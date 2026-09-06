Nên dùng quạt trần hay quạt cây thì mát hơn?

Nhiều người băn khoăn nên chọn quạt cây hay quạt trần để vừa làm mát hiệu quả, vừa phù hợp với không gian sống của gia đình.

Quạt là thiết bị làm mát quen thuộc trong mỗi gia đình, đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng bức. Bên cạnh điều hòa, nhiều người lựa chọn sử dụng quạt để tăng khả năng lưu thông không khí, tạo cảm giác dễ chịu mà không phải lúc nào cũng cần bật máy lạnh. Tuy nhiên, giữa quạt trần và quạt cây, không ít gia đình băn khoăn đâu mới là lựa chọn phù hợp hơn. Thực tế, cả quạt trần và quạt cây đều có những ưu điểm riêng, không có loại nào hoàn toàn vượt trội trong mọi trường hợp. Việc lựa chọn chủ yếu phụ thuộc vào diện tích phòng, cách bố trí nội thất, nhu cầu sử dụng cũng như sở thích của từng gia đình.

Quạt trần: gọn gàng, thoáng không gian

Quạt trần thường được lựa chọn cho những không gian có diện tích tương đối rộng như phòng khách, phòng ăn hoặc phòng ngủ. Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của loại quạt này là không chiếm diện tích sàn. Sau khi lắp đặt cố định trên trần, khu vực bên dưới vẫn được giữ thông thoáng, thuận tiện cho việc bố trí bàn ghế, tủ hoặc các món đồ nội thất khác. Một chiếc quạt trần có khả năng tạo luồng gió trên diện rộng, giúp không khí trong phòng được lưu thông tốt hơn.

Thay vì tập trung gió vào một hướng như nhiều loại quạt thông thường, quạt trần tạo chuyển động không khí từ trên cao xuống, mang lại cảm giác dễ chịu cho nhiều người cùng lúc. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc với những gia đình có không gian sinh hoạt chung rộng. Chẳng hạn, khi cả nhà cùng ngồi ở phòng khách, một chiếc quạt trần có thể làm mát khu vực tương đối rộng mà không cần phải đặt quạt giữa lối đi. Ngoài công năng làm mát, quạt trần hiện nay còn được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau. Một số mẫu có thiết kế tối giản, hiện đại, trong khi những mẫu khác mang phong cách sang trọng, phù hợp với nội thất của căn nhà. Vì vậy, quạt trần đôi khi còn được xem như một món đồ góp phần hoàn thiện diện mạo không gian.

Tuy nhiên, điểm cần cân nhắc là quạt trần cần được lắp đặt cố định và đúng kỹ thuật. Gia đình nên lựa chọn sản phẩm phù hợp với diện tích phòng, chiều cao trần và nhờ người có chuyên môn thực hiện việc lắp đặt. Sau khi sử dụng một thời gian, quạt cũng cần được vệ sinh và kiểm tra định kỳ.

Quạt cây: linh hoạt và dễ sử dụng

Nếu quạt trần mang đến sự gọn gàng thì quạt cây lại nổi bật nhờ tính linh hoạt. Đây là lý do loại quạt này vẫn được nhiều gia đình lựa chọn dù quạt trần ngày càng phổ biến. Quạt cây có thể dễ dàng di chuyển từ phòng khách sang phòng ngủ, phòng làm việc hoặc bất kỳ vị trí nào cần làm mát. Người dùng cũng có thể thay đổi hướng gió, điều chỉnh độ cao tùy nhu cầu. Với những gia đình thường xuyên thay đổi cách bố trí nội thất hoặc sống trong nhà thuê, ưu điểm này càng trở nên rõ rệt. Quạt cây cũng không đòi hỏi việc lắp đặt cố định. Người dùng chỉ cần đặt quạt ở vị trí phù hợp, cắm điện và sử dụng. Khi không cần thiết, có thể di chuyển hoặc cất gọn. Đây là sự tiện lợi mà quạt trần khó có được.

Ngoài ra, thị trường hiện có nhiều dòng quạt cây với kích thước, công suất và tính năng khác nhau. Người dùng có thể lựa chọn loại phù hợp với diện tích phòng và nhu cầu sử dụng. Một số sản phẩm còn có điều khiển từ xa, hẹn giờ hoặc nhiều chế độ gió, giúp việc sử dụng thuận tiện hơn.

Điểm hạn chế là quạt cây chiếm một phần diện tích sàn và cần bố trí sao cho không cản trở việc đi lại. Nếu đặt ở vị trí không phù hợp, dây điện hoặc chân quạt cũng có thể gây vướng víu. Vì vậy, gia đình nên chọn vị trí bằng phẳng, chắc chắn và tránh nơi dễ bị va chạm.

Vậy quạt trần hay quạt cây tốt hơn?

Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của từng gia đình. Nếu sở hữu phòng khách rộng, muốn không gian gọn gàng và cần làm mát cho nhiều người cùng lúc, quạt trần là lựa chọn đáng cân nhắc. Đặc biệt, với những gia đình đã có sẵn vị trí lắp đặt phù hợp và không có nhu cầu di chuyển quạt, loại quạt này mang lại sự tiện lợi lâu dài.

Trong khi đó, quạt cây phù hợp với những người đề cao sự linh hoạt. Quạt có thể được sử dụng ở nhiều phòng, dễ thay đổi vị trí và không cần can thiệp vào kết cấu trần nhà. Đây cũng là lựa chọn đơn giản nếu gia đình chưa muốn đầu tư vào việc lắp đặt quạt cố định.

Về khả năng tiết kiệm điện, không nên mặc định rằng quạt trần luôn tiêu thụ ít điện hơn quạt cây hoặc ngược lại. Mức tiêu thụ thực tế còn phụ thuộc vào công suất của từng mẫu, tốc độ gió và thời gian sử dụng. Vì vậy, khi mua quạt, gia đình nên xem kỹ thông số công suất thay vì chỉ dựa vào kiểu dáng sản phẩm.

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