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Nga bất ngờ 'cầu cứu' khách hàng lớn nhất

Vu Lam
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Nga đã tiếp nhận lô xăng đầu tiên từ Ấn Độ, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt nhiên liệu vừa lan ra ít nhất 10 khu vực trên toàn quốc.

- Ảnh 1.

Theo Reuters, lô hàng khoảng 68.000 tấn xăng được sản xuất bởi Nayara Energy tại nhà máy lọc dầu Vadinar, miền tây Ấn Độ. Sau khi được chuyển tải từ tàu này sang tàu khác tại Port Said, Ai Cập, lô xăng đã được đưa tới cảng Vitino ở vùng Bắc Cực của Nga. Hai lô xăng khác từ Ấn Độ dự kiến tiếp tục cập Nga trong vài tuần tới.

Diễn biến này cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại một trong những cường quốc dầu mỏ lớn nhất thế giới. Nga không thiếu dầu thô, nhưng năng lực biến dầu thô thành xăng, diesel và các sản phẩm nhiên liệu khác đang bị suy yếu do nhiều nhà máy lọc dầu bị tấn công hoặc phải bảo trì ngoài kế hoạch.

Từ đầu mùa hè, Ukraine liên tục tập kích hạ tầng lọc dầu của Nga bằng máy bay không người lái tầm xa. Một trong những thiệt hại mới nhất là nhà máy lọc dầu Orsk, có công suất khoảng 120.000 thùng/ngày. Cơ sở này có thể phải dừng hoạt động tới 6 tháng sau cuộc tấn công ngày 11/8, khiến nguồn cung nhiên liệu tại vùng Urals thêm căng thẳng.

Tình trạng thiếu xăng đang trở lại mạnh hơn sau khi các biện pháp ứng phó trước đó chỉ giúp hạ nhiệt tạm thời. Ít nhất 10 khu vực tại Nga đã phải áp dụng hạn chế bán nhiên liệu hoặc ghi nhận tình trạng thiếu một số loại xăng. Đáng chú ý, khủng hoảng đã lan tới cả vùng Moscow, trung tâm kinh tế - chính trị quan trọng nhất nước.

Dữ liệu trên sàn giao dịch hàng hóa St. Petersburg cho thấy lượng xăng bán ra đã giảm trung bình khoảng 20% kể từ đầu tháng 8. Điều này phản ánh nguồn cung nội địa đang bị thu hẹp, trong khi nhu cầu mùa hè vẫn ở mức cao.

Trước đó, Nga đã phải tăng nhập khẩu xăng từ Belarus để bù đắp thiếu hụt. Nay, Moscow mở thêm kênh nhập bằng đường biển từ châu Á, gồm xăng và diesel. Đây là thay đổi đáng chú ý với một nước lâu nay vẫn xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ ra thị trường quốc tế.

Trong khi đó, nhà máy Vadinar của Nayara Energy là một trong những cơ sở mua nhiều dầu thô Nga. Còn Ấn Độ đến nay là khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển.

Dù Reuters chưa xác định được liệu dầu Nga có được dùng để sản xuất lô xăng giao tới Vitino hay không, việc Nga nhập nhiên liệu từ một nhà máy Ấn Độ vốn xử lý nhiều dầu Nga vẫn cho thấy sự đảo chiều bất thường của dòng chảy năng lượng: dầu thô rời Nga, được lọc ở nước ngoài, rồi quay lại Nga dưới dạng xăng.

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Không chỉ thị trường nội địa chịu sức ép, xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của Nga cũng giảm mạnh. Trong tháng 7, xuất khẩu sản phẩm dầu bằng đường biển của nước này giảm 33,3% so với tháng 6 và giảm 54,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là các nhà máy lọc dầu bị gián đoạn, khiến lượng hàng có thể xuất khẩu sụt giảm.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục mở rộng các đòn tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 200 máy bay không người lái Ukraine đã bị đánh chặn trong một đêm trên lãnh thổ Nga và Crimea. Cùng ngày, giới chức Nga nói rocket Ukraine đánh vào làng Koloskovo ở vùng Belgorod, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Theo Reuters

Tags

Nga

khách hàng

xăng dầu

Ấn Độ

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