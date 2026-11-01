Các kho khí đốt ngầm của châu Âu đang trữ ít hơn 11,1 tỷ mét khối so với cùng kỳ năm ngoái. Mức chênh lệch này tương đương sức chứa của toàn bộ kho khí đốt ngầm tại Pháp.

Ngày 23/11, TASS dẫn thông báo của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom cho biết lượng khí đốt trong các kho ngầm của châu Âu đã giảm xuống dưới 70 tỷ mét khối. Gazprom đưa ra con số này dựa trên dữ liệu ngày 21/11 của Hiệp hội Hạ tầng Khí đốt châu Âu (GIE).

"Mức chênh lệch so với năm ngoái là 11,1 tỷ mét khối. Con số này tương đương với tổng dung lượng của tất cả các kho chứa khí đốt ngầm của Pháp", thông báo cho biết.

Tại Hà Lan, lượng khí đốt dự trữ đã giảm xuống dưới 60% sức chứa của các kho ngầm, theo Gazprom.

Tập đoàn Nga nhận định mức dự trữ thấp sẽ khiến châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung khí đốt từ bên ngoài khi nhu cầu lên cao nhất trong mùa đông.

Theo TASS