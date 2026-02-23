Nga bắn nổ HIMARS, rộ tin hàng ngàn quân NATO thiệt mạng ở Ukraine - TT Putin hạ lệnh, Su-57 xuất kích bất thường

Nga tấn công trả đũa quy mô lớn

Tờ MK (Nga) ngày 23/2 đưa tin, Quân đội Nga đã tiến hành một đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng (VPK) của Ukraine.

Trong bản tin tổng hợp hằng ngày về tiến trình chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đòn đáp trả này được thực hiện nhằm phản ứng trước các cuộc tấn công mà phía Nga cáo buộc là "mang tính khủng bố" của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga.

Theo cơ quan quân sự Nga, trong vòng 24 giờ qua, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao tầm xa, được triển khai từ các nền tảng trên không và mặt đất, nhằm vào các mục tiêu thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Nga vừa tiến hành cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Bên cạnh đó, máy bay không người lái được sử dụng để tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng của Ukraine, những mục tiêu được cho là đang phục vụ trực tiếp cho hoạt động quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trong ngày, lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ tổng cộng 326 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine, đồng thời tiêu diệt 5 quả bom hàng không có điều khiển, bắn nổ 7 tên lửa của hệ thống HIMARS và ít nhất 1 bệ phóng loại này.

Ngoài ra, lực lượng tên lửa, UAV tấn công, không quân chiến thuật – chiến dịch và pháo binh Nga đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các điểm tập kết tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 144 khu vực, cùng một trung tâm hậu cần và địa điểm lưu trữ UAV của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Chuyên gia Mỹ: Hàng nghìn binh sĩ NATO thiệt mạng ở Ukraine

Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine xuất hiện nhiều diễn biến căng thẳng, một chuyên gia quân sự Mỹ đã đưa ra thông tin gây chấn động về mức độ tổn thất của NATO.

Theo nhà phân tích Douglas Macgregor – cựu cố vấn Lầu Năm Góc, trong quá trình giao tranh tại Ukraine, đã có hàng nghìn binh sĩ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiệt mạng.

Ông Macgregor cho biết, phần lớn các binh sĩ thiệt mạng là người Ba Lan, bên cạnh đó còn có quân nhân đến từ nhiều quốc gia khác, chiến đấu trong biên chế và quân phục của Ukraine.

Quân đội NATO trong một cuộc tập trận. Ảnh: A News

Nhà phân tích cho rằng đây chính là nguyên nhân lý giải cho tuyên bố gần đây của Tổng thống Ba Lan Nawrocki, theo đó Warsaw sẽ không điều binh sĩ tới Ukraine. Ông Macgregor nhận định, khi tình hình của chính quyền Kiev tiếp tục xấu đi, những tuyên bố tương tự sẽ còn xuất hiện ngày càng nhiều.

Cựu cố vấn này cũng bày tỏ quan điểm rằng cuộc đối đầu nhiều khả năng sẽ kết thúc theo các điều kiện do Moscow đặt ra. Theo ông, lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một bước tiến mang tính quyết định nhằm chấm dứt xung đột theo những điều khoản có lợi cho mình.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần thông báo về việc loại bỏ các tay súng nước ngoài đến từ Ba Lan, Anh, Gruzia và một số quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền Kiev đang sử dụng lực lượng nước ngoài như lực lượng tiêu hao trong chiến sự.

Bản thân các tay súng nước ngoài tới Ukraine vì mục đích kiếm tiền, trong nhiều cuộc phỏng vấn, cũng thừa nhận rằng bộ chỉ huy Ukraine điều phối hoạt động của họ kém hiệu quả. Họ cho biết khả năng sống sót trong các trận đánh tại đây là rất thấp, do cường độ giao tranh vượt xa những gì họ từng trải qua tại Afghanistan hoặc Trung Đông.

Ông Putin ra tuyên bố nóng

Song song với loạt diễn biến quân sự dồn dập được công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp đưa ra tuyên bố mới về định hướng tăng cường sức mạnh quân đội và hải quân Nga trong thời gian tới.

Theo tuyên bố, Nga sẽ triển khai chương trình hiện đại hóa quy mô lớn đối với quân đội và hải quân, dựa trên những biến động của tình hình quốc tế cũng như kinh nghiệm thu được từ Chiến dịch quân sự đặc biệt. Các hoạt động này sẽ được thực hiện trên nền tảng đổi mới của nền công nghiệp và khoa học trong nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Anadoulu

Ông Putin nhấn mạnh rằng, Moscow sẽ tiếp tục gia tăng sức mạnh của lực lượng vũ trang và hạm đội, đồng thời khai thác tiềm lực của các ngành công nghiệp quốc phòng, khoa học và công nghệ cao trong nước nhằm đáp ứng các yêu cầu an ninh mới.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các công việc quy mô lớn nhằm củng cố quân đội và hải quân, có tính đến sự phát triển của tình hình quốc tế, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thu được trong quá trình tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt, và với sự hậu thuẫn từ tiềm lực mạnh mẽ của nền công nghiệp, khoa học, cũng như các doanh nghiệp công nghiệp và công nghệ cao trong nước" – Ông Putin nhấn mạnh.

15 tiêm kích Su-57 xuất kích, Nga nhắm mục tiêu mới?

Trong bối cảnh Nga liên tiếp phát đi các tín hiệu cứng rắn về chiến lược quân sự, truyền thông phương Tây đồng loạt ghi nhận một động thái không quân bất thường của Moscow tại khu vực Viễn Đông, làm dấy lên làn sóng suy đoán về mục tiêu tiếp theo của Nga.

Theo các hãng truyền thông Mỹ và Ba Lan, Nga đã điều động khoảng 15 tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 tới một căn cứ không quân ở vùng Khabarovsk. Đây được đánh giá là đợt tập trung Su-57 lớn nhất từng được ghi nhận trong điều kiện triển khai ngoài trời, ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế.

Tạp chí Mỹ The National Interest (TNI) cho biết số tiêm kích Su-57 này được triển khai tại một căn cứ không quân ở Khabarovsk, khu vực không xa Trung Quốc. Ngoài Su-57, tại đây còn xuất hiện trực thăng Mi-8 cùng các tiêm kích MiG-31BM và Su-35S, cho thấy mức độ hoạt động quân sự gia tăng rõ rệt.

Tiêm kích Su-57. Ảnh: Topcor

Trên mạng xã hội và các diễn đàn quân sự, nhiều giả thuyết nhanh chóng lan truyền, cho rằng việc điều động Su-57 nhằm phát đi tín hiệu răn đe, hoặc chuẩn bị cho một kịch bản chiến lược mới tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Một số ý kiến liên hệ động thái này với Trung Quốc, trong khi số khác cho rằng mục tiêu thực sự là Mỹ và các đồng minh.

Tuy nhiên, tác giả của The National Interest đưa ra cách nhìn thận trọng hơn. Theo phân tích của tạp chí này, các tiêm kích Su-57 có thể được triển khai để phục vụ công tác hiện đại hóa hoặc tham gia các chương trình thử nghiệm, thay vì mang ý nghĩa đối đầu trực tiếp.

Trong khi đó, truyền thông Ba Lan lại đánh giá tình hình theo hướng căng thẳng hơn. Tờ wPolityce cho rằng các động thái bất ngờ của Nga có thể đồng thời tạo ra thách thức đối với cả Nhật Bản và Mỹ.

"Ông Putin đang tính toán điều gì? Nga điều tiêm kích Su-57 tiến gần hơn tới Nhật Bản – một màn phô trương sức mạnh có thể dẫn tới các hoạt động quân sự trên không phận gần Alaska" - wPolityce dẫn nguồn ABN24 viết.

Theo các nhà phân tích Ba Lan, nếu hoạt động của Su-57 có liên quan tới Mỹ, các máy bay Nga có thể đang chuẩn bị cho kịch bản đối đầu tiềm tàng với tiêm kích F-35 của Washington, hiện được triển khai tại Nhật Bản hoặc Alaska.

Trong trường hợp Mỹ không phải mục tiêu chính, động thái này nhiều khả năng là tín hiệu gửi tới chính phủ Nhật Bản trong bối cảnh Tokyo gia tăng hoạt động quân sự gần quần đảo Kuril và siết chặt hợp tác quốc phòng với Mỹ.

Cho đến thời điểm hiện tại, Moscow vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào liên quan tới việc điều động Su-57. Tuy nhiên, phản ứng dồn dập từ truyền thông phương Tây cho thấy động thái này đã thực sự gây ra một làn sóng lo ngại mới trên mặt trận thông tin.