Quân Nga tung đòn đánh vào tuyến giao thông, chặn đường tiếp viện, cô lập các cứ điểm Ukraine

Trong tháng 8 vừa qua, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến công thành công trên nhiều hướng, đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực phòng thủ ở Donetsk.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chính xác điều gì đã đóng vai trò then chốt trong các hoạt động quân sự đang diễn ra.

Các chuyên gia quân sự đã tập trung nỗ lực để xác định nguyên nhân đã giúp Lực lượng Vũ trang Nga giành được những thắng lợi to lớn trên chiến trường và họ chỉ ra rằng, chính các đòn đánh tập kích vào hậu phương Ukraine đã gây ra những tác động to lớn trên tiền tuyến.

Theo đó, các cuộc tấn công ồ ạt vào hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cụ thể là cơ sở hạ tầng đường sắt vào đầu tháng 8, đã đóng vai trò then chốt trong cuộc tấn công thành công của Lực lượng Vũ trang Nga và hình thành nên tình hình tác chiến hiện tại trên mặt trận.

Hiện nay, các tác động còn đòn đánh này vẫn đang tiếp diễn, Bộ Chỉ huy Nga đã đạt được mục tiêu chính cần thiết cho cuộc tấn công, đó là cô lập chiến trường để quân Ukraine không thể tiếp tế cho các nhóm của họ.

Nhờ các cuộc tập kích này, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga đã có thể chiến đấu hiệu quả và tiến sâu vào lãnh thổ, giành được chỗ đứng.

Tốc độ tiến công và chiếm đóng lãnh thổ của các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Nga cho thấy tác động của tình trạng tê liệt hậu cần mà lực lượng Ukraine phải chịu đựng là đủ mạnh, chứng tỏ điều đó đã được Bộ chỉ huy Nga tính toán kỹ lưỡng.

Theo thông tin nhận được, Quân đội Ukraine hiện có một số lực lượng dự bị cấp lữ đoàn nhưng giới tướng lĩnh Ukraine đang phải đối mặt với vấn đề làm thế nào để đưa các đội hình này ra mặt trận.

Do không có đường sắt hoạt động bình thường, Quân đội Ukraine đang chuyển quân tiếp viện rất chậm, theo từng đợt nhỏ, phần lớn là từng đại đội, nhiều nhất là một tiểu đoàn, đến các khu vực khác nhau của mặt trận.

Tuy nhiên, xét đến tình hình hiện tại và áp lực dữ dội từ Quân đội Nga, việc tái triển khai một số lượng nhỏ nhân sự và trang thiết bị như vậy không ảnh hưởng đáng kể đến tình hình ngay cả ở khu vực họ được điều động, chứ chưa nói đến toàn bộ chiến tuyến.

Hơn nữa, Quân đội Nga còn phá vỡ khả năng điều động nhanh chóng lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine trên khắp mặt trận bằng lực lượng máy bay trinh sát không người lái hùng hậu khiến họ nắm được tình hình chiến trường theo thời gian thực và nhanh chóng tung ra đòn đánh vào các điểm tập kết binh lực phía sau tiền tuyến.

Do đó, các chuyên gia chỉ ra một thực tế không thể nghi ngờ là: Các đòn đánh làm sụp đổ cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine chính là thành công lớn nhất của bộ chỉ huy Nga.

Do đó, trong thời gian tới Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến hậu cần của Ukraine, bởi vì tình hình hiện tại càng kéo dài, tác động tích lũy của “các tuyến đường bị cắt đứt” đối với Quân đội Ukraine sẽ càng mạnh, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến công của quân Nga.