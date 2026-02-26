Đánh giá Galaxy S26 Ultra: Pin vẫn yếu, camera vẫn vậy nhưng có 1 tính năng mà iPhone có lẽ cần "ăn cắp" ngay

Galaxy S26 Ultra mới ra mắt của Samsung là mẫu điện thoại khó có thể nhận định là sự đột phá hay trì trệ. Một mặt, chiếc điện thoại này sở hữu tính năng di động đột phá lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới với tính ứng dụng thực tế cao; nhưng mặt khác, cũng khó có thể gọi nó là gì ngoài một bản nâng cấp định kỳ cơ bản.

Privacy Display: Tính năng đắt giá nhất

Trang Android Authority nhận định, Privacy Display (Màn hình riêng tư) là lý do hàng đầu khiến bạn cân nhắc sở hữu Galaxy S26 Ultra. Trái với những suy nghĩ ban đầu rằng đây chỉ là một chiêu trò quảng cáo, tính năng này thực sự hữu ích.

Nó được vận hành thông qua sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm ở cấp độ điểm ảnh. Điều này có nghĩa là Privacy Display đã được tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu thiết kế kỹ thuật của S26 Ultra chứ không phải là một phụ kiện rẻ tiền gắn thêm.

Cơ chế hoạt động của nó là làm mờ các điểm ảnh ở hai bên cạnh màn hình và tăng cường độ sáng ở khu vực trung tâm. Kết quả là ở bất kỳ góc nhìn nào không phải là nhìn trực diện, màn hình sẽ hiển thị một màu đen hoàn toàn. Bất cứ ai cố tình liếc nhìn từ phía bên cạnh, dù ở góc độ nào, cũng không thể thấy được nội dung đang hiển thị.

Tính năng này có thể hoạt động ở chế độ toàn màn hình hoặc tinh chỉnh cho một phần màn hình (chỉ che các thông báo pop-up). Privacy Display không phải lúc nào cũng được kích hoạt; bạn cần bật thủ công trong menu Cài đặt nhanh (Quick Settings) và có thể tùy chỉnh để nó chỉ hoạt động với một số ứng dụng nhất định.

Hiệu quả của Privacy Display thực sự kinh ngạc. Nếu bạn từng khó chịu vì những ánh mắt tò mò của người ngồi cạnh, tính năng này sẽ chặn đứng mọi hành vi "nhìn trộm" đó ngay lập tức. Tuy nhiên, nó cũng có một điểm trừ: độ sáng màn hình.

Khi bật Privacy Display, độ sáng sẽ giảm đi thấy rõ. Dù không đến mức khiến bạn không nhìn thấy gì, nhưng sự thay đổi là rất đáng kể. Nếu muốn độ sáng tối đa để chơi game hoặc xem phim, tốt nhất hãy tắt tính năng này đi.

Đây là một trong số ít những tính năng ấn tượng đối với những ai lần đầu trải nghiệm và bất kỳ ai cũng có thể hình dung ra những tình huống mà tính năng này trở nên cực kỳ hữu dụng. Trang WSJ nhận định Privacy Display là thứ mà có lẽ iPhone nên “ăn cắp” ngay trên thế hệ tiếp theo.

Tuy nhiên, cũng sẽ có những người coi đây chỉ là một tiện ích bổ sung và không quá đặc sắc. Thậm chí, các ý kiến cho rằng việc Samsung tăng giá bán mà chỉ bổ sung thêm một tính năng mà người dùng có thể làm được bằng việc mua các tấm dán màn hình chống trộm với giá rẻ không phải là điều tương xứng.

Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, nhiều nhà sản xuất điện thoại Android khác đang thử nghiệm công nghệ màn hình tương tự cho các dòng điện thoại cao cấp của họ. Cụ thể, các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc dự kiến sẽ ra mắt các điện thoại có tính năng bảo mật màn hình cấp phần cứng ngay từ tháng 9 năm nay.

Giải quyết "nỗi đau" của Galaxy S25 Ultra

Dù Privacy Display là chủ đề nóng nhất trên Galaxy S26 Ultra, chúng ta cũng cần dành lời khen cho nỗ lực của Samsung trong việc giảm độ dày và trọng lượng, đồng thời cải thiện cảm giác cầm nắm.

Galaxy S26 Ultra có kích thước tổng thể gần như tương đương với Galaxy S25 Ultra, nhưng độ dày đã giảm xuống còn 7,9mm và trọng lượng chỉ còn 214 gram. Máy vẫn giữ thiết kế mặt lưng và cạnh bên phẳng, nhưng các góc đã được bo cong với bán kính đồng nhất, tạo nên một vẻ ngoài liền mạch và hài hòa.

Tuyệt vời nhất là việc Samsung đã loại bỏ các cạnh sắc gây cấn tay trên khung viền của S25 Ultra. Đây là một thay đổi nhỏ về thị giác nhưng lại mang lại khác biệt lớn khi cầm trên tay. Khi đặt hai chiếc điện thoại cạnh nhau, phần mép tiếp giáp giữa khung viền với mặt kính và mặt lưng của S26 Ultra đã được làm mềm mại hơn một chút, giúp cải thiện đáng kể tính công thái học.

Khung máy được hoàn thiện từ chất liệu Armor Aluminum, mặt kính cường lực Corning Gorilla Glass Armor 2 đi kèm lớp phủ chống phản xạ đặc trưng. Một lần nữa, những tranh cãi về việc Samsung “học hỏi” Apple lại dấy lên, khi hãng từ bỏ titanium để trở về với nhôm giống iPhone 17 Pro.

Những nâng cấp tính năng ấn tượng

Nếu đang tìm kiếm những nâng cấp tính năng đột phá và rầm rộ bên trong Galaxy S26 Ultra, bạn sẽ không thấy nhiều. Tuy nhiên, máy lại sở hữu hàng loạt tính năng nhỏ nhưng ấn tượng, cùng với việc tinh chỉnh lại những tính năng cũ đã được yêu thích.

Audio Eraser: Trước đây tính năng này chỉ dùng để xóa âm thanh nền không mong muốn trong video bạn quay, nay nó đã hoạt động trên cả các ứng dụng bên thứ ba như YouTube, Netflix và Instagram. Trong một bản demo, khi xem video quay tại sân vận động bóng đá, Audio Eraser đã giảm thiểu tiếng ồn của đám đông để tập trung vào lời của bình luận viên. Hiệu quả rất rõ rệt và hoạt động cực kỳ mượt mà.

Now Nudge: Đây là phần mở rộng của Now Brief. Sau khi "hiểu" thói quen của bạn, nó sẽ đưa ra các gợi ý dựa trên ngữ cảnh thực tế trên màn hình. Ví dụ, nó sẽ kiểm tra lịch trình khi bạn được yêu cầu đặt lịch hẹn, hoặc tìm ảnh khi có người hỏi xin trong tin nhắn nhờ khả năng hiểu không chỉ thời gian, ngày tháng mà cả danh tính người dùng.

Call Screening: Được hỗ trợ bởi Galaxy AI, tính năng này cho phép AI trả lời cuộc gọi từ số lạ, hỏi thông tin và báo cáo lại cho bạn trước khi bạn quyết định nhấc máy. Bạn thậm chí có thể tiếp tục cuộc hội thoại bằng văn bản thay vì giọng nói, với Galaxy AI đóng vai trò trung gian.

Search with Finder: Một công cụ tìm kiếm mới ngay trên màn hình chính, cho phép tìm nhanh các tính năng và cài đặt. Nó còn có thể đề xuất và giải thích các tính năng dựa trên nhu cầu của bạn. Ví dụ, nếu bạn nói rằng "mắt tôi đang mỏi", nó sẽ gợi ý các chế độ bảo vệ mắt và biết rõ liệu tính năng đó đã được bật hay chưa.

Chip mạnh, pin vẫn vậy

Samsung đang tập trung vào việc hoàn thiện Galaxy S26 Ultra thay vì cố gắng thay đổi một công thức vốn đã thành công. Điều này cũng thể hiện rõ qua các thông số kỹ thuật cơ bản.

Samsung đã thực hiện hai thay đổi quan trọng cho cấu hình cơ bản của dòng S26: Tất cả các mẫu máy hiện nay đều bắt đầu với 12GB RAM và tối thiểu 256GB bộ nhớ trong. Riêng phiên bản Galaxy S26 Ultra cao cấp nhất sẽ sở hữu 16GB RAM và 1TB bộ nhớ.

Galaxy S26 Ultra trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (thế hệ thứ hai), được tinh chỉnh để tối ưu hiệu suất NPU, CPU và GPU.

Trong khi đó, Galaxy S26 và S26 Plus sử dụng chip Samsung Exynos 2600. Đây là con chip đầu tiên trên thế giới được xây dựng trên tiến trình 2nm, hứa hẹn mang lại ưu thế về hiệu năng và tiết kiệm điện năng so với các dòng Exynos trước đây, giúp Samsung lấy lại uy tín cho dòng chip "cây nhà lá vườn" của mình dù người dùng vẫn ưa thích Snapdragon hơn.

Về pin, đây tiếp tục là một sự đứng yên tại chỗ nữa của Samsung. Hãng vẫn chưa bước vào cuộc đua pin dung lượng lớn giống các đối thủ Trung Quốc.

S26 Ultra vẫn giữ dung lượng 5.000mAh như trước, nhưng tốc độ sạc đã được cải thiện. Samsung khẳng định máy có thể đạt 70% pin chỉ trong 30 phút. Máy cũng hỗ trợ sạc không dây.

Camera vẫn bình mới rượu cũ

Camera chính 200MP của bản Ultra hiện có khẩu độ f/1.4 và camera tele 50MP có khẩu độ f/2.9, giúp thu sáng tốt hơn và cải thiện khả năng chụp thiếu sáng. Kết hợp với phần mềm của Samsung và chip xử lý ISP mới, chất lượng ảnh chụp hứa hẹn sẽ được nâng tầm đáng kể.

Hệ thống camera bao gồm: Camera chính 200MP (hỗ trợ zoom quang học 2x), camera tele 10MP (zoom quang 3x), camera tele 50MP (zoom quang 5x và 10x). Ngoài ra còn có camera góc rộng 50MP và camera selfie 12MP.

Một số tính năng đáng chú ý khác bao gồm: Quay video 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây, chế độ tự động khung hình (auto-framing) cho video 4K giúp bám sát chủ thể và ISP được làm mới cho camera selfie.

Tính năng Super Steady Video cũng được nâng cấp để làm mượt các đoạn phim có độ rung lắc mạnh. Nó sử dụng con quay hồi chuyển và gia tốc kế để khóa đường chân trời theo thời gian thực, điều chỉnh video ở góc lên tới 360 độ. Tính năng này hoạt động rất hiệu quả, ngay cả với những chuyển động nhanh và đột ngột.

Giá bán chính thức tăng nhẹ

Mức giá của dòng Galaxy S26 có sự biến động nhẹ so với năm 2025. Galaxy S26 Ultra bản 256GB vẫn giữ mức 1.300 USD. Tuy nhiên, các mẫu Galaxy S26 tiêu chuẩn hiện có giá 900 USD và S26 Plus là 1.100 USD (cho bản 256GB). Các phiên bản bộ nhớ cao hơn của Ultra dự kiến sẽ có mức tăng giá mạnh hơn.

Có thể thấy chi phí linh kiện RAM và bộ nhớ đã tác động trực tiếp đến giá bán cuối cùng của sản phẩm.

Có nên cân nhắc Galaxy S26 Ultra?

Galaxy S26 Ultra sở hữu một vài cập nhật thực sự ý nghĩa và một tính năng mới nổi bật, nhưng liệu chúng có xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra?

Dù các nâng cấp nghe có vẻ không quá "đao to búa lớn" nhưng Samsung đang làm tốt trong việc mài giũa và cải thiện những gì họ đang có, thay vì tung ra những tính năng kỳ lạ nhưng ít ứng dụng. Một chiếc máy không có quá nhiều thay đổi cả bên ngoài lẫn bên trong, chỉ đi kèm với một số tinh chỉnh nhẹ sẽ giúp người dùng dễ dàng quyết định xem có nên lên đời máy hay không.

Nếu bạn đang dùng Galaxy S25 Ultra hoặc thậm chí là S24 Ultra, trừ khi bạn quá khao khát tính năng màn hình riêng tư Privacy Display, còn không thì chiếc máy hiện tại vẫn rất ổn. Nhưng nếu trên tay là Galaxy S23 Ultra hoặc đời cũ hơn, thì những nâng cấp về hiệu năng đã đủ để S26 Ultra xứng đáng để móc hầu bao.

