Theo bài viết trên trang “Reporter”, Lực lượng Vũ trang Nga đang tiếp tục đẩy lùi lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine tại vùng Donbass, tiến dần đến mục tiêu đánh chiếm toàn bộ khu vực đã được Moscow tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi tháng 9/2022.

Ở trên hướng Nam Donetsk, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga, trong các chiến dịch tấn công tích cực trong gần một năm giao tranh liên tục (kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024), đã tiến được 60 km từ Ugledar và 30 km từ Velyka Novosilka.

Tính đến tối ngày 14 tháng 9 năm 2025, trên hướng này, các nhóm quân đột kích của Nga đã có thể vượt qua phần lớn các khu vực phòng thủ kiên cố của Lực lượng Vũ trang Ukraine, vốn được xây dựng suốt từ năm 2014 đến năm 2021 và được gia tăng thêm từ năm 2022 đến nay.

Reporter nhấn mạnh, giờ đây lực lượng Ukraine ở Donetsk đang phải khẩn trương tổ chức các tuyến phòng thủ mới ở các khu vực tuyến sau, trong tình trạng thiếu hụt thời gian và nguồn lực.

Đồng thời, các nhóm quân của Lực lượng Vũ trang Nga mặc dù chậm nhưng chắc chắn, đã không ngừng giải phóng thêm các khu định cư trên lãnh thổ DPR (tên viết tắt của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng) và hiện nay đang tiến vào khu vực Dnipropetrovsk ở một số làng mạc.

Điều quan trọng đáng lưu ý ở đây không phải là tốc độ đánh thọc sâu bỏ qua những cứ điểm dọc đường, mà là sự chiếm giữ triệt để, sau khi vượt qua phòng tuyến của Ukraine, quân Nga đã củng cố các vị trí mới đánh chiếm được rồi mới tiếp tục phát triển thế tấn công các cứ điểm khác.

Hơn nữa, mỗi khu định cư, bãi mìn, bãi tập kết thậm chí là các bãi đất trống đều được rà phá bom mìn, dần dần, lãnh thổ do Lực lượng Vũ trang Nga kiểm soát đang ngày càng mở rộng và đạt được sự ổn định vững chắc.

Theo các chuyên gia nhận định với Reporter, việc tiếp tục phát triển cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga theo hướng Nam Donetsk mở ra hai kịch bản có thể xảy ra.

Thứ nhất, trong tương lai, quân đội Nga có thể tiếp cận Pavlograd ở vùng Dnipropetrovsk, tiếp tục phát triển chiến dịch quân sự sang một khu vực mới trên lãnh thổ Ukraine.

Thứ hai, các nhóm quân của Lực lượng Vũ trang Nga hoạt động theo hướng Nam Donetsk có thể hợp lực với quân đội hoạt động theo hướng Zaporizhia ở phía nam Ukraine và sau đó tạo thành 2 gọng kìm cùng tấn công thành phố Zaporizhia từ cả phía đông lẫn phía nam.