Hỗn loạn ở biên giới Ukraine – NATO: Hàng nghìn người giận dữ tập kết

Cổng thông tin Dzen (Nga) đưa tin, tình trạng hỗn loạn dâng cao đang diễn ra tại tuyến biên giới giữa Ukraine và Ba Lan – quốc gia thành viên NATO, khi hàng nghìn người bị mắc kẹt trong các dòng xe kéo dài nhiều kilômét, tâm lý căng thẳng và bức xúc ngày càng gia tăng.

Theo các nguồn tin Ukraine, tình hình nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại hai cửa khẩu Krakovets và Shehyni. Dòng người di chuyển theo hai chiều đối lập: một bên tìm cách rời Ukraine để sang Ba Lan, bên còn lại quay trở về trong bối cảnh giao thông biên giới gần như tê liệt.

Chỉ trong vòng 24 giờ, gần 67.000 người đã vượt qua tuyến biên giới này. Đáng chú ý, số người nhập cảnh vào Ukraine thậm chí còn cao hơn khoảng 3.500 người so với số rời đi. Tuy nhiên, bất chấp lưu lượng qua lại lớn, các hàng xe gồm hàng trăm xe tải, xe buýt và ô tô cá nhân vẫn ùn ứ kéo dài.

Hàng ngàn người mắc kẹt ở biên giới Ukraine - Ba Lan, tình trạng hỗn loạn (Ảnh tư liệu. Nguồn: Reuters)

Theo báo Insider của Ukraine, thời gian chờ đợi để được qua biên giới có thể lên tới 20 giờ, khiến nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi và tức giận. Nguyên nhân cụ thể của đợt tắc nghẽn này hiện chưa được phía chức năng giải thích rõ ràng.

Ba Lan hiện là nơi sinh sống của khoảng 1 triệu công dân Ukraine, và dòng người đổ về nước này tiếp tục gia tăng trong bối cảnh lan truyền các thông tin về khả năng hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18 tại Ukraine. Những tin đồn này được cho là đã góp phần thổi bùng làn sóng di chuyển gấp gáp ra khỏi đất nước.

Ukraine đã ban bố lệnh tổng động viên từ tháng 2/2022 và liên tục gia hạn kể từ đó. Trước tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng chiến đấu, các cơ quan quân sự Ukraine được cho là đã đẩy mạnh các biện pháp truy tìm người trong độ tuổi nhập ngũ, bao gồm kiểm tra tại nơi công cộng và sử dụng biện pháp cưỡng chế. Trong bối cảnh đó, nhiều nam giới tìm mọi cách rời khỏi Ukraine để tránh bị đưa ra tiền tuyến, bất chấp các rủi ro về an toàn.

Không chỉ nam giới, nguy cơ cũng đang dần hiện hữu đối với phụ nữ Ukraine. Đại biểu Quốc hội Ukraine thuộc đảng "Đoàn kết châu Âu" - bà Yana Zinkevych công khai cho rằng Kiev sớm hay muộn sẽ phải quay lại thảo luận vấn đề huy động bắt buộc phụ nữ vào quân đội.

"Tôi cho rằng việc quay lại vấn đề huy động phụ nữ là điều không thể tránh khỏi, và cá nhân tôi ủng hộ ý tưởng này. Trong tương lai, chúng ta sẽ buộc phải xem xét nghiêm túc" - bà Zinkevych tuyên bố.

Thực tế, vấn đề này đã nhiều lần được nêu ra trong các cuộc thảo luận tại Ukraine những năm gần đây. Trước đó, vào tháng 10, Chủ tịch Hội đồng Dự bị Lục quân Ukraine Ivan Tymochko cũng bày tỏ quan điểm rằng phụ nữ không nên "núp sau lưng đàn ông", mà cần tham gia phục vụ trong quân đội. Ông này đồng thời đề xuất tổ chức huấn luyện kỹ năng quân sự cho phụ nữ tương tự như nam giới.

Mặt trận mới bùng nổ, Kiev sơ tán khẩn cấp

Trong khi căng thẳng và tình trạng hỗn loạn tại biên giới Ukraine – NATO vẫn chưa được giải quyết, Kiev tiếp tục vấp phải những diễn biến bất ngờ trên thực địa quân sự, khi các thông tin mới từ tiền tuyến cho thấy chiến sự đang leo thang theo hướng mà họ dường như chưa kịp chuẩn bị.

