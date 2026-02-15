Báo Mỹ: Siêu dự án 10 tỷ đô của Việt Nam, tin vui với hàng triệu người và "lời tuyên bố với thế giới"

Siêu dự án 10 tỷ USD

Tờ International Business Times (IBTimes), một trong những tờ báo kinh tế – quốc tế có uy tín tại Mỹ, mới đây đã đăng tải bài viết bày tỏ sự ngạc nhiên trước siêu đô thị 10 tỷ USD của Việt Nam – Vinhomes Green Paradise.

Theo đó, 15 năm sau khi Vịnh Hạ Long được vinh danh là một trong "7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới", Việt Nam một lần nữa đứng trước cơ hội ghi dấu ấn ở tầm vóc toàn cầu.

Tuy nhiên, khác với lần trước, đại diện lần này không phải là một tuyệt tác thiên nhiên, mà là thành quả của trí tuệ, công nghệ và tầm nhìn phát triển – khu đô thị lấn biển Cần Giờ mang tên Vinhomes Green Paradise.

Tờ báo Mỹ nhận định Vinhomes Green Paradise không chỉ đủ khả năng đứng ngang hàng với các đại đô thị hàng đầu thế giới, mà còn thể hiện tham vọng tiên phong trong xu hướng phát triển đô thị xanh, nơi toàn bộ hệ thống được thiết kế để vận hành bằng năng lượng tái tạo.

Dự án đã chính thức nộp hồ sơ tham gia chiến dịch toàn cầu "7 Wonders of Future Cities" do tổ chức New7Wonders khởi xướng, nhằm tìm kiếm bảy đô thị đại diện cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tiến bộ của nhân loại. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham gia chiến dịch này.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Minh Đức, chuyên gia quy hoạch đô thị, việc Vinhomes Green Paradise ứng cử không đơn thuần là tham vọng giành một danh hiệu, mà là tuyên ngôn về giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Lợi thế "tựa rừng, hướng biển"

Vinhomes Green Paradise nằm tại cửa ngõ Đông Nam TP.HCM, tiếp giáp Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ rộng hơn 75.000 ha được UNESCO công nhận.

Dự án có quy mô gần 2.870 ha, trong đó hơn 1.357 ha là diện tích lấn biển, với tổng chiều dài bờ bao quanh 121 km, gồm 53 km bãi biển công cộng.

Theo IBTimes, lợi thế "tựa rừng, hướng biển" này tạo nên một nền tảng sinh thái hiếm có.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn đóng vai trò như một "cỗ máy điều hòa tự nhiên", giúp khu vực dự án duy trì mức nhiệt thấp hơn trung tâm TP.HCM khoảng 2°C, tạo môi trường sống trong lành, tách biệt khỏi áp lực đô thị.

Ở cấp độ vận hành, Vinhomes Green Paradise được thiết kế như một chỉnh thể thống nhất, trong đó hạ tầng xanh, đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, quản trị số và phục hồi sinh thái được tích hợp ngay từ đầu.

Dự án ứng dụng hệ thống quản lý dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép giám sát theo thời gian thực việc sử dụng năng lượng, nước và lượng phát thải.

Toàn bộ đô thị hướng tới mục tiêu vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo, với điểm nhấn là hệ thống điện gió ngoài khơi đặt cách bờ biển khoảng 20 km, cùng mạng lưới giao thông điện, xử lý nước tuần hoàn và các giải pháp theo dõi dấu chân carbon.

IBTimes nhận xét: "Trên thế giới, chỉ có rất ít dự án theo đuổi triết lý phát triển này ở quy mô lớn."

Lời tuyên bố của Việt Nam với thế giới

Theo đánh giá của IBTimes, Vinhomes Green Paradise là một trong số ít dự án toàn cầu được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ESG++ ngay từ giai đoạn khởi đầu, thay vì coi ESG là lớp giá trị bổ sung về sau.

Phần lớn diện tích dự án được dành cho không gian mở, mặt nước, hành lang sinh thái và giao thông không phát thải, trong khi mật độ xây dựng chỉ khoảng 16% – con số hiếm gặp với các đại đô thị ven biển trên thế giới.

Toàn bộ công trình được định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như BREEAM Communities và ISO 37122 cho đô thị thông minh.

IBTimes xem Vinhomes Green Paradise là "lời tuyên bố của Việt Nam với thế giới, mang sứ mệnh kiến tạo hình mẫu đô thị của tương lai".

Chia sẻ với IBTimes, ông Marc Townsend, chuyên gia của Arcadia Consulting Việt Nam, nhận định Vinhomes Green Paradise là dự án "thực sự độc nhất" trong bối cảnh khu vực và toàn cầu.

"Tôi đã đi qua 71 quốc gia, sống và làm việc tại châu Á suốt 35 năm, và tôi chưa từng thấy dự án nào tương tự" - ông Townsend nói.

Theo ông, dự án tại Cần Giờ có thể gợi liên tưởng đến Dubai về quy mô và tầm nhìn, nhưng khác biệt nằm ở nền tảng phát triển.

Trong khi nhiều đô thị trên thế giới từng ưu tiên tốc độ và yếu tố thị giác, rồi mới bổ sung tiêu chí bền vững, thì Vinhomes Green Paradise lại đặt môi trường và phát triển bền vững làm điểm xuất phát.

Ông Townsend cho rằng làm ESG đúng nghĩa đòi hỏi chi phí lớn, sự tham gia sâu của giới khoa học và chuyên gia môi trường, cùng với việc chấp nhận những quyết định khó khăn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, chính điều đó tạo điều kiện để dự án này có cơ hội trở thành một hình mẫu đô thị khác biệt, đủ sức được thảo luận ở tầm châu Á.

Thành phố của lối sống thịnh vượng – Tin vui với hàng triệu người

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ – Vinhomes Green Paradise được khởi công ngày 19.4.2025 tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh thuộc huyện Cần Giờ cũ, nay là xã Cần Giờ, TP.HCM.

Khi hoàn thành, dự án được định hướng trở thành "siêu đô thị biển – sinh thái – công nghệ" hàng đầu khu vực, với hồ nước mặn Lagoon rộng 800 ha, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), hai sân golf 18 hố, khu giải trí 122 ha cùng bến du thuyền và cảng tàu quốc tế 5 sao.

Không chỉ được nhìn nhận như một biểu tượng phát triển mới, Vinhomes Green Paradise còn được xem là tin vui với hàng triệu người, khi mở ra một không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng gắn với chất lượng môi trường, sức khỏe và sự bền vững lâu dài.

Trong bối cảnh nhiều đại đô thị châu Á đang chịu áp lực quá tải, ô nhiễm và thiếu không gian sinh thái, mô hình "siêu đô thị biển – sinh thái – công nghệ" tại Cần Giờ mang lại một lựa chọn khác: tăng trưởng kinh tế đi cùng chất lượng sống, thay vì đánh đổi môi trường.

Dự án còn sở hữu tòa tháp cao 108 tầng và mô hình đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon – lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Đây không chỉ là nơi để ở, mà được định hình như một thành phố biểu tượng cho lối sống thịnh vượng, lấy con người làm trung tâm của thế kỷ 21.

"15 năm ngăn cách giữa một kỳ quan thiên nhiên và một kỳ quan đô thị, nhưng khi đặt cạnh nhau, Vịnh Hạ Long và Vinhomes Green Paradise đang cùng phác họa hành trình chuyển mình của Việt Nam – từ vẻ đẹp của tự nhiên sang khát vọng kiến tạo những di sản đô thị bền vững cho tương lai" - tờ báo Mỹ sửng sốt thừa nhận.