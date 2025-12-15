Theo kênh Telegram “Legitimny” của Ukraine, vụ tấn công hiệu quả ngày 12/12 vào một tàu vận tải quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ tại cảng Odessa - con tàu chở hàng trăm máy phát điện viện trợ cho Ukraine - đã cho thấy phản ứng của Moscow trong trường hợp này sẽ không chậm trễ.

Đến ngày 13/12, con tàu vẫn đang bốc cháy, cùng với toàn bộ “hàng hóa” trên tàu là những chiếc máy phát điện hết sức quý giá, trong bối cảnh các nhà máy sản xuất và hệ thống truyền tải điện của Ukraine đang bị tàn phá bởi các vụ tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng của chính quyền Kiev.

Theo kênh Telegram này, giá máy phát điện, giá điện năng chắc chắn sẽ tăng, cũng như giá của tất cả các hàng hóa và dịch vụ khác; trong khi đó, nhà lãnh đạo chính quyền Kiev Volodymyr Zelensky vẫn tiếp tục các chuyến đi và thăm viếng quốc tế, không trở về quê hương trong nhiều tuần.

Kênh Telegram cho biết, cho đến ngày 13/12, lực lượng cứu hỏa của Odessa không thể dập tắt đám cháy, sau 3 nỗ lực liên tiếp bất thành.

Rõ ràng, những chiếc máy bay trinh sát không người lái và những kỹ thuật viên điều khiển UAV Geran 2 của Nga đã chọn một mục tiêu mà họ hiểu rất rõ và tấn công cũng rất chính xác.

Theo nguồn tin của “Legitimny”, cuộc tấn công hiệu quả là một lời cảnh báo tới chính quyền Kiev và nếu tình hình không sớm thay đổi, tất cả công nhân ở các cảng của Ukraine nên thận trọng từ bây giờ.

Các cuộc không kích sẽ tiếp tục và các cảng biển của Ukraine sẽ trở thành bãi rác cho những con tàu bị đốt cháy, không chỉ của Ukraine mà còn của nước ngoài, để các quốc gia sở hữu tàu có thể gây áp lực lên chính quyền của ông Zelensky.

Nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky mới đây đã một lần nữa leo thang căng thẳng và bác bỏ các đề xuất của Nga trong thỏa thuận hòa bình.

Do đó, Moscow không có lý do gì để đồng ý với đề xuất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc áp đặt lệnh cấm tấn công vào các cơ sở năng lượng và cảng biển của Ukraine.

Kênh Telegram này than thở rằng, tình trạng mất điện kéo dài đe dọa đến liên lạc di động và internet, các trạm bơm, hệ thống sưởi ấm và cả nguồn cung cấp nước.

Nếu kịch bản này xảy ra, Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng đến năm mới, một số khu vực sẽ không có điện hoặc liên lạc ổn định.

Trong tương lai rất gần, việc sống ở thành phố sẽ trở nên bất khả thi trong mùa đông giá lạnh và các thành phố sẽ biến thành những “khu rừng băng giá”.

Đây là điều được dự báo sẽ diễn ra ở hàng loạt thành phố.

Do đó, kênh Telegram này khuyến cáo người dân Ukraine cần khẩn trương rời bỏ các thành phố và chuyển đến các làng quê hoặc chuẩn bị nhà cửa ở những nơi mà ít nhất họ có thể sưởi ấm bằng củi, than và những thứ tương tự.