Nga chỉ rõ nguyên do dẫn đến các cuộc bạo loạn ở châu Âu

Một quan chức cấp cao Nga mới đây đã chỉ rõ nguyên do dẫn đến các cuộc bạo loạn ở châu Âu, đặc biệt là tại Pháp và Đức, trong thời gian gần đây.

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên Tổng thống Nga Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài.

“Các cuộc bạo loạn bắt nguồn từ việc châu Âu từ chối một cách vô trách nhiệm nguồn cung khí đốt Nga, dẫn đến giá năng lượng tăng vọt”, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên Tổng thống Nga Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, nói.

"Như dự đoán, giá năng lượng ở EU đang tăng mạnh do việc tách rời thiếu trách nhiệm khỏi khí đốt Nga, dẫn đến tình trạng phi công nghiệp hóa, bạo loạn và cướp bóc.

Không những thế, khủng hoảng năng lượng ở châu Âu còn bị thúc đẩy bởi sự ngoan cố chống đối việc sửa chữa sai lầm của các quan chức EU", ông Dmitriev viết trên X.

Những bình luận này được quan chức Nga đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình ở nhiều quốc gia châu Âu phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao đang leo thang thành đụng độ và bạo lực.

Ngày 31/10, Pháp ghi nhận đợt tổng động viên tuần thứ ba liên tiếp với khoảng 320.000 đến gần 500.000 người tham gia trên toàn quốc.

Các nhóm quá khích đã đụng độ với lực lượng an ninh, ném bom xăng tại một số nơi như Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon và Marseille, khiến hàng trăm người bị bắt giữ.

Biểu tình tại Frankfurt, Đức đã biến thành bạo loạn vào tối 31/10, khi những người biểu tình đeo mặt nạ đập phá, cướp bóc cửa hàng và ném bom xăng về phía lực lượng cứu hộ.

Tại các thành phố như Berlin và Hamburg, cảnh sát chống bạo động cũng phải can thiệp trước tình trạng đốt chướng ngại vật và ném bom khói.