Nhìn vào thứ này, có một điều mà người mua Galaxy S26 cần phải lo lắng

Dòng flagship mới nhất của Samsung - Galaxy S26 Series - đã chính thức ra mắt với diện mạo mới mẻ cùng tính năng màn hình bảo mật (Privacy Display) độc đáo trên bản Ultra.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang công nghệ là một thực tế khắc nghiệt: mức tăng giá "chát" hơn dự tưởng và những cảnh báo về giá trị bán lại thấp chưa từng có.

Mức tăng giá tệ hơn những gì bạn nghĩ

Mặc dù Samsung đang tung ra dồn dập các chương trình ưu đãi đặt hàng trước nhằm làm giảm đi sự chú ý vào con số trên hóa đơn, nhưng khi thực hiện phép tính so sánh chi tiết, người dùng sẽ thấy mức tăng giá năm nay là rất thực tế và đáng kể.

Galaxy S26 256GB (Tăng 40 USD): Đây là phiên bản gây nhiều chú ý nhất. Galaxy S25 năm ngoái có giá khởi điểm 800 USD cho bản 128GB.

Năm nay, S26 bắt đầu từ 900 USD nhưng nâng bộ nhớ cơ bản lên 256GB. Dù đây là thay đổi đáng hoan nghênh, nhưng nó vẫn không hề "thân thiện" với ví tiền. Nếu so sánh trực tiếp với bản S25 256GB năm ngoái (có giá 860 USD), thì S26 thực chất đã tăng thêm 40 USD.

Galaxy S26 Plus 256GB (Tăng 100 USD): Đây là model bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi bộ nhớ cơ bản vẫn giữ nguyên 256GB như S25 Plus, mức giá đã vọt từ 1.000 USD lên 1.100 USD. Một mức tăng "đau đớn" đúng nghĩa.

Galaxy S26 Plus 512GB (Tăng 180 USD): Đây là con số gây sốc nhất. Năm ngoái, bạn chỉ cần chi 1.120 USD cho S25 Plus 512GB, nhưng năm nay, con số này là 1.300 USD. Mức tăng 180 USD so với năm ngoái cho phiên bản này thực sự là một điều "điên rồ".

Galaxy S26 Ultra 512GB (Tăng 80 USD): Tin tốt duy nhất là bản Ultra 256GB giữ nguyên mức giá 1.300 USD. Tuy nhiên, bản 512GB đã tăng từ 1.420 USD lên 1.500 USD – một khoản chênh lệch không hề nhỏ.

Galaxy S26 Ultra 1TB (Tăng 140 USD): Biến thể cao cấp nhất hiện có giá lên tới 1.800 USD, tăng vọt so với mức 1.660 USD của thế hệ tiền nhiệm.

Lý do cho sự đắt đỏ này được cho là hệ quả từ tình trạng thiếu hụt RAM và bộ nhớ đang diễn ra toàn cầu. Galaxy S26 series chỉ là phát súng đầu tiên báo hiệu một năm 2026 đầy rẫy những đợt tăng giá smartphone từ mọi thương hiệu.

Nỗi lo về giá trị bán lại

Không chỉ gây lo ngại về giá mua vào, Galaxy S26 còn khiến người dùng bất an về khả năng giữ giá. Theo các chuyên gia từ Compare and Recycle , điện thoại Android vốn mất giá nhanh hơn iPhone, và xu hướng này đang trở nên tồi tệ hơn với Samsung.

Sau giai đoạn cải thiện từ S22 (mất giá 60%), S23 (59%) đến S24 (58%), thì Galaxy S25 đã đảo ngược xu hướng này khi tụt 63% giá trị chỉ trong 12 tháng đầu.

Các chuyên gia dự báo S26 sẽ tiếp tục đà giảm này do Samsung quá phụ thuộc vào các tính năng AI. Thay vì gọi là "smartphone", Samsung đang quảng bá đây là những chiếc "điện thoại AI".

Tuy nhiên, AI cho đến nay vẫn chưa thực sự gây ấn tượng và người dùng vẫn còn nhiều hoài nghi. Việc tập trung quá mức vào AI thay vì cải tiến phần cứng cốt lõi có thể là nguyên nhân thực sự khiến máy mất giá nhanh hơn.

Tuy nhiên, vẫn có những góc nhìn lạc quan hơn để người dùng cân nhắc:

Chỉ số mất giá không quan trọng nếu bạn là người dùng lâu dài và không có ý định đổi máy thường xuyên, tỷ lệ khấu hao này thực tế không ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn.

Một số dữ liệu khác lại cho thấy tình hình không tệ như vậy. Theo trang SellCell , dòng Galaxy S25 thực tế mất giá chậm hơn các thế hệ trước. Điều này có nghĩa là chưa thể khẳng định chắc chắn rằng việc tích hợp AI làm điện thoại mất giá nhanh hơn.

Và sau cùng, sự chuyển mình của Samsung có thể là tất yếu. Lịch sử cho thấy mọi công nghệ mới đều gây ra sự e dè lúc đầu. Samsung đang nỗ lực thực sự để tích hợp sâu AI và các tác nhân AI (AI agents) vào đời sống. Những công ty dám nắm bắt xu hướng mới thường sẽ phát triển mạnh mẽ về lâu dài.