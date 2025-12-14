Xả súng ở trường Đại học Mỹ: Nhiều người bị thương, chưa bắt được nghi phạm

Theo các quan chức trường Đại học Brown ở Providence, Rhode Island, ít nhất hai người thiệt mạng và tám người khác bị thương nặng sau vụ xả súng xảy ra hôm nay tại trường. Cảnh sát kêu gọi người dân và sinh viên tránh xa khu vực cho đến khi có thông báo mới.

Ban đầu, nhà trường thông báo một đối tượng tình nghi bị tạm giữ, sau đó rút lại thông báo này.

Một thông tin khác cho rằng có khoảng 20 người bị bắn, nhưng các thông tin tiếp tục thay đổi trong bối cảnh cảnh sát vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nghi phạm và nạn nhân.

Hiện trường vụ xả súng.

Một bài đăng trên mạng xã hội X cho thấy cảnh các sĩ quan áp giải một người đàn ông bị còng tay lên xe cảnh sát, song cảnh sát chưa xác nhận bất kỳ vụ bắt giữ nào.

Theo nguồn tin ban đầu, cảnh sát đấu súng với một nghi phạm gần tòa nhà Barus & Holley trên phố 184. Bà Kristy DosReis, người phát ngôn chính của thành phố, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang thu thập thông tin từ hiện trường.

Báo Brown Daily Herald đưa tin, nhiều đoạn video ghi lại cảnh xe cứu thương và xe cảnh sát xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường gần trường. Một số video khác cho thấy nhiều người nằm trên mặt đất gần Thư viện Khoa học, dường như đang được cảnh sát hỗ trợ.

Ngay sau vụ việc, Sở An ninh Công cộng phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu sinh viên ẩn nấp, sơ tán hoặc rời khỏi khu vực nếu có thể, cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Một thông báo an ninh của trường nêu rõ: “Khẩn cấp: Có tay súng đang hoạt động gần tòa nhà Barus & Holley. Cảnh sát Brown và cảnh sát Providence đã có mặt tại hiện trường. Khuyến cáo tiếp tục trú ẩn tại chỗ. Khóa cửa, để điện thoại im lặng và ẩn nấp cho đến khi có thông báo mới. Hãy chạy nếu có thể sơ tán an toàn; ẩn nấp nếu không thể rời đi; chống trả chỉ là biện pháp cuối cùng để tự vệ".

Đến 17h27 (giờ địa phương), một cảnh báo khác cho biết có tiếng súng gần phố Governor, đồng thời yêu cầu sinh viên tiếp tục ở yên trong nơi trú ẩn.

Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm sinh viên Đại học Brown vừa bắt đầu kỳ thi cuối kỳ vào hôm trước. Đại học Brown là một trường thuộc khối Ivy League, hoạt động theo mô hình tư thục phi lợi nhuận, với hơn 7.300 sinh viên đại học và khoảng 3.000 học viên cao học.