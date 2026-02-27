Nếu phải chọn giữa Galaxy S26 Ultra với "siêu phẩm" iPhone 17 Pro Max thì đây là mẫu điện thoại bạn nên mua

Samsung vừa chính thức trình làng flagship cao cấp nhất của hãng là Galaxy S26 Ultra. Ở bên kia chiến tuyến, đối thủ nặng ký nhất của mẫu điện thoại này là iPhone 17 Pro Max từ nhà Apple – dù có mức giá rẻ hơn 100 USD nhưng cũng sở hữu những ưu nhược điểm riêng biệt. Có thể nói, cả hai đều là những thiết bị cực kỳ xuất sắc ở thời điểm hiện tại, ZDNet nhận định.

Bạn có thể đang tự hỏi mình nên xuống tiền cho chiếc máy nào. Câu trả lời đơn giản nhất thường là: "Hãy trung thành với hệ điều hành bạn đang dùng". Tuy nhiên, thực tế là cả hai chiếc điện thoại này đều đủ tốt để khiến bạn phải cân nhắc việc "đổi phe".

Nếu đã quyết định chọn dòng cao cấp, hãy chọn những gì tốt nhất. Khó có cái tên nào vượt qua được hai "gã khổng lồ" này, vì vậy hãy cùng đi sâu vào chi tiết để xem đâu là người chiến thắng.

Nếu để so sánh về mặt cấu hình thì cả Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max đều ngang ngửa nhau. Vì vậy, hãy quyết định dựa trên sở thích và trải nghiệm.

Bạn nên chọn iPhone 17 Pro Max nếu...

1. Bạn đang ở trong hệ sinh thái Apple

Khái niệm "khóa chặt" trong hệ sinh thái là có thật, và Apple làm điều này tốt hơn bất kỳ ai. Apple cung cấp một mạng lưới thiết bị và khả năng kết nối liên tục giữa các sản phẩm mà hầu hết các nhà sản xuất khác không thể sánh kịp.

Không phải Samsung không có hệ sinh thái riêng, nhưng các thiết bị của Apple được thiết kế từ gốc để vận hành đồng bộ với nhau. Sự tỉ mỉ trong từng chi tiết là điều mà các hệ sinh thái khác – bao gồm cả Samsung – thực sự chưa thể cạnh tranh sòng phẳng.

Bên cạnh đó là một yếu tố không thể ngó lơ: sự gắn kết gia đình. Nếu người thân của bạn cũng dùng đồ Apple, đó là lý do lớn để bạn ở lại.

Dù luôn có những giải pháp phần mềm để giả lập các tính năng kết nối của iPhone trên các thiết bị khác, nhưng chúng cũng chỉ dừng lại ở mức "giải pháp tình thế". Nếu bạn muốn sự đồng bộ tuyệt đối trong hệ sinh thái Apple, chỉ có một lựa chọn duy nhất.

2. Bạn muốn một chiếc điện thoại "cứ dùng là chạy"

Dù đây là một câu nói có phần rập khuôn, nhưng nó tồn tại đều có lý do. Apple có truyền thống đi sau trong việc ra mắt các tính năng mới, nhưng một khi họ đã tung ra, tính năng đó thường đạt độ hoàn thiện cực cao. Apple không làm nửa vời và hiếm khi coi người dùng như những người thử nghiệm bản Beta. Họ sẽ quan sát thị trường, xác định tính năng mà người dùng thực sự yêu thích và biến nó trở nên vượt trội so với các đối thủ.

Triết lý này cũng áp dụng cho các ứng dụng được xây dựng trên nền tảng của họ. Apple duy trì tiêu chuẩn rất khắt khe đối với App Store và quá trình phê duyệt ứng dụng.

Chúng ta thường xuyên gặp trường hợp cùng một ứng dụng nhưng trên iPhone thì hoạt động mượt mà ngay từ lần đầu, trong khi trên Android lại gặp trục trặc. Việc phát triển ứng dụng trên Android vốn phức tạp hơn do có nhiều phiên bản và tùy biến khác nhau, nên đây không hẳn là lời chê bai. Đơn giản là Apple mang lại một trải nghiệm nhất quán và ổn định hơn.

3. Bạn là người chuyên quay phim

Có nhiều lý do khiến iPhone 17 Pro Max là thiết bị tối ưu cho việc quay phim. Đầu tiên và quan trọng nhất là dung lượng lưu trữ. iPhone cung cấp tùy chọn bộ nhớ lên tới 2TB, trong khi S26 Ultra chỉ dừng lại ở 1TB. Con số 1TB nghe có vẻ nhiều, nhưng nếu bạn thường xuyên quay video 8K hoặc 4K, dung lượng sẽ bị "ngốn" cực kỳ nhanh chóng. Đây cũng là một điểm cộng lớn nếu bạn là game thủ hạng nặng, khi các tựa game hiện nay chiếm dung lượng rất lớn.

iPhone cũng mang lại trải nghiệm quay video tuyệt vời. Từ việc quay ở chế độ chuyên nghiệp ProRes Raw cho đến quay Open Gate, nếu bạn là một nhà làm phim, bạn luôn cần nhiều lựa chọn, và iPhone đáp ứng điều đó một cách dồi dào. Ngoài ra, trên App Store còn có vô số ứng dụng hỗ trợ quay, tăng cường và hậu kỳ video.

Dĩ nhiên Play Store cũng có những ứng dụng tương tự, nhưng sự kết hợp giữa các công cụ phần cứng và phần mềm chuyên dụng cho nhà làm phim đã biến iPhone 17 Pro Max trở thành chiếc điện thoại phải có đối với những người đam mê video.

Bạn nên chọn Samsung Galaxy S26 Ultra nếu...

1. Bạn khao khát sức mạnh phần cứng thuần túy

Cách đây chỉ hai năm, danh hiệu này chắc chắn thuộc về iPhone. Nhưng kể từ khi Qualcomm tung ra bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite dành cho dòng Galaxy, mọi thứ đã thay đổi. Dù trải nghiệm người dùng và sự tối ưu hóa của Apple vẫn rất đáng gờm, nhưng các con số thuần túy từ bộ vi xử lý của Qualcomm đã bắt đầu vượt mặt Apple trên các ứng dụng chấm điểm hiệu năng, và đây là một bước ngoặt lớn.

Nhìn vào thứ này, có một điều mà người mua Galaxy S26 cần phải lo lắng Len lỏi qua sự hào nhoáng mà Samsung phủ lên Galaxy S26, người dùng có thể nhận thấy một chi tiết đáng chú ý.

Sức mạnh xử lý đặc biệt quan trọng trong các tác vụ như biên tập video, chơi game và xử lý AI. Nếu bạn ưu tiên những lĩnh vực này, Samsung đang là cái tên sáng giá nhất. Đừng hiểu lầm, iPhone vẫn là một cỗ máy mạnh mẽ, nhưng Samsung Galaxy S26 Ultra hiện là chiếc điện thoại mạnh nhất mà bạn có thể sở hữu vào lúc này.

2. Bạn muốn trải nghiệm AI toàn diện

Đáng tiếc là dự án Apple Intelligence của "Táo khuyết" đã gặp phải một vài khởi đầu không như ý. Trong khi đó, Samsung và Google liên tục tung ra hết tính năng AI này đến tính năng AI khác. Thế hệ Galaxy S26 này cũng không ngoại lệ, khi Galaxy AI chiếm trọn các tiêu đề báo chí. Từ chỉnh sửa hình ảnh cho đến tính năng "Now Nudge" mới, AI hiện diện ở mọi ngóc ngách của phần mềm.

Một tính năng mới đặc biệt thú vị là khả năng sử dụng Gemini để gọi Uber chỉ bằng câu lệnh. Bạn chỉ cần nói với Gemini nơi muốn đến, nó sẽ tự động mở ứng dụng Uber, nhập điểm đến, và tất cả những gì bạn cần làm là xác nhận để gọi xe. Đây mới chỉ là khởi đầu cho vô số ứng dụng và dịch vụ có thể được tự động hóa sâu hơn nhờ AI trong tương lai.

3. Bạn coi trọng quyền riêng tư

Apple luôn tự hào là công ty ưu tiên quyền riêng tư, và điều đó hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, Samsung đang nâng tầm cuộc chơi với Privacy Screen – một sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm có thể thay đổi cách chúng ta nghĩ về tính riêng tư trên điện thoại. Samsung đã thiết kế lại màn hình với các pixel góc rộng và góc hẹp, cho phép phần mềm can thiệp để tắt riêng lẻ từng pixel nhằm che giấu nội dung hiển thị.

Tính năng này không chỉ ngăn những kẻ tò mò ngồi cạnh bạn trên máy bay đọc trộm tin nhắn, mà vì nó được điều khiển bằng phần mềm, bạn có thể chọn lọc để ẩn đi các thành phần cụ thể trên màn hình. Nghĩa là toàn bộ màn hình của bạn vẫn rực rỡ và đẹp mắt, nhưng khi có thông báo đến, máy sẽ chỉ làm mờ đúng khu vực xuất hiện thông báo đó.

Đâu là lựa chọn?

Cả hai chiếc điện thoại này đều thực sự tuyệt vời – đó là điều không phải bàn cãi. Nếu là người thích sự ổn định, tròn trịa, thoải mái, ưa dùng các tác vụ quay phim, chụp ảnh thì iPhone 17 Pro Max luôn là lựa chọn hàng đầu. Còn nếu muốn mang lại nhiều sự thú vị hơn trong cách thức sử dụng, đi kèm với các tính năng AI cực kỳ phong phú, Samsung Galaxy S26 Ultra là lựa chọn ưu tiên.