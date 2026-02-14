Việt Nam xác lập thành công với công nghệ vũ khí "ít nước làm chủ được" - Một ngôi sao lớn vừa chốt thỏa thuận

Trong năm 2025, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã từng bước vươn mình, chế tạo được những chủng loại vũ khí có hàm lượng công nghệ cao, thuộc nhóm "ít quốc gia làm chủ được".

Mới đây, vũ khí công nghệ cao do Việt Nam chế tạo đã có mặt tại sự kiện quốc phòng có quy mô lớn hàng đầu thế giới từ ngày 8/2-12/2, đánh dấu bước tiến vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Việt Nam thành công tự chủ công nghệ quốc phòng

Việt Nam đã xác lập thành công trong lĩnh vực tự chủ công nghệ quốc phòng, điều này được khẳng định tại Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức sáng 30/1 vừa qua.

Tại hội nghị, hai Bộ thống nhất đánh giá rằng, thông qua chương trình phối hợp giai đoạn 2021–2025, các đơn vị trong Quân đội Việt Nam đã từng bước làm chủ thiết kế, công nghệ nền và công nghệ lõi.

Trên cơ sở đó, nhiều chủng loại vũ khí công nghệ cao đã được nghiên cứu, chế tạo thành công, đồng thời các loại vật tư phục vụ sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) của các quân, binh chủng cũng được chủ động sản xuất.

Dàn vũ khí do Việt Nam sản xuất tham gia tổng hợp luyện A80. Ảnh: QĐND

Đây được xem là kết quả then chốt, phản ánh bước tiến thực chất của Quân đội trong quá trình chuyển từ phụ thuộc vào mua sắm sang tự nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ quốc phòng.

Cùng với việc làm chủ các công nghệ cốt lõi phục vụ quốc phòng, hoạt động nghiên cứu KHCN trong Quân đội cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Hoạt động hợp tác KHCN với các tổ chức ngoài Quân đội tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Trong thời gian tới, hai Bộ thống nhất ưu tiên nghiên cứu, phát triển các công nghệ và sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược; bảo đảm nguồn lực, đầu tư hạ tầng nghiên cứu hiện đại và thúc đẩy hợp tác KHCN, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tự chủ công nghệ quốc phòng của Việt Nam.

Tự hào công nghệ "ít nước làm chủ được"

Trước đó, tại Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 11, Thiếu tướng Dương Văn Yên cho biết từ năm 2020 tới nay, ngành công nghiệp quốc phòng đã nghiên cứu, chế tạo hơn 90 chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới.

Trong danh mục này có nhiều khí tài quan trọng như xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân, pháo tự hành, pháo hạm, UAV trinh sát – chiến đấu, tên lửa phòng không tầm thấp và phần chiến đấu cho tên lửa đối hải tầm trung. Một số chủng loại được đánh giá có hàm lượng công nghệ cao, thuộc nhóm "ít quốc gia làm chủ được".

Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra pháo tự hành PTH-01 do Việt Nam thiết kế. Ảnh: Sputnik

Tới ngày 7/2 vừa qua, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang đã lần nữa nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại; chuyển từ cơ bản là mua sắm sang tự nghiên cứu, tự sản xuất.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; củng cố khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc tiếp tục được xác định là những mục tiêu xuyên suốt, gắn với yêu cầu tăng cường tiềm lực và sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Quân đội nhân dân tiếp tục được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn với mục tiêu quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, Đại hội XIV không chỉ tiếp tục khẳng định tính lưỡng dụng, hiện đại đã được nêu tại Đại hội XIII, mà còn bổ sung rõ các yếu tố tự chủ, tự lực, tự cường.

"Chuyển từ cơ bản là mua sắm sang tự chủ, tự sản xuất, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

"Ngôi sao" đưa vũ khí công nghệ cao Việt Nam vươn mình

Từ định hướng chính sách ở tầm chiến lược, những kết quả về tự chủ công nghệ quốc phòng đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các sản phẩm và doanh nghiệp nòng cốt trong thực tiễn.

Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) mới đây đã đưa dàn vũ khí công nghệ cao tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất toàn trình tham gia World Defense Show 2026 tại Riyadh (Ả Rập Saudi) – một trong những triển lãm quốc phòng có quy mô lớn hàng đầu thế giới (diễn ra từ ngày 8–12/2/2026).

Việc góp mặt tại sự kiện này được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hiện diện của Viettel tại khu vực Trung Đông nói riêng.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của Viettel tại sự kiện quy tụ hàng trăm doanh nghiệp quốc phòng – công nghệ và các phái đoàn cấp cao phản ánh bước chuyển quan trọng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam: từ đáp ứng nhu cầu trong nước sang từng bước tham gia thị trường quốc phòng quốc tế.

Gian hàng của Viettel tại triển lãm. Ảnh: nguoiquansat.vn

Đáng lưu ý, ngay trong ngày đầu tiên tham dự triển lãm, Viettel đã ký thỏa thuận và biên bản ghi nhớ hợp tác với SagerDrone – doanh nghiệp công nghệ drone và dữ liệu địa không gian có trụ sở tại Ả Rập Saudi, thuộc Tập đoàn Sage đồng thời có buổi làm việc với ST Engineering (Singapore), mở ra triển vọng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.

Cũng tại triển lãm, hệ sinh thái sản phẩm quân sự và công nghệ cao của Viettel trải rộng từ thông tin liên lạc quân sự, tác chiến điện tử, radar, quang điện tử đến mô phỏng huấn luyện và UAV, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác và phái đoàn quốc tế.

Theo báo Quân đội Nhân dân, thành công của doanh nghiệp này gắn liền với chiến lược đầu tư dài hạn cho nghiên cứu và phát triển. Theo cơ chế được Bộ Chính trị phê duyệt từ năm 2023, Viettel được trích tới 30% lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư cho R&D, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ lõi và quốc phòng.

Đây là tỷ lệ hiếm có trong khối doanh nghiệp nhà nước, phản ánh niềm tin chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với Viettel như một trụ cột trong quá trình xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, hiện đại của Việt Nam.