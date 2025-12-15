Khoảnh khắc người hùng tước vũ khí của kẻ xả súng - Ông Trump: 'Rất, rất dũng cảm'

Đài BBC (Anh) đưa tin, người ngoài cuộc "anh hùng" giật lấy khẩu súng từ một trong những kẻ xả súng tại bãi biển Bondi (thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia) đã được xác định danh tính là Ahmed al Ahmed.

Video ghi lại cảnh tượng đó được chia sẻ trên mạng cho thấy ông Ahmed chạy về phía kẻ xả súng và giật lấy vũ khí của hắn, sau đó quay ngược súng lại về phía đối tượng này, buộc hắn phải rút lui.

Video do nhân chứng ghi lại khoảnh khắc ông Ahmed al Ahmed khống chế và tước vũ khí của kẻ xả súng ở bãi biển Bondi, Australia. Nguồn: X

Ông Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, chủ một cửa hàng trái cây và là cha của hai đứa con, hiện vẫn đang nằm viện, nơi ông đã trải qua phẫu thuật vì vết thương do đạn bắn trúng bàn tay và cánh tay, gia đình ông nói với kênh 7News Australia.

Vụ xả súng vào ngày 14/12 tại bãi biển Bondi đã khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, xảy ra khi hơn 1.000 người đang tham dự một sự kiện mừng lễ Hanukkah (Lễ hội Ánh sáng tôn vinh ký ức và đức tin truyền thống kéo dài 8 ngày của người Do Thái).

Cảnh sát Australia tuyên bố đây là một vụ khủng bố nhắm vào cộng đồng Do Thái.

Mustafa - một họ hàng của Ahmed - nói với kênh 7News Australia vào tối 14/12 rằng: "Anh ấy là một người hùng, chắc chắn 100% là một người hùng. Anh ấy bị bắn hai phát, một phát vào cánh tay và một phát vào bàn tay."

Trong một thông báo cập nhật vào sáng sớm ngày 15/12, Mustafa cho biết: "Tôi hy vọng anh ấy sẽ ổn. Tôi đã gặp anh ấy tối qua. Anh ấy vẫn ổn nhưng chúng tôi đang chờ xem bác sĩ nói gì."

Cảnh sát Australia cho biết hai kẻ xả súng là cha con, lần lượt 50 và 24 tuổi.

Họ xác nhận kẻ xả súng 50 tuổi đã tử vong tại hiện trường, trong khi đối tượng con 24 tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Đoạn video ghi lại sự can thiệp của ông Ahmed đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng.

Hình ảnh cho thấy một trong những kẻ xả súng đứng sau một cây cọ gần một cây cầu nhỏ dành cho người đi bộ, nhắm bắn vào mục tiêu nằm ngoài khung hình.

Ông Ahmed - người đang nấp sau một chiếc xe - bất ngờ nhảy ra tấn công kẻ xả súng và vật ngã hắn.

Ông giằng lấy khẩu súng từ tay kẻ xả súng, đẩy hắn ngã xuống đất và chĩa súng về phía hắn. Đối tượng này bắt đầu lùi về phía cầu.

Ông Ahmed sau đó hạ vũ khí xuống và giơ một tay lên không trung, dường như muốn cho cảnh sát thấy rằng ông không phải là một trong những kẻ xả súng.

Sau đó, kẻ xả súng đó được nhìn thấy đang trên cầu nhặt một khẩu súng khác và tiếp tục nổ súng.

Một tay súng khác cũng tiếp tục nổ súng từ trên cầu. Hiện chưa rõ chúng đang nhắm vào ai hoặc cái gì.

Trong lúc giằng co, ông Ahmed đã giật được khẩu súng từ tay kẻ xả súng. Ảnh chụp màn hình video

Theo BBC, tại một cuộc họp báo vào tối 14/12, Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns đã bày tỏ sự kính trọng đối với lòng dũng cảm của ông Ahmed - người mà danh tính chưa được tiết lộ vào thời điểm đó.

"Người đàn ông đó là một anh hùng thực sự, và tôi không nghi ngờ gì rằng có rất nhiều người còn sống đến ngày hôm nay là nhờ lòng dũng cảm của ông ấy", ông Minns nói.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu rằng: "Hôm nay [14/12] chúng ta đã chứng kiến những người dân Australia lao vào nguy hiểm để giúp đỡ người khác."

"Những người Australia này là những anh hùng, và lòng dũng cảm của họ đã cứu sống nhiều người", ông Albanese nói.

Phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi Giáng sinh ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dành lời khen ngợi cho ông Ahmed, nói rằng bản thân mình "rất kính trọng" ông ấy.

"Thật sự là một người rất, rất dũng cảm khi đã xông thẳng vào tấn công một trong những kẻ xả súng và cứu sống được rất nhiều người", ông Trump nói.