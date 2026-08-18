Nền kinh tế số 2 thế giới bất ngờ nhận nhiều tin buồn, giới chức cũng phải thừa nhận đang gặp khó

Nền kinh tế Trung Quốc khởi đầu nửa cuối năm 2026 với loạt chỉ số kém khả quan hơn dự báo, từ sản xuất công nghiệp, tiêu dùng đến đầu tư.

Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 17/8 cho thấy sản lượng công nghiệp tháng 7 chỉ tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kỳ vọng của thị trường và cũng là lần đầu tiên chậm lại sau ba tháng liên tiếp tăng tốc.

Ở lĩnh vực tiêu dùng, doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,6%, thấp hơn đáng kể so với dự báo của các chuyên gia. Trong khi đó, đầu tư tài sản cố định giảm 6,7% trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ, mạnh hơn mức giảm 5,7% ghi nhận trong nửa đầu năm. Tỷ lệ thất nghiệp khảo sát tại khu vực thành thị cũng tăng lên 5,2%, từ mức 5% của tháng 6.

Theo Jacqueline Rong, nhà kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc tại BNP Paribas, những số liệu này cho thấy tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong quý III có thể chỉ đạt khoảng 4,1%. Con số này thấp hơn mức khoảng 4,3% mà Bắc Kinh cần duy trì trong nửa cuối năm nếu muốn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 4,5% đến 5%.

Đầu tư nói chung và đầu tư hạ tầng đều suy yếu nhanh hơn so với tháng trước, trong đó nhiều hạng mục ghi nhận mức giảm 2 chữ số trong tháng 7.

Nhu cầu trong nước tiếp tục là điểm yếu lớn của kinh tế Trung Quốc. Sau nhiều tháng thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, sức mua của hộ gia đình và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi nhiều khu vực của Trung Quốc hứng chịu mưa lớn, gió mạnh và thời tiết cực đoan trong tháng 7.

Các đợt thiên tai khiến nhiều nhà máy và cảng biển phải tạm ngừng hoạt động, gây mất điện cục bộ và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Dù giới phân tích cho rằng tác động này chủ yếu mang tính ngắn hạn, các nhà hoạch định chính sách vẫn được cho là đang theo dõi sát diễn biến để cân nhắc liệu có cần tung thêm các biện pháp kích thích hay không.

Lynn Song, nhà kinh tế trưởng đại lục của ING, nhận định các số liệu tháng 7 đều gây thất vọng.

"Thêm một tháng suy yếu trên diện rộng làm tăng khả năng Bắc Kinh sẽ phải đưa ra các biện pháp hỗ trợ mới trong vài tuần hoặc vài tháng tới nhằm ổn định tăng trưởng", ông nói.

Ngay cả cơ quan thống kê Trung Quốc cũng thừa nhận nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức. Trong thông cáo đi kèm dữ liệu, NBS cho biết nền kinh tế nhìn chung vẫn duy trì trạng thái "ổn định" từ đầu năm, song môi trường bên ngoài ngày càng phức tạp và biến động, trong khi nhu cầu nội địa vẫn yếu.

Cơ quan này cũng cho biết một bộ phận doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nền tảng phục hồi kinh tế vẫn cần tiếp tục được củng cố.

Một trong những lực cản lớn nhất vẫn là thị trường bất động sản. Giá nhà mới trong tháng 7 giảm nhanh hơn so với tháng trước, còn đầu tư vào bất động sản lao dốc 19,2% trong 7 tháng đầu năm - mức giảm sâu nhất từng được ghi nhận.

Theo nhiều chuyên gia, cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài đang làm suy giảm niềm tin của các hộ gia đình, khiến người dân hạn chế chi tiêu và doanh nghiệp cũng dè dặt mở rộng đầu tư.

Bên cạnh đó, nguy cơ giảm phát cũng đang quay trở lại. Sau khi cú sốc giá dầu từ xung đột Iran lắng dịu, cả lạm phát tiêu dùng lẫn lạm phát sản xuất trong tháng 7 đều tăng chậm hơn dự báo, phản ánh sức cầu trong nước vẫn rất yếu.

Ngành ôtô - lĩnh vực chiếm khoảng 8% tổng doanh số bán lẻ - cũng phát đi tín hiệu đáng lo ngại khi doanh số xe du lịch trong tháng 7 giảm tới 21%. Các hãng xe Trung Quốc tiếp tục chịu sức ép do chi phí nguyên liệu đầu vào cao trong khi vẫn phải duy trì các chương trình giảm giá mạnh để cạnh tranh.

Không chỉ tiêu dùng, triển vọng sản xuất cũng chưa sáng sủa. Chỉ số đơn hàng mới trong chỉ số PMI sản xuất chính thức của tháng 7 quay trở lại vùng thu hẹp và giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm, báo hiệu hoạt động công nghiệp có thể còn đối mặt nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Theo BNP Paribas, nếu tốc độ tăng trưởng có nguy cơ giảm xuống dưới ngưỡng 4,5% - mức thấp nhất trong mục tiêu chính thức - chính phủ Trung Quốc có thể sớm tung thêm các công cụ hỗ trợ ngay từ cuối tháng 9.

Các lựa chọn bao gồm phát hành thêm trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương, đồng thời mở rộng quy mô các công cụ tài trợ chính sách nếu hạn mức 800 tỷ nhân dân tệ (khoảng 119 tỷ USD) hiện nay được sử dụng hết vào cuối tháng tới.

Theo Yahoo Finance﻿