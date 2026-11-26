Ngày 26/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định châu Âu khó có thể đòi hỏi vai trò trung gian hòa giải cho xung đột Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Vesti, phát ngôn viên của Tổng thống Nga đã đưa ra bình luận trên nhằm đáp lại phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen - người cho rằng Nga cần đạt được một thỏa thuận để châu Âu tham gia vào tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

"Nga không nợ bất cứ điều gì. Với những tối hậu thư như vậy, rất khó để đòi hỏi vai trò trung gian hòa giải hay vai trò của một bên tham gia vào các cuộc đàm phán giải quyết xung đột", ông Peskov nói.

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga trước hết quan tâm đến việc đảm bảo các lợi ích quốc gia của chính mình và những tuyên bố của người đứng đầu EC một lần nữa khẳng định tính xác đáng trong những lo ngại của Nga về lập trường mang tính xây dựng của châu Âu trên bàn đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu sự tham gia của các quốc gia châu Âu vào các cuộc tham vấn có mang lại lợi ích cho bất kỳ ai hay không.

Ông Peskov cho biết thêm, đại diện phía châu Âu đã phản hồi lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tới thủ đô Moscow, để thảo luận về vấn đề Ukraine, nhưng "hiện vẫn chưa có sự rõ ràng".

Trước đó một ngày, người đứng đầu EC đã công bố các điều kiện để đàm phán với Nga: Đó là một lệnh ngừng bắn năng lượng trong suốt mùa Đông và một thỏa thuận mới về việc tàu thuyền đi qua Biển Đen tới Ukraine.

Bà Von der Leyen lưu ý, chỉ những bước đi như vậy mới chứng tỏ sự chuẩn bị nghiêm túc của Liên bang Nga cho các cuộc đàm phán và cho phép châu Âu tham gia vào tiến trình này.

Theo bà, cuộc họp tiếp theo nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine sẽ có sự góp mặt của một "đội ngũ châu Âu hùng mạnh" với nỗ lực "đảm bảo cho ngoại giao cơ hội thành công tốt nhất".

Theo IZ