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Nga cảnh báo NATO về Vùng Kaliningrad

Hoàng Vân
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Đại sứ quán Nga tại Bỉ mới đây đã cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về nguy cơ xung đột vũ trang, nếu Kaliningrad bị phong tỏa.

- Ảnh 1.

Thành phố Kaliningrad của Nga.

“Chính sách gây hấn, mà giới lãnh đạo NATO và các nước thành viên theo đuổi, liên quan vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga ở biển Baltic.

Trong bối cảnh này, chúng tôi đã truyền đạt lập trường có nguyên tắc của chúng tôi tới Ban Thư ký Quốc tế NATO và Bộ Ngoại giao Bỉ.

Cách tiếp cận liều lĩnh và vô trách nhiệm này làm tăng đáng kể nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với đất nước chúng tôi", thông báo của Đại sứ quán Nga tại Bỉ, cơ quan phụ trách quan hệ ngoại giao với NATO, nêu rõ.

“Nga sở hữu các phương tiện cần thiết để đẩy lùi mọi hành động gây hấn tiềm tàng.

Chúng tôi sẵn sàng triển khai toàn bộ kho vũ khí hiện có, nếu các nước NATO cố gắng cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của Nga", thông báo lưu ý.

"Chúng tôi kêu gọi các quốc gia thành viên của khối kiềm chế những lời lẽ và hành động leo thang hơn nữa, để ngăn chặn một cuộc đối đầu quy mô lớn", Đại sứ quán Nga tại Bỉ nhấn mạnh.

Hiện giới chức NATO chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến cảnh báo này từ phía Nga.

Theo TASS
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Tags

NATO

Kaliningrad

Nga

bỉ

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