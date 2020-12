Newsmax và Fox News đính chính thông tin về gian lận bầu cử Mỹ

Đoạn video đính chính dài gần 2 phút được Newsmax phát sóng ngày 21-12, trong khi Fox News cũng phát sóng phần đính chính của mình trên một số chương trình cuối tuần trước. Đoạn phát sóng của Fox News có nội dung hỏi – đáp giữa một người không xuất hiện trong video và chuyên gia công nghệ bỏ phiếu Eddie Perez.

"Tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy phần mềm của Smartmatic được sử dụng để xóa hoặc thay đổi điều gì liên quan đến bảng thống kê phiếu bầu" – chuyên gia Perez xác nhận.

Theo báo The New York Times, Newsmax, Fox News và mạng tin tức One America News Network có thể phải đối mặt với các vụ kiện từ Smartmatic và Dominion - 2 công ty có thiết bị kiểm phiếu dùng trong bầu cử.

"Newsmax muốn làm rõ những thông tin đã đưa và lưu ý đã không đưa tin đúng sự thật về các công ty này (Smartmatic và Dominion)" – Newsmax cho biết, đồng thời thừa nhận họ "không có bằng chứng để chứng minh cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 xảy ra gian lận".

Smartmatic - công ty bảo mật kỹ thuật số - đã đe dọa kiện Newsmax, Fox News và One America News Network vì "thông tin sai sự thật". Dominion cũng đe dọa kiện phe của Tổng thống Trump và luật sư Sidney Powell do "phát tán những lời nói dối và thông tin sai lệch về kết quả bầu cử và các công ty phụ trách kiểm phiếu".

Tuần trước, Newsmax cho hay sẽ công nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử Mỹ sau nhiều tuần đưa tin về "hành vi gian lận trong hệ thống kiểm phiếu và máy kiểm phiếu của Dominion".

Theo Smartmatic, họ từng làm việc trong khuôn khổ cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 ở TP Los Angeles nhưng không liên quan tới cuộc bầu cử năm 2020.

Luật sư của Tổng thống Trump, Rudolph Giuliani, tuyên bố rằng Smartmatic "do ông Hugo Chavez thành lập ở Venezuela với mục đích thay đổi kết quả bầu cử". Nhưng AP cho biết trên thực tế, Smartmatic ra đời ở bang Florida – Mỹ vào năm 2000. Tuy nhà sáng lập Smartmatic là người Venezuela nhưng công ty khẳng định không dính dáng tới ông Chavez.

Vào năm 2017, phần mềm của Smartmatic phát hiện chính phủ Venezuela báo cáo sai số lượng cử tri đi bỏ phiếu nên tham gia tư vấn. Đây cũng là lần hoạt động gần nhất của Smartmatic tại Venezuela.