Negav trộn hàng fake để thanh lý đồ hiệu giá khủng

Cộng đồng Threads đang xôn xao trước nghi vấn xoay quanh đợt pass đồ hiệu cũ của Negav. Nam rapper từ lâu đã được biết đến là một trong những Anh Trai có đam mê lớn và sẵn sàng đầu tư mạnh tay cho thời trang. Sau một thời gian sử dụng, Negav nhiều lần mở các đợt pass đồ online trên tài khoản Instagram phụ, hay tổ chức garage sale offline để thanh lý. Hầu hết các item được anh rao bán đều là đồ hiệu đã qua sử dụng, đến từ loạt thương hiệu xa xỉ như Balenciaga, Chrome Hearts, Gucci, Louis Vuitton… Vì lