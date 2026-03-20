Nga bắn nổ HIMARS, tướng cấp cao xuất hiện bí ẩn – Kiev nhận cấp báo từ Mỹ, ông Putin có thể được trao quyền lực mới

Bộ Quốc phòng Nga tối 20/3 công bố báo cáo cho biết, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 40 bom dẫn đường, 12 đạn rocket HIMARS do Mỹ sản xuất, 2 tên lửa Neptune tầm xa và tới 2.615 UAV cánh cố định trong 24h qua – một con số cho thấy cường độ giao tranh trên không đang leo thang mạnh.

Nga bắn nổ HIMARS, không phận "cháy đỏ"

Không còn là những đòn đánh nhỏ lẻ, chiến trường những ngày qua chứng kiến một cuộc đối đầu quy mô lớn trên không.

Việc hàng loạt đạn HIMARS, bom dẫn đường và UAV bị bắn hạ trong cùng một thời điểm cho thấy Ukraine đang dồn lực tấn công tầm xa, nhưng đồng thời cũng phản ánh khả năng phòng không Nga đang được đẩy lên mức tối đa.

Trên mặt đất, nhịp độ chiến sự cũng tăng rõ rệt.

Chiến trường những ngày qua chứng kiến một cuộc đối đầu quy mô lớn trên không. Ảnh: TST

Ở hướng Sumy, lực lượng Nga liên tục ép tuyến, tiến sâu tới 300m trên nhiều điểm nóng. Các đòn đánh không chỉ nhằm vào tuyến đầu mà còn chặn đánh lực lượng dự bị ngay từ phía sau, khiến việc tiếp viện của Ukraine gặp khó khăn.

Tại Krasnopol, giao tranh nổ ra dữ dội, các đơn vị tấn công Nga tiếp tục mở rộng địa bàn. Trong khi đó, ở Kharkov – đặc biệt là Volchansk và Liptsy – áp lực hỏa lực dồn dập khiến một số đơn vị Ukraine buộc phải rời bỏ vị trí.

Cục diện đang chuyển từ giằng co sang ép dần, bóp nghẹt theo từng cụm.

Hai mũi đột phá lộ diện, vòng vây siết chặt

Chỉ trong 24 giờ, hai hướng chiến lược đồng loạt biến động.

Ở Kupyansk, bước tiến tại Kurilovka mở ra nguy cơ hình thành thêm một "nồi hầm" mới. Hiện đã có hai khu vực bị cô lập và lực lượng Nga đang tiếp tục ép để khép kín vòng vây thứ ba giữa Kurilovka và Novoosinovo.

Điểm đáng chú ý là: các đơn vị Ukraine chưa bị bao vây hoàn toàn nhưng cũng không thể rút lui. Họ bị giữ chặt tại vị trí trong nhiều tuần, dưới áp lực liên tục từ pháo binh và UAV.

Mũi đột phá thứ hai xuất hiện tại Krasny Liman.

Lực lượng Nga tấn công từ nhiều hướng. Ảnh: TST

Tại đây, lực lượng Nga tiến công từ nhiều hướng, đánh thẳng vào các tuyến vượt sông then chốt. Các nỗ lực phản công từ phía Ukraine nhanh chóng bị bẻ gãy, buộc phải rút lui với tổn thất.

Cùng lúc, nhiều nguồn tin đề cập đến việc xuất hiện hàng loạt "cáo phó" từ phía Ukraine – dấu hiệu cho thấy tổn thất nhân lực đang tăng nhanh. Một số đơn vị thậm chí phải bổ sung quân bằng những người vừa bị huy động, chưa qua huấn luyện đầy đủ.

Chiến trường đang chuyển sang trạng thái tăng tốc – siết vòng – bào mòn liên tục.

Bí ẩn cấp chỉ huy Nga xuất hiện tại tiền tuyến

Giữa lúc chiến sự tăng nhiệt, một chi tiết khiến giới quan sát đặc biệt chú ý: cấp chỉ huy cao nhất của Nga xuất hiện ngay sát tiền tuyến.

