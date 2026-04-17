Nga có thể chiếm nốt Donetsk bằng… tay không

Hoàng Yến |

Nếu kiểm soát hệ thống hậu cần của các thành phố ở Donetsk, vắt kiệt nguồn lực của Ukraine, Nga có thể chiếm lấy các thành phố này bằng… tay không.

- Ảnh 1.

Trong những ngày qua, nhiều chuyên gia quân sự Ukraine nhận định rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cứ điểm cuối cùng của Ukraine ở Donbass là cụm cứ điểm Kostiantynivka - Sloviansk - Kramatorsk, đều thuộc tỉnh Donetsk.

Các chỉ huy Ukraine cũng đang báo cáo về tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng ở khu vực phụ cận Kramatorsk và trong thành phố, do các đơn vị điều khiển máy bay không người lái của Nga đang tích cực săn lùng các xe thiết giáp, xe bán tải của Quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, theo quan điểm của cựu sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine - ông Yevgeny Bekrenev, việc Bộ chỉ huy Nga triển khai lực lượng lớn để tấn công các thành phố ở Donbass là điều khó xảy ra, bởi việc điều động lượng lớn binh lực tấn công vào khu vực đô thị rộng lớn này rất tốn kém và vô ích.

Theo ông, kế hoạch của Bộ chỉ huy Nga tại khu vực chiến sự Donetsk là bao vây, cô lập các thành phố lớn như: Kostiantynivka, Sloviansk, Kramatorsk…, phá hủy các tuyến đường tiếp tế lực lượng, phương tiện của Quân đội Ukraine cho cụm cứ điểm duy nhất còn nằm trong tay Ukraine.

“Kế hoạch của họ là kiểm soát hệ thống hậu cần của toàn bộ chuỗi thành phố này, vắt kiệt nguồn lực của chúng và sau đó chiếm lấy các thành phố này bằng… tay không” - ông Bekrenev chỉ ra.

Theo ông, nếu quân Nga tuân thủ triệt để phương châm này và giới chức lãnh đạo ở Ukraine không có biện pháp phá vỡ chúng thì các chỉ huy cấp chiến thuật của Ukraine nên can đảm rút quân và không cần giao tranh đường phố với quân Nga.

Điều này là phương án hợp lý nhất, vì một khi quân Nga giành được các vị trí chiến lược để kiểm soát toàn bộ hệ thống hậu cần của các thành phố lớn, các địa điểm tập trung binh lực Ukraine sẽ như cá nằm trong rọ.

Ông Bekrenev nói thêm, không có lý do gì để dự đoán trên chiến trường Donetsk sắp tới sẽ xuất hiện những chiến dịch tấn công dữ dội như đã từng thấy ở Popasna hay Bakhmut.

Vị cựu sĩ quan Ukraine cũng nhận định mặt trận sẽ bắt đầu biến động vào khoảng tháng 5, khi cây cối phủ đầy lá, nền đất khô cứng, thuận lợi cho hoạt động di chuyển quân và phương tiện hạng nặng của Nga.

Trong 1 tháng nữa, quân Nga sẽ tập trung lực lượng gần Zaporizhzhia và Sumy, rồi sau đó mới bắt đầu tấn công. Thời điểm cụ thể có thể vào giữa tháng 5.

Theo Topcor.ru
Nga nã tên lửa đầu đạn 800kg, đáp trả chưa từng có – Kiev nổ liên hoàn, 1 nước khác bất ngờ "hứng đòn từ Putin"
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