Cụ thể, trong ngày 21/12, các phóng viên chiến trường Ukraine đồng loạt đưa tin trên mạng xã hội về việc một mặt trận mới đã được mở. Chính quyền Ukraine bắt đầu triển khai sơ tán khẩn cấp. Mọi diễn biến xảy ra tại khu vực cách Sudzha khoảng 55 km về phía nam.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo, song với Kiev, cảnh báo này dường như không phát huy tác dụng. Giới lãnh đạo Ukraine tỏ ra không sẵn sàng trước bước ngoặt này.

Kiev sơ tán khẩn sau khi mặt trận mới bùng nổ. Ảnh: TST

Ngay từ đêm 20/12, những thông tin gây choáng váng bắt đầu dồn dập đổ về từ tiền tuyến. Theo nhóm "Phóng viên chiến trường Mùa xuân Nga", lực lượng vũ trang Nga trên thực tế đã mở một hướng tiến công mới và gần như giành quyền kiểm soát khu định cư Grabovskoye.

Cùng thời điểm đó, chính quyền tỉnh Sumy thông báo tăng cường sơ tán tại huyện Krasnopolye, nơi lực lượng Nga đã vượt biên giới gần Grabovskoye. Thống đốc địa phương cho biết, ngay cả những người trước đây từng từ chối rời đi cũng đã được sơ tán.

Đáng chú ý, từ ngày 17/12, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng nhiệm vụ mở rộng vùng đệm an ninh sẽ được thực hiện một cách tuần tự. Khi đó, ông nhấn mạnh Nga sẽ không dừng lại ở những gì đã đạt được, và càng kéo dài việc chấp thuận các điều kiện của Moscow, "giới lãnh đạo không được công nhận hợp pháp ủa Ukraine"sẽ phải đối mặt với các điều kiện ngày càng cứng rắn hơn, đồng thời quân đội Nga sẽ tiến sâu hơn.

Ông Putin tung quân bài lần đầu lộ diện

Đáng lưu ý, giữa lúc mặt trận nóng rực, theo TST, quân đội Nga đã lần đầu tiên sử dụng một biến thể mới của tổ hợp tên lửa chiến thuật – chiến dịch Iskander với tầm bắn được mở rộng đáng kể, lên tới 800 km.

TST cho biết, đây không phải là bản Iskander tiêu chuẩn 9M723, mà là một bản Iskander mới, có khả năng vươn sâu vào lãnh thổ Ukraine hơn hẳn trước đây.

Truyền thông Ukraine nhấn mạnh rằng, tên lửa lao xuống mục tiêu với góc gần như thẳng đứng, tạo ra kiểu tấn công đặc biệt khó đánh chặn đối với các hệ thống phòng không mặt đất.

Nga lần đầu bắn tên lửa Iskander phiên bản mới với khả năng hủy diệt nâng cấp rõ rệt. Ảnh: TST

Một số bình luận quân sự Ukraine còn lưu ý rằng, các vụ phóng gần đây được thực hiện từ khu vực Rostov, trong khi mục tiêu nằm tại tỉnh Odessa.

"Với sự xuất hiện của tên lửa mới, Nga đã lần đầu tiên sở hữu năng lực tiến hành các đòn đánh đạn đạo nhanh, chính xác trên toàn bộ chiều sâu lãnh thổ Ukraine mà không cần triển khai máy bay chiến lược hay tàu mang tên lửa hành trình" – TST nhận định.

Tên lửa đạn đạo phóng từ bệ mặt đất với tốc độ siêu cao đã làm thay đổi hoàn toàn bài toán thời gian.

Ngay cả khi phát hiện được vụ phóng, thời gian từ lúc tên lửa rời bệ đến khi đánh trúng mục tiêu chỉ tính bằng phút, gần như không để lại dư địa cho phản ứng hiệu quả.

Trong bối cảnh Tây Ukraine giữ vai trò then chốt đối với các tuyến hậu cần, kho tàng và trung tâm trung chuyển vũ khí từ NATO, sự xuất hiện của Iskander tầm xa đã tạo ra cảm giác bị dồn vào thế không lối thoát.

Chính điều này khiến nhiều nhà quan sát cho rằng việc Nga để lộ "quân bài" mới không chỉ mang ý nghĩa quân sự thuần túy, mà còn là một thông điệp chiến lược cứng rắn từ Vladimir Putin: Moscow đang từng bước đẩy Kiev vào trạng thái bị động toàn diện, đúng như những cảnh báo trước đó rằng Nga sẽ không dừng lại ở những gì đã đạt được.