Ngày 16/3, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov trực tiếp kiểm tra khu vực chiến sự do Cụm quân "Nam" phụ trách – nơi đang hướng tới Konstantinovka và Slavyansk. Chỉ vài ngày sau, xuất hiện thông tin về việc tuyến phòng thủ Ukraine tại đây bị xuyên thủng với tốc độ nhanh bất thường.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov cũng tới kiểm tra sở chỉ huy Cụm quân "Bắc", tập trung vào hai hướng nóng: Sumy và Kharkov.

Chuỗi động thái này không diễn ra ngẫu nhiên.

Chỉ trong vài ngày sau các chuyến thị sát, chiến trường đồng loạt ghi nhận nhịp độ tấn công tăng mạnh, trong khi phía Ukraine phải liên tục điều chuyển lực lượng mỏng giữa các hướng.

Nhiều đánh giá cho rằng hai trục Donetsk và Kharkov – Sumy đang trở thành tâm điểm của chiến dịch mới.

Các mục tiêu ngắn hạn dần lộ rõ: Konstantinovka, Liman, tiến ra Slavyansk, đồng thời hướng tới Izium – mắt xích hậu cần quan trọng.

Chiến trường đồng loạt ghi nhận nhịp độ tấn công tăng mạnh từ phía Nga. Ảnh: TST

Kiev nhận cấp báo từ Mỹ - Ông Putin có thể được trao quyền lực mới với quân đội

Không chỉ trên chiến trường, những tín hiệu mới từ cả quân sự lẫn chính trị cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho một giai đoạn leo thang tiếp theo.

Theo thông báo khẩn từ tình báo Mỹ và các chuyên gia phương Tây gửi đến Kiev, quân đội Nga đang gấp rút chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn trong mùa xuân, có thể bắt đầu ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình rơi vào trạng thái đình trệ và sự chú ý của Mỹ chuyển hướng sang Trung Đông, Moscow được cho là đang tận dụng "khoảng trống chiến lược" để tăng cường lực lượng, dồn ép trên toàn tuyến và tìm kiếm bước đột phá mang tính quyết định tại Donbass.

Theo tình báo Mỹ, Nga sắp tiến hành trận đánh quyết định ở Donbass. Ảnh: TST

Các phân tích từ Associated Press và Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho thấy, trong khi chờ thời điểm thích hợp, lực lượng Nga đã và đang làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine bằng pháo binh và UAV, tạo tiền đề cho một chiến dịch lớn hơn.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các động thái chuẩn bị không chỉ diễn ra trên chiến trường.

Cùng thời điểm này, một dự luật mới đã được trình lên Duma Quốc gia Nga, cho phép quân đội tham gia bảo vệ công dân Nga bị bắt giữ hoặc bị truy tố ở nước ngoài.

Dự luật nêu rõ, Tổng thống Nga có thể điều động lực lượng vũ trang để bảo vệ công dân trước các hành động truy tố từ tòa án nước ngoài hoặc các cơ quan quốc tế không có sự tham gia của Nga.

Đồng thời, các cơ quan nhà nước cũng sẽ được giao nhiệm vụ triển khai các biện pháp bảo vệ công dân trong những tình huống tương tự.

Nếu được thông qua, luật sẽ có hiệu lực chỉ sau 10 ngày kể từ khi công bố.

Việc dự luật này xuất hiện đúng vào thời điểm chiến sự có dấu hiệu tăng nhiệt được nhiều ý kiến xem là không phải ngẫu nhiên. Nó cho thấy Moscow đang mở rộng phạm vi hành động – không chỉ trên chiến trường Ukraine mà cả trong việc bảo vệ lợi ích và công dân ở bên ngoài lãnh thổ, trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây tiếp tục gia tăng.

Nói cách khác, các bước đi hiện tại đang phản ánh một bức tranh lớn hơn: Nga không chỉ chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới, mà còn từng bước điều chỉnh khung pháp lý và công cụ hành động để sẵn sàng cho các kịch bản đối đầu phức tạp hơn trong thời gian tới.