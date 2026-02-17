100 UAV và máy bay ném bom, ông Putin ra đòn trả đũa - NATO đưa F-16 xung trận Kiev, Tướng Gerasimov tuyên bố nóng

100 UAV cảm tử và máy bay ném bom Nga xuất kích trả đũa

Đài TST (Nga) ngày 17/2 đưa tin, đòn đáp trả quy mô lớn của Nga nhằm vào lãnh thổ Ukraine vẫn đang diễn ra rất ác liệt, với cường độ tập kích được duy trì trên nhiều hướng cùng lúc.

Trước đó, Ukraine đã tiến hành các đợt tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga, kích hoạt phản ứng trả đũa từ Moscow, mở ra một vòng leo thang mới trong cuộc đối đầu trên không.

TST dẫn các nguồn tin chiến trường cho biết, Nga đã tổ chức đòn đáp trả theo mô hình tập kích nhiều lớp, kéo dài liên tục. Lực lượng Nga sử dụng khoảng 100 UAV cảm tử, kết hợp tên lửa phóng từ máy bay ném bom chiến lược và tàu chiến Hạm đội Biển Đen, nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine.

Kremlin phát động đợt tấn công trả đũa mới nhất nhằm vào Ukraine, sau khi Kiev tập kích lãnh thổ Nga. Ảnh: TST

UAV cảm tử được triển khai với mật độ cao để bào mòn năng lực đánh chặn, mở đường cho các đòn tấn công chính xác bằng tên lửa tầm xa. Trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng tổ hợp phòng không và đạn đánh chặn, hiệu quả phòng thủ bị suy giảm rõ rệt.

Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại các tỉnh Lviv, Kirovohrad, Poltava và Vinnytsia. Gần Dnipropetrovsk xảy ra một đám cháy lớn, trong khi khu vực phụ cận Odessa ghi nhận một trạm biến áp điện bị đánh trúng, gây gián đoạn cung cấp điện.

Theo đánh giá của Voennaya Khronika, đợt tập kích lần này diễn ra sớm hơn dự kiến, cho thấy Moscow chủ động rút ngắn chu kỳ không kích.

Đáng chú ý, nhiều mục tiêu bị đánh trúng vốn đã chịu hư hại từ các đợt trước, phản ánh việc Nga chuyển sang chiến thuật "đánh bồi – triệt phục hồi", nhằm làm suy kiệt hoàn toàn khả năng khôi phục hạ tầng năng lượng của Ukraine trong giai đoạn cuối mùa đông.

F-16 xuất kích, hé lộ tung tích của loạt phi công NATO

Trong bối cảnh các đòn tập kích của Nga gia tăng cường độ, một diễn biến đáng chú ý xuất hiện trên bầu trời Kiev. Tạp chí Intelligence Online (Pháp) tiết lộ rằng tiêm kích F-16 đã được triển khai làm nhiệm vụ trực chiến, với sự tham gia trực tiếp của các phi công NATO.

Theo Intelligence Online, các phi công giàu kinh nghiệm đến từ Mỹ và Hà Lan được giao nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Ukraine trước các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga. Việc F-16 xuất kích trong vai trò này cho thấy Kiev đang phải bù đắp khoảng trống phòng không bằng năng lực trên không, trong khi hệ thống phòng không mặt đất bị bào mòn nghiêm trọng.

Tạp chí tình báo Pháp tiết lộ, tiêm kích F-16 đã được triển khai làm nhiệm vụ trực chiến, với sự tham gia trực tiếp của các phi công NATO. Ảnh: X

Trang tin Voennaya Khronika (Nga) nhận định, việc sử dụng phi công nước ngoài là bước đi mang tính tất yếu trong điều kiện Ukraine không có đủ thời gian để hoàn tất quá trình huấn luyện phi công F-16.

Đáng chú ý, sự hiện diện của các phi công NATO không chỉ phục vụ nhiệm vụ phòng không, mà còn mở ra khả năng F-16 được sử dụng cho các hoạt động tác chiến ở chiều sâu chiến thuật.

Các nhà phân tích lưu ý rằng những phi công này không nhất thiết đã giải ngũ hoàn toàn, mà có thể tham gia theo các cơ chế chuyển trạng thái tạm thời, cho phép duy trì sự kiểm soát gián tiếp của các bộ quốc phòng NATO, đồng thời hạn chế rủi ro chính trị.

Dù vậy, theo đánh giá từ giới quân sự, sự xuất hiện của F-16 và phi công NATO chưa đủ để đảo chiều cục diện trên không.

Gần đây, một tiêm kích Su-27 của Ukraine bị bắn hạ bởi tên lửa phóng từ Su-30SM của Nga ở cự ly khoảng 160 km, cho thấy ưu thế rõ rệt của Nga trong tác chiến tầm xa và tiếp tục thu hẹp không gian hoạt động của không quân Kiev.

Tổng tham mưu trưởng Nga ra tuyên bố nóng

Trước những động thái tăng cường can dự của NATO, trong đó có việc triển khai tiêm kích F-16 trên bầu trời Ukraine, phía Nga khẳng định các hoạt động tác chiến trên bộ và trên không vẫn đang được triển khai đồng loạt, không bị gián đoạn.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov vừa ra tuyên bố nóng khẳng định, quân đội Nga hiện đang duy trì thế tiến công trên tất cả các hướng trong khuôn khổ Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Gerasimov nhấn mạnh rằng các mục tiêu của chiến dịch vẫn tiếp tục được triển khai, đồng thời các đòn tiến công đang diễn ra trên toàn bộ mặt trận.

Theo video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, Tổng Tham mưu trưởng Nga cho biết Nhóm quân "Phía Tây" đang tiến hành các hoạt động tiến công tích cực trên một mặt trận rộng, bao trùm toàn bộ khu vực trách nhiệm được giao.

Tổng Tham mưu trưởng Nga Gerasimov. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, các đơn vị thuộc Nhóm quân "Trung tâm" đang tập trung tác chiến nhằm giành quyền kiểm soát Novopavlovka và Novopodgorny, tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát trên hướng này.

Ở khu vực biên giới phía bắc, Nhóm quân "Miền Bắc" tiếp tục mở rộng vùng an ninh dọc ranh giới giữa hai tỉnh Sumy và Kharkov, nhằm gia tăng chiều sâu phòng thủ và hạn chế các mối đe dọa từ phía Ukraine.

Liên quan đến tác chiến bằng phương tiện không người lái, ông Gerasimov cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine hiện chủ yếu dựa vào việc thành lập thêm các đơn vị UAV và gia tăng số lượng máy bay không người lái tấn công.

Tuy nhiên, theo ông, các lực lượng Nga đang sử dụng UAV với tần suất trung bình cao gấp đôi so với đối phương.

Tổng Tham mưu trưởng Nga cũng nhận định rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải hứng chịu những tổn thất lớn khó có khả năng bù đắp, buộc Kiev phải tìm cách bù đắp sự suy yếu của các đơn vị chiến đấu truyền thống bằng việc mở rộng các lực lượng không người lái.

Trên hướng Zaporizhzhia, Nhóm quân "Miền Đông" tiếp tục đẩy mạnh tiến công ở khu vực phía đông tỉnh này. Theo ông Gerasimov, nhằm ngăn chặn đà tiến của Nga, bộ chỉ huy Ukraine đã phải điều động những đơn vị tấn công tinh nhuệ nhất từ các khu vực khác tới tăng viện.

Song song với đó, Nhóm quân "Dnepr" cũng tiếp tục duy trì đà tiến công theo hướng Zaporizhzhia, gia tăng sức ép lên các tuyến phòng thủ của Ukraine trong khu vực.