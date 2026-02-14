120 giờ rực lửa, 1000 quân thương vong: Mỹ giục Kiev hành động ngay, hé lộ nước có thể cản Nga bằng 1 cuộc gọi

Phòng tuyến Ukraine bị xuyên thủng

Đài TST (Nga) ngày 14/2 đưa tin, phòng tuyến của Lực lượng vũ trang Ukraine tại hướng Sumy – khu vực giáp biên giới tỉnh Belgorod (Nga) đã bị xuyên thủng sau nhiều ngày giao tranh ác liệt.

TST dẫn các nguồn tin chiến trường cho biết, khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, bao gồm cả thương vong nặng.

Thông tin được công bố trong bối cảnh các lực lượng Ukraine đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp tiến hành phản công, với các đợt phản kích cơ giới quy mô lớn nhằm chặn đà tiến của Cụm tác chiến "Đông" và "Bắc" của Nga trên nhiều hướng then chốt.

Tuy nhiên, diễn biến thực địa cho thấy cục diện đang chuyển biến bất lợi đối với Kiev.

Theo TST, cuộc phản công của Ukraine đã thất bại với thương vong nặng nề

Theo dữ liệu kiểm soát khách quan được phía Nga công bố, phòng tuyến Ukraine tại khu vực làng Pokrovka (tỉnh Sumy) – nằm sát biên giới Belgorod – đã bị phá vỡ. Các đơn vị Nga đã bắt đầu tiến hành tấn công trực tiếp, đồng thời mở ra một điểm đột phá mới dọc đường biên giới quốc gia.

Trong vòng 24h, lực lượng Ukraine tại khu vực này đã thiệt hại hơn 85 binh sĩ, cùng nhiều phương tiện và trang bị hỗ trợ, bao gồm súng cối, xe cơ động hạng nhẹ, điểm điều khiển UAV và một kho hậu cần tiền phương.

Song song với các hoạt động trên bộ, hỏa lực UAV và pháo binh Nga liên tục đánh phá các vị trí phòng ngự dọc vùng biên, gây gián đoạn nguồn điện tại thành phố Sumy.

120 giờ rực lửa, 1000 quân thương vong

Trên hướng Đông Zaporizhzhia – một trong những trọng điểm của đợt phản công hiện nay – giao tranh tiếp tục diễn ra với cường độ rất cao.

Bất chấp việc Bộ Tổng tham mưu Ukraine phủ nhận chính thức việc mở chiến dịch phản công, các đơn vị Ukraine hằng ngày vẫn đưa thiết giáp và lực lượng cơ giới tìm cách chọc sâu vào tuyến phòng thủ Nga trên nhiều đoạn mặt trận.

Theo các đánh giá được TST dẫn lại từ giới quan sát quân sự Nga, trong 5 ngày phản công, Ukraine đã mất tổng cộng hơn 70 đơn vị trang bị, trong đó có xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bọc thép và phương tiện cơ giới, cùng hơn 1.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương.

Một số hình ảnh về các cuộc giao tranh những ngày gần đây. Ảnh: TST

Dù quy mô không thể so sánh với chiến dịch phản công năm 2023, đây vẫn được xem là đợt tiến công mạnh nhất của Ukraine kể từ sau cuộc xâm nhập Kursk, trong khi kết quả đạt được bị đánh giá là rất hạn chế so với nguồn lực đã bỏ ra.

Đáng chú ý, các tuyên bố từ phía Ukraine về việc "giành quyền kiểm soát thêm 4 khu dân cư" trong khu vực giao tranh hiện chưa được xác nhận bởi dữ liệu kiểm soát khách quan.

Trái lại, các báo cáo thực địa cho thấy các nhóm xung kích Ukraine đang gặp khó khăn trong việc giữ vững vị trí, nhiều mũi tiến công bị chặn đứng hoặc tổn thất nặng khi tiếp cận các tuyến phòng thủ đã được chuẩn bị sẵn.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích nhận định việc phòng tuyến tại hướng Sumy bị xuyên thủng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, buộc Kiev phải phân tán lực lượng để vá lỗ hổng ở mặt trận phía Bắc, qua đó làm suy yếu khả năng duy trì sức ép tại các hướng phản công khác trong những ngày tới.

Ông Trump yêu cầu ông Zelensky "hành động ngay"

Trong bối cảnh giao tranh trên thực địa tiếp tục leo thang và cục diện mặt trận xuất hiện những biến động bất lợi cho Kiev, từ Washington đã phát đi một thông điệp cứng rắn nhằm vào ban lãnh đạo Ukraine.

Cụ thể, Tổng thống Donald Trump yêu cầu ông Zelensky phải "hành động ngay" nếu không muốn đánh mất cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu trước báo giới tại khuôn viên Nhà Trắng, trước khi rời đi tới bang North Carolina, ông Trump cho rằng tiến trình hòa đàm đang bước vào giai đoạn quyết định và trách nhiệm hiện thuộc về phía Kiev.

Khi được hỏi về triển vọng đàm phán, ông Trump nhấn mạnh rằng Ukraine không còn nhiều thời gian để do dự. Theo ông, Moscow thể hiện mong muốn đạt được một thỏa thuận, và nếu Kiev không có động thái tương ứng, cơ hội này có thể trôi qua.

Ông Trump và ông Zelensky. Ảnh: Getty

"Ông Zelensky phải bắt đầu hành động. Nếu không, ông ấy sẽ bỏ lỡ một cơ hội rất lớn" - ông Trump nói.

Theo hãng thông tấn Ukrinform, trong các cuộc tiếp xúc gần đây tại Abu Dhabi, phía Mỹ đã thúc đẩy việc đẩy nhanh tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Các cuộc thảo luận cũng đề cập khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trên phạm vi toàn quốc tại Ukraine trong những tháng tới.

Tuy nhiên, trong các phát biểu công khai gần đây, ông Zelensky lại thể hiện lập trường thận trọng. Trả lời phỏng vấn The Atlantic ngày 12/2, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev không phải là bên cản trở hòa bình và đã cố gắng thể hiện thiện chí bằng việc ủng hộ các đề xuất do Mỹ đưa ra.

Theo ông, cách tiếp cận này nhằm tránh tạo ấn tượng rằng Ukraine muốn kéo dài xung đột, đồng thời sẵn sàng xem xét mọi sáng kiến có thể giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Dù vậy, ông Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào bị coi là gây tổn hại đến lợi ích quốc gia. Ông lặp lại quan điểm rằng "thà không có thỏa thuận hòa bình nào còn hơn là buộc người dân Ukraine phải chấp nhận một thỏa thuận tồi tệ".

Mỹ tin Trung Quốc có thể chấm dứt xung đột bằng 1 cuộc điện thoại

Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (diễn ra từ 13-15/2), Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho rằng Trung Quốc hoàn toàn có thể "kết thúc xung đột ở Ukraine ngay từ ngày mai", chỉ bằng cách gọi điện cho Tổng thống Putin.

Trong phiên thảo luận bên lề hội nghị, ông Whitaker nói rằng,Trung Quốc sở hữu đủ đòn bẩy để tác động tới cục diện, không chỉ thông qua kênh chính trị mà còn bằng các biện pháp kinh tế then chốt.

"Trung Quốc có thể gọi cho Tổng thống Putin và chấm dứt các hành động quân sự ngay từ ngày mai. Bắc Kinh cũng có thể ngừng bán công nghệ lưỡng dụng cho Nga và dừng nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt của Nga" - ông Whitaker nhấn mạnh.

Đại sứ Mỹ tại NATO lưu ý rằng, kể từ khi xung đột Nga–Ukraine nổ ra, quan hệ đối tác giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng được củng cố.

Trung Quốc đang là nhà cung cấp một số sản phẩm quan trọng cho Moscow, trong khi Bắc Kinh cũng là quốc gia nhập khẩu dầu thô Nga lớn nhất. Theo ông Whitaker, điều này có khả năng tác động đáng kể tới lập trường của Moscow trong tiến trình giải quyết khủng hoảng.