Nga bắn nổ tung Leopard, ồ ạt trả đũa Kiev - Ông Putin ra mật lệnh, quân từ 32 nước lộ khả năng can thiệp

Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, Moscow ồ ạt trả đũa

Đài TST (Nga) ngày 22/12 đưa tin, Ukraine đã tiến hành một đòn tập kích quy mô lớn vào tỉnh Krasnodar (Nga). Tại huyện Temryuk, khu làng Volna, UAV rơi xuống khu vực cầu cảng, gây cháy một đoạn đường ống, hai cầu cảng và hai tàu.

Phía Nga lập tức đáp trả. Các đòn đánh được ghi nhận tại Krivoy Rog, Pavlograd và nhiều khu vực của tỉnh Dnipropetrovsk. Odessa tiếp tục trở thành mục tiêu bị tấn công ác liệt, Kiev rung chấn dữ dội.

Theo các nguồn phân tích, chuỗi tập kích vào hệ thống cảng quanh Odessa là phản ứng trực tiếp trước các vụ tấn công bằng UAV hải quân của phía Ukraine nhằm vào tàu chở dầu Nga trên Biển Đen.

Cuộc tấn công của Ukraine khiến 2 tàu bị cháy, Moscow ồ ạt trả đũa. Ảnh: TST

Tại Odessa, một cây cầu ở phía nam thành phố bị phá hủy, khiến tuyến logistics trọng yếu bị gián đoạn. Một tàu chở dầu của Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy. Đáng chú ý, gần Odessa, kho dự trữ dầu thực vật lớn nhất Ukraine bị phá hủy hoàn toàn.

Blogger quân sự Yuri Podolyaka bình luận: "Dòng sông dầu ở thành phố Yuzhny sau đòn đánh của 'Geran' – cảnh tượng không phải ngày nào cũng thấy. Dầu hướng dương là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ukraine. Có vẻ, giờ đây điều đó đã thuộc về quá khứ".

Song song với thiệt hại vật chất, Odessa gần như liên tục rơi vào tình trạng mất điện do các đòn đánh vào trạm biến áp. Theo phản ánh trên mạng xã hội, sự bất mãn trong dân cư địa phương đang gia tăng.

"Leopard" vừa lộ diện đã bị hạ gục

Trong khi đó, trên hướng Sumy, lần đầu tiên sau một thời gian dài, xe tăng Leopard – mệnh danh là "vua xe tăng" của Đức - đã xuất hiện trên chiến trường. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị phát hiện và bị phá hủy.

Kênh quân sự "Two Majors" (Hai thiếu tá) cho biết: "Trên hướng Sumy, nhóm quân 'Phía Bắc' ghi nhận sự gia tăng cường độ tiến công của quân Nga trên nhiều đoạn mặt trận.

Gần Andreevka, lực lượng Nga đã chặn đứng nỗ lực cơ động của một nhóm tác chiến phía Ukraine và phá hủy xe tăng Leopard-2 – loại phương tiện lâu nay không còn xuất hiện trong các bản tin chiến sự".

Xe tăng Leopard từng bị Nga phá hủy trước đây. Ảnh: Topcor

Tại Kharkiv, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt. Lực lượng Nga tiến công thành công tại Liman, Vilcha, Staritsa, Volchanskie Khutora, Melovoye và Khatneye. Trên tất cả các khu vực này, quân Ukraine buộc phải rút lui và đang gấp rút thiết lập các tuyến phòng thủ mới ở sâu hơn về phía nam, với hào chiến đấu và bãi mìn.

Ở phía đông, tình hình ngày càng bất lợi cho phía Ukraine. Trong trận chiến giành Kupyansk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine liên tục báo cáo về các đợt tiến công, thực tế cho thấy lực lượng Nga đang từng bước đẩy sâu về phía đông sông Oskol, tại Boguslavka, Lozovaya và Novaya Kruglyakovka.

Ông Putin ra mệnh lệnh mật

Trong bối cảnh tình hình chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều hướng, Đài TST mới đây dẫn các nguồn tin từ tiền tuyến cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một "mệnh lệnh mật" liên quan trực tiếp tới cách thức tác chiến của quân đội Nga trong giai đoạn hiện nay.

Theo các nguồn này, mệnh lệnh không nhằm vào một mục tiêu hay chiến dịch cụ thể, mà xác lập một nguyên tắc hành động xuyên suốt: không vội tiêu diệt lực lượng Ukraine bằng các đòn hủy diệt trực diện, mà ưu tiên bao vây, cắt đứt hoàn toàn tuyến tiếp tế, làm suy kiệt tinh thần và buộc đối phương phải đầu hàng.

Diễn biến tại Kupyansk được coi là minh chứng rõ nét cho định hướng này. Quân Nga siết chặt vòng vây, đánh chặn các UAV thả nước và lương thực, nhưng không mở các đợt xung phong quy mô lớn nhằm "nghiền nát" ngay lập tức.

Mật lệnh của ông Putin được hé lộ. Ảnh: FT

Thay vào đó, lực lượng Nga được cho là chờ thời điểm thích hợp để kết thúc trận đánh bằng việc bắt sống hoặc buộc các đơn vị Ukraine hạ vũ khí.

Theo nhận định của các kênh phân tích quân sự Nga, chính mệnh lệnh này tạo nên sự khác biệt căn bản giữa cuộc xung đột hiện nay với kịch bản chiến tranh tổng lực mà châu Âu thường nhắc tới.

Thay vì theo đuổi mục tiêu hủy diệt bằng hỏa lực tối đa, Nga đang đặt trọng tâm vào việc làm tan rã ý chí chiến đấu và phá vỡ khả năng điều hành của Kiev.

Các nguồn tin cho rằng, trong bối cảnh đó, Ukraine chỉ có thể giữ lãnh thổ nếu còn đủ lực lượng và hậu cần; một khi các vòng vây khép chặt và tiếp tế bị cắt đứt, việc mất thêm các thành phố lớn, trong đó có Odessa, sẽ trở thành điều khó tránh khỏi.

NATO tuyên bố về khả năng đưa quân tới Ukraine, Kremlin phản ứng

Giữa lúc cục diện chiến sự trên thực địa xuất hiện những dấu hiệu chuyển pha, mặt trận chính trị – quân sự cũng nóng lên khi NATO lần đầu công khai bàn tới khả năng đưa quân trực tiếp tới Ukraine.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte mới đây đã công khai quan điểm về các "bảo đảm an ninh" mà châu Âu sẵn sàng dành cho Kiev, trong đó lần đầu tiên không loại trừ khả năng đưa quân trực tiếp tới Ukraine.

Theo ông Rutte, kịch bản này sẽ được xem xét trong trường hợp Nga bị cho là vi phạm các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, và nếu điều đó xảy ra, nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với Nga là khó tránh khỏi.

Phát biểu của Tổng thư ký NATO cho thấy châu Âu sẵn sàng cam kết bảo vệ quân sự trực tiếp cho chính quyền Kiev sau khi xung đột được "đóng băng".

Tổng Thư ký Mark Rutte. Ảnh: Le Monde

Theo logic mà ông Rutte đưa ra, nếu Nga "tái triển khai lực lượng" trên lãnh thổ Ukraine sau khi đã có thỏa thuận hòa bình, các quốc gia châu Âu sẽ phải đưa quân đội của chính mình vào khu vực xung đột để thực thi các bảo đảm an ninh đã cam kết.

Giới phân tích nhận định rằng, việc Tổng thư ký NATO công khai nhắc tới khả năng châu Âu đưa quân tới Ukraine thực chất mở ra kịch bản can dự quân sự ở quy mô toàn khối.

Theo họ, trong bối cảnh NATO hiện có 32 quốc gia thành viên, một khi cơ chế "bảo đảm an ninh" được kích hoạt, không thể loại trừ khả năng toàn bộ hoặc phần lớn các nước NATO sẽ phải tham gia điều quân, trực tiếp hoặc gián tiếp, để thực thi các cam kết đã đưa ra.

Các chuyên gia cho rằng NATO vốn hoạt động dựa trên nguyên tắc phối hợp và ràng buộc tập thể, do đó việc triển khai lực lượng khó có thể chỉ giới hạn ở một nhóm quốc gia đơn lẻ.

Nhận định này làm dấy lên lo ngại rằng Ukraine có thể trở thành địa bàn triển khai quân sự của nhiều nước NATO cùng lúc, kéo theo nguy cơ leo thang xung đột với Nga lên cấp độ nghiêm trọng hơn.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thư ký NATO, phía Nga đã lên tiếng phản đối. Trả lời Lenta.ru, bà Svetlana Zhurova, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, khẳng định rằng nếu Nga ký kết một thỏa thuận hòa bình về Ukraine, thỏa thuận đó chắc chắn sẽ không bị vi phạm.

Theo bà Zhurova, những lo ngại mà phương Tây nêu ra chỉ là sự suy diễn mang tính chính trị.

"Nếu chúng tôi đã ký hòa bình, thì chắc chắn sẽ không có chuyện phá vỡ. Tổng thống Nga đã nhiều lần nói rõ rằng không ai có ý định tấn công châu Âu. Đây là điều họ tự tưởng tượng ra để phục vụ mục đích riêng" - bà Zhurova nhấn mạnh, cho rằng việc liên tục nói về "mối đe dọa từ Nga" giúp phương Tây biện minh cho việc duy trì NATO và chi tiêu quân sự cao.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định lập trường của Moscow về việc phản đối mọi kịch bản đưa lực lượng nước ngoài vào Ukraine đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ từ trước, là nhất quán và không thay đổi, đồng thời cảnh báo rằng những tuyên bố như của ông Rutte chỉ làm gia tăng căng thẳng thay vì tạo điều kiện cho một nền hòa bình bền vững.