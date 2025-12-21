Báo Nga: Chiến thắng cho Việt Nam! Lộ diện "kỷ lục lần đầu tiên trong lịch sử"

Theo hãng tin Nga, trong tuần qua, truyền thông Nga và quốc tế đồng loạt dành sự quan tâm đặc biệt tới Việt Nam, với hai điểm nhấn nổi bật: kỷ lục mới của ngành du lịch và thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam.

Kỷ lục lần đầu tiên trong lịch sử

Sputnik cho biết, vào ngày 15/12 vừa qua, Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong một năm.

Sự kiện mang tính biểu tượng này diễn ra tại đảo Ngọc – Phú Quốc, điểm đến vừa được vinh danh là "hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn nhất châu Á" và ngày càng thu hút du khách từ châu Âu, châu Mỹ và nhiều quốc gia châu Á.

Ba du khách mang số thứ tự 19.999.999, 20.000.000 và 20.000.001 đã được trao quà lưu niệm giá trị cùng các chứng nhận sử dụng dịch vụ du lịch cao cấp. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay chở những vị khách đặc biệt này cũng nhận được hoa chào mừng.

Ngành du lịch Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong một năm. Ảnh: Vietnam tour biz

Hãng tin Reuters (Anh) lưu ý rằng thành tích trên đạt được trong bối cảnh Việt Nam vẫn phải đối mặt với ô nhiễm không khí tại một số đô thị lớn, cũng như những hậu quả nặng nề do lũ lụt gây ra tại các trung tâm du lịch như Huế, Hội An và Nha Trang.

Dù vậy, nhờ các chính sách thúc đẩy du lịch của Chính phủ, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 19,3% so với năm trước.

Nếu so với năm 2021 – thời điểm Việt Nam chỉ đón khoảng 160.000 lượt khách nước ngoài – thì kết quả hiện nay thực sự mang tính đột phá.

Mục tiêu dài hạn của Việt Nam là đạt 35 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, và các bước đi hiện nay đang từng ngày tiến gần hơn tới cột mốc đó.

Theo Aviation A2Z, Vietnam Airlines đã bắt đầu khai thác các chuyến bay thường lệ tới Copenhagen, qua đó mở ra đường bay thẳng kết nối Việt Nam với khu vực Bắc Âu.

"Hoan hô các chàng trai Việt Nam"

Bên cạnh thành tích về du lịch, hãng tin Nga dành lời khen đặc biệt khi đội tuyển trẻ của Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33.

Sau khi bị dẫn trước 0–2 trong hiệp một, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu kiên cường, lội ngược dòng và giành chiến thắng 3–2 với bàn quyết định được ghi trong hiệp phụ.

"Hoan hô các chàng trai Việt Nam!" - Sputnik viết.

Nhà báo Elena Nikulina của Sputnik cho biết, bà đã trực tiếp chứng kiến bầu không khí lễ hội lan tỏa khắp thành phố Hồ Chí Minh. Hàng triệu người hâm mộ đổ ra đường, hòa trong tiếng reo hò, tiếng còi xe ô tô và xe máy vang dội suốt nhiều giờ liền.

Bóng đá Việt Nam ghi nhận thành tích rực rỡ. Ảnh: Báo điện tử chính phủ

Một kỳ tích mới được xác lập

Không dừng lại ở những dấu ấn về du lịch và thể thao, truyền thông Nga cho biết Việt Nam còn ghi thêm một bước tiến mang tính nền tảng, được xem là "kỳ tích" mới trong phát triển hạ tầng quốc gia.

Cụ thể, sáng 19/12, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025) và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Việt Nam đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình hạ tầng trọng điểm trên khắp cả nước. Sự kiện được truyền hình trực tiếp với 79 điểm cầu kết nối ba miền Bắc – Trung – Nam.

Thực tế cho thấy, chỉ trong vòng 5 năm, Việt Nam đã tạo ra một bước nhảy vọt đáng chú ý trong phát triển kết cấu hạ tầng, khi một chỉ tiêu then chốt đạt quy mô gần gấp đôi thành quả của 20 năm trước đó.

Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: VTV News

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết riêng trong năm 2025, Trung ương và các địa phương đã triển khai 564 công trình, dự án, với tổng vốn đầu tư vượt 5,14 triệu tỷ đồng. Trong cơ cấu này, nguồn vốn tư nhân chiếm ưu thế với 3,84 triệu tỷ đồng (74,6%), trong khi vốn nhà nước đạt 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%).

Cụ thể, vào ngày 19/4/2025, cả nước đã khởi công và khánh thành 80 dự án với tổng vốn khoảng 450 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân chiếm 55,6% và vốn nhà nước chiếm 44,5%.

Đến ngày 19/8/2025, con số này tăng lên 250 công trình, dự án, tổng mức đầu tư xấp xỉ 1,28 triệu tỷ đồng, với tỷ trọng vốn tư nhân đạt 62,65%.

Riêng trong ngày 19/12/2025, Việt Nam tiếp tục đưa vào khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình, tổng vốn đầu tư vượt 3,4 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, nguồn lực tư nhân chiếm tới 82%, trong khi vốn nhà nước chiếm 18%. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục, phát triển đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, đường bộ cao tốc và các tuyến đường sắt chiến lược.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, đây đều là những công trình mang ý nghĩa lớn không chỉ về kinh tế mà còn về chính trị, quốc phòng – an ninh; đồng thời mở ra không gian phát triển mới và thúc đẩy hội nhập quốc tế.



