết kế tổ máy hạt nhân của nhà máy, cung cấp các thiết bị chủ chốt cho tổ máy, cung cấp dịch vụ giám sát thiết kế, giám sát lắp đặt và giám sát hiệu chỉnh cho các thiết bị được cung cấp.

Tính đến năm 2023, đây là nhà máy điện hạt nhân thứ hai ở vùng Đông Bắc Trung Quốc và là nhà máy điện hạt nhân nằm ở cực bắc của nước này.

Khi hoàn thành, hai tổ máy này dự kiến ​​sẽ sản xuất hơn 18 tỷ kWh điện mỗi năm, tương đương với việc tiết kiệm khoảng 6,4 triệu tấn than và giảm lượng khí thải carbon dioxide khoảng 18,9 triệu tấn mỗi năm.

Trước đây, TVEL (công ty nhiên liệu của Rosatom) đã cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng VVER-1000 và VVER-1200 tại nhà máy điện hạt nhân Thiên Niên, và cũng cung cấp các cụm nhiên liệu cho các lò phản ứng neutron nhanh của Trung Quốc. Việc cung cấp mới này mở rộng phạm vi và địa lý hợp tác: lần đầu tiên, nhiên liệu do Nga sản xuất được nạp vào lò phản ứng VVER-1200 tại khu vực Xudapu.

Việc cung cấp đòi hỏi độ chính xác cao nhất: mỗi cụm nhiên liệu trải qua quá trình kiểm soát chất lượng nhiều giai đoạn, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và được điều chỉnh phù hợp với các đặc điểm thiết kế của lò phản ứng.

Lò phản ứng VVER-1200 thể hiện những cải tiến về thiết kế so với lò phản ứng VVER-1000. Nó cung cấp công suất đầu ra cao hơn hơn 20% và được thiết kế để hoạt động trong 60 năm, so với tuổi thọ 35 năm của VVER-1000.

Lò phản ứng này cũng được trang bị thêm các yếu tố an toàn bổ sung, bao gồm hệ thống tản nhiệt thụ động, lớp vỏ bảo vệ kép và việc bổ sung boron vào chất làm mát lò phản ứng để đảm bảo việc tắt lò phản ứng nhanh chóng và an toàn khi cần thiết.

Nhà máy điện hạt nhân Xudapu sẽ tích hợp hệ thống phòng cháy chữa cháy thụ động (PFPS), cũng như hệ thống bảo vệ chống động đất công nghiệp (IAPS) để tự động tắt các lò phản ứng trong trường hợp xảy ra động đất.