5 năm rồi mà ngoại hình vẫn "cũ mèm" như thế, Galaxy S26 Ultra thực sự là chiếc điện thoại quá nhàm chán?

Samsung Galaxy S26 Ultra trông khá giống với Galaxy S25 Ultra, và thực tế là nó cũng chẳng khác mấy so với các đời S24, S23 hay thậm chí là S22 Ultra.

Có thể nghe thấy những tiếng than phiền, thậm chí là sự giận dữ của người dùng ngay từ lúc này. "Nó thật quá đỗi nhàm chán" – đó chắc chắn là điều mà mọi người sẽ thốt lên.

Ở một góc độ nào đó, điều này có lý.

Thiết kế không hề phá vỡ các giới hạn, cũng chẳng khiến ai phải choáng ngợp bởi những đường nét hào nhoáng. Thế nhưng, cây bút Mark Jansen của Android Police lại cho rằng cách tiếp cận này thực chất là một bước đi bậc thầy của Samsung. Họ đang nỗ lực biến dòng Ultra trở thành một biểu tượng, và chiến lược đó bắt đầu gặt hái quả ngọt.

Dưới đây là phân tích của anh.

Biểu tượng không cần vẻ ngoài hào nhoáng

Trước khi đi sâu vào Galaxy S26 Ultra, chúng ta cần định nghĩa thế nào là một "thiết kế biểu tượng" trong bối cảnh công nghệ tiêu dùng, thay vì so sánh với xe hơi, bàn ghế hay thời trang.

Về bản chất, một thiết kế mang tính biểu tượng cần hội đủ ba yếu tố: dễ nhận diện, đáng nhớ và có sức ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng này có thể đến từ việc các đối thủ khác lấy đó làm cảm hứng, hoặc thiết kế đó trở thành chuẩn mực mặc định cho một loại sản phẩm. Tuy nhiên, quan trọng nhất là nó vẫn phải giữ được công năng sử dụng hoàn hảo, ngay cả sau khi được tinh chỉnh qua nhiều thế hệ.

Một biểu tượng không nên chạy theo xu hướng, không cần phải quá kỳ dị và càng không nên là thứ gây chia rẽ dư luận.

Mọi thương hiệu đều khao khát tạo ra một thiết kế biểu tượng, dù họ có thừa nhận hay không, nhưng chỉ rất ít cái tên thành công. Điều này không chỉ đòi hỏi một điểm xuất phát tốt, mà còn cần sự kiên trì, khả năng kiềm chế và những điều chỉnh tinh tế để biến một thiết kế tầm thường trở nên kinh điển.

Những gì đã thành công và những gì thất bại

Trong khi nhiều người coi iPhone là biểu tượng của công nghệ, tôi lại muốn nhắc đến Apple Watch. Về cơ bản, nó không hề thay đổi kể từ phiên bản đầu tiên ra mắt hơn một thập kỷ trước, thay vào đó chỉ là những cải tiến và tinh chỉnh cực kỳ tinh vi. Nó dễ nhận diện, tính thực dụng cao và bị sao chép không ngừng.

Ngược lại, hãy nhìn vào một ví dụ kém thành công hơn. Honor đã cố gắng biến thiết kế camera sau "vòng tròn đôi" trên điện thoại của mình thành một biểu tượng từ năm 2021. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại vì hãng không thể "để yên" cho nó. Những bản cập nhật liên tục khiến thiết kế này trở nên rườm rà và phức tạp quá mức, thay vì được tinh giản và hài hòa hơn về mặt thị giác.

Đây chính là lúc chúng ta nói về Galaxy S26 Ultra. Hãy dành một chút thời gian để quan sát tổng thể thiết kế này.

Bố cục cụm camera gần như không đổi, hình dáng máy vừa vuông vức hơn nhưng cũng đồng thời bo tròn hơn ở các góc, và bút S Pen vẫn là điểm nhấn thị giác quan trọng. Nó rõ ràng là một thành viên của gia đình Galaxy S26, nhưng vẫn tách biệt theo một cách tinh tế. Với kích thước lớn hơn và nhiều ống kính hơn ở mặt lưng, nó khẳng định vị thế dẫn đầu trong dòng sản phẩm.

Hãy để ý, Galaxy A56 và các mẫu máy tầm trung khác thường có ngoại hình giống với dòng Galaxy S tiêu chuẩn, chứ không bao giờ giống dòng Ultra. Samsung luôn giữ cho Ultra một vị thế riêng biệt, gần như là đặt nó lên một bệ phóng cao hơn.

Đẹp thôi là chưa đủ?

Galaxy S26 Ultra, cũng giống như bốn thế hệ tiền nhiệm, không sở hữu một thiết kế theo kiểu "xinh xắn". Sự choáng ngợp của nó đến từ kích thước bề thế và sức mạnh nội tại, chứ không phải từ một màn hình phụ ở mặt lưng hay lớp vỏ bằng chất liệu vải denim.

Sự tiết chế là bước đi sống còn để tạo nên một biểu tượng. Việc thay đổi hình khối liên tục chỉ làm loãng khả năng nhận diện thương hiệu. Dù hơi rập khuôn, nhưng có lý do để hình bóng của chiếc Porsche 911 gần như không thay đổi đáng kể suốt nhiều năm qua.

Galaxy S26 Ultra có thể trông không mấy thú vị hay khác biệt so với trước đây, nhưng nó đã kế thừa khối hình học nguyên khối từ S25 Ultra, khắc phục những nhược điểm về cảm giác cầm nắm, đồng thời kết hợp những thành công về công học của S24 Ultra để tạo ra một phiên bản hoàn thiện hơn. Nó bớt sắc cạnh hơn, bo cong đúng chỗ hơn, nhưng nhìn vào vẫn "đậm chất Ultra".

Việc giữ mình trước cám dỗ thay đổi còn khó hơn nhiều so với việc "lên cơn điên" với những thiết kế mới lạ. Và khi được thực hiện đúng cách, kết quả luôn là một sự cải tiến vượt bậc so với thế hệ trước. Sẽ rất phản tác dụng nếu mỗi khi ra mắt sản phẩm mới lại bắt đầu từ một tờ giấy trắng. Người dùng cần thời gian để làm quen với hình dáng, phong cách và bắt đầu đồng nhất nó với thương hiệu. Thay đổi liên tục chỉ khiến chiếc đồng hồ nhận diện phải quay lại vạch xuất phát.

Vậy nó đã là một biểu tượng chưa?

Samsung đã kiên định với thiết kế dòng Ultra suốt 5 thế hệ, và thành quả đang dần hiện rõ. Nếu tôi thấy ai đó cầm một chiếc Galaxy Ultra, tôi biết ngay đó là máy gì. Tôi có thể không phân biệt được ngay đó là đời nào, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Thậm chí, đó còn là một tín hiệu tốt. Tôi không chỉ biết đó là một chiếc điện thoại Galaxy, mà tôi biết chắc chắn đó là một chiếc điện thoại của Samsung.

Với Galaxy S26 Ultra, Samsung đã thành công trong việc tạo ra một thiết kế smartphone dễ nhận diện và đáng nhớ thông qua những thay đổi hợp lý, tinh tế để đảm bảo tính thời đại, mà không bị cuốn theo những trào lưu phù phiếm.

Nếu bạn chê thiết kế của Galaxy S26 Ultra là nhàm chán, hoặc dùng cụm từ "trông chẳng khác gì đời cũ" như một lời mỉa mai, thì thực chất bạn đang vô tình dành cho nó một lời khen ngợi gián tiếp. Các biểu tượng hiếm khi bóng bẩy hay chạy theo xu hướng. Chúng tự tin với những đường nét thanh sạch và vẻ đẹp vượt thời gian – thứ giá trị chỉ có được từ sự nhất quán.

Vẫn còn đó một vấn đề

Bạn có thể sở hữu một thiết kế biểu tượng tồn tại độc lập, nhưng những biểu tượng thành công thực sự thường có sức lan tỏa mạnh mẽ. Rolex Submariner được coi là khuôn mẫu cho thiết kế đồng hồ lặn, và có quá nhiều điện thoại trông giống iPhone đến mức không thể đếm xuể.

Đây chính là điểm mà Galaxy S26 Ultra và các thế hệ tiền nhiệm vẫn còn đang loay hoay. Nó chưa thực sự thu hút được sự chú ý của các thương hiệu khác, và những kẻ "bắt chước" vẫn còn rất ít.

Dù Samsung có thể hài lòng vì ngôn ngữ thiết kế của mình vẫn là độc bản, nhưng có lẽ họ cũng sẽ cảm thấy đôi chút hụt hẫng khi chưa tạo ra được một làn sóng sao chép rầm rộ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng điều đó sẽ đến. Và thực tế là Galaxy S26 Ultra cũng chẳng cần ai khác công nhận để trở thành một biểu tượng.

Sự chăm chút tỉ mỉ của Samsung đối với dòng Galaxy Ultra trong vài năm qua đã kết tinh thành S26 Ultra – chiếc điện thoại Ultra mỏng nhất, nhẹ nhất, tinh tế nhất và là phiên bản cập nhật hoàn thiện nhất từ trước đến nay.