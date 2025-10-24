Nên đậy hay mở vung nồi khi luộc rau? Chuyên gia cho biết rất nhiều người đang làm sai

Giải thích: Đậy vung nồi giúp giữ lại vitamin và khoáng chất có trong rau, đặc biệt là vitamin C và vitamin nhóm B, vốn rất dễ bay hơi khi tiếp xúc với không khí. Việc đậy vung giúp bảo vệ dưỡng chất và tránh mất mát trong quá trình luộc.

Không quan trọng, mở hay đậy đều được

A Mở vung nồi để rau dễ chín hơn B Đậy vung nồi để giữ dưỡng chất C Không quan trọng, mở hay đậy đều được D Mở vung nồi để rau giữ màu xanh đẹp mắt

Hỏi 1: Khi luộc rau, bạn sẽ chọn:

Hỏi 2: Sau khi cho rau vào nồi, bác sĩ Từ Ngữ khuyên bạn nên làm gì?

A Đảo rau ngay lập tức và giữ nắp mở B Đậy nắp và để rau tự chín C Đun sôi nước, cho rau vào, đảo một lần rồi đậy nắp D Mở nắp liên tục để rau chín đều