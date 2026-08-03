Nếu đang dùng smartphone nội địa Trung mà không quẹt được thẻ nữa, đây chính là lý do

Sau bản cập nhật mới của Google Play Services, nhiều smartphone nội địa Trung bất ngờ không thể thanh toán không tiếp xúc qua Google Wallet dù mọi cài đặt vẫn hoạt động bình thường. Vấn đề được cho là chỉ ảnh hưởng đến các máy chạy ROM Trung Quốc.

Google Pay bất ngờ ngừng hoạt động trên nhiều smartphone nội địa Trung

Nhiều người dùng smartphone nội địa Trung như Xiaomi, vivo, OPPO hay OnePlus đang phản ánh tình trạng không thể thanh toán NFC bằng Google Wallet sau khi Google Play Services được cập nhật lên phiên bản 26.28.

Theo ghi nhận ban đầu, trước khi cập nhật lên phiên bản mới, các thiết bị này vẫn sử dụng Google Wallet bình thường. Tuy nhiên, sau khi Play Services tự động nâng cấp, việc thanh toán không tiếp xúc tại các máy POS bất ngờ thất bại.

Điều đáng chú ý là ứng dụng Google Wallet không hiển thị bất kỳ lỗi nào. Thẻ ngân hàng vẫn được lưu, các cài đặt đều đúng và Google Wallet vẫn được đặt làm ứng dụng thanh toán mặc định. Người dùng chỉ phát hiện sự cố khi thực hiện giao dịch tại cửa hàng.

Notebookcheck cũng đã xác nhận tình trạng này trên một chiếc vivo X200 Ultra chạy ROM Trung Quốc. Thiết bị vẫn thanh toán bình thường trước đó, nhưng sau khi cập nhật Play Services đã bị máy POS từ chối với thông báo thẻ không được hỗ trợ.

Google được cho là đã chặn thiết bị dùng ROM Trung Quốc

Theo phân tích của một lập trình viên trên diễn đàn XDA, nhật ký hoạt động của Google Play Services xuất hiện hai dòng đáng chú ý:

Thiết bị được nhận diện là "CN SKU" (phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc).

Dịch vụ TapAndPay HCE bị vô hiệu hóa.

Điều này đồng nghĩa với việc khi hệ thống phát hiện thiết bị là phiên bản nội địa Trung Quốc, Google sẽ vô hiệu hóa tính năng thanh toán NFC của Google Wallet, dù các chức năng khác của ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.

Hiện vẫn chưa rõ đây là lỗi phần mềm hay thay đổi có chủ đích từ phía Google. Công ty cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vấn đề này.

Đáng chú ý, sự cố chỉ ảnh hưởng tới các mẫu máy chạy ROM Trung Quốc được mua hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc. Những phiên bản quốc tế (Global ROM) của Xiaomi, vivo, OPPO, OnePlus và các hãng khác hiện chưa ghi nhận bị ảnh hưởng.

Nhiều mẫu máy đã ghi nhận gặp lỗi

Theo phản ánh từ người dùng trên Reddit và diễn đàn XDA, các mẫu máy đã ghi nhận gặp sự cố gồm:

vivo X300 Pro

vivo X300 Ultra

vivo X200 Ultra

vivo X200 Pro mini

vivo X100 Ultra

vivo X Fold5

vivo X Fold3 Pro

OPPO Find X9 Pro

OPPO Find N3

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 13 Pro

OnePlus Ace6

OnePlus 15T

Danh sách này nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục được bổ sung khi ngày càng nhiều thiết bị được cập nhật lên Play Services phiên bản mới. Các báo cáo hiện xuất hiện tại nhiều quốc gia như châu Âu và Brazil, cho thấy đây không phải vấn đề giới hạn theo khu vực.

Tại Việt Nam, hiện cũng đã có 1 số người dùng gặp tình trạng tương tự. Một bài đăng trên nhóm "Bí mật làng Tech" chia sẻ rằng đã không thể quẹt thẻ bằng Google Wallet nữa dù ứng dụng vẫn hoạt động, thẻ vẫn hiện trên màn hình và NFC đang bật. Máy chỉ hiển thị thông báo thanh toán lỗi và không trừ tiền.

Một người dùng tại Việt Nam cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội về vấn đề này. Ảnh: NVCC.

Có cách khắc phục tạm thời nhưng chưa có giải pháp lâu dài

Hiện cộng đồng người dùng chia sẻ hai cách xử lý tạm thời.

Cách đầu tiên là hạ cấp Google Play Services xuống phiên bản cũ bằng ADB. Tuy nhiên, thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu Google Wallet, người dùng phải thiết lập và thêm lại tất cả thẻ thanh toán. Đây cũng chỉ là giải pháp ngắn hạn vì Play Services có thể tự động cập nhật trở lại.

Người dùng có thể tìm kiếm các dịch vụ thanh toán chạm khác nhưng khả năng cao không được phủ sóng rộng, hỗ trợ nhiều thẻ bằng Google Wallet.

Cách thứ hai là chuyển sang sử dụng ứng dụng thanh toán khác thay cho Google Wallet, chẳng hạn Curve Pay. Tuy nhiên, giải pháp này cũng tồn tại nhiều hạn chế và không phải dịch vụ nào cũng hỗ trợ đầy đủ ở mọi quốc gia.

Ở thời điểm hiện tại, Google vẫn chưa công bố nguyên nhân hay kế hoạch khắc phục. Do nhiều thiết bị vẫn đang sử dụng Play Services phiên bản 26.26 nên không phải người dùng nào cũng đã gặp lỗi. Nếu đang sử dụng smartphone nội địa Trung và thường xuyên thanh toán bằng Google Wallet, người dùng nên kiểm tra phiên bản Google Play Services cũng như thử giao dịch NFC để xác định xem thiết bị của mình có bị ảnh hưởng hay không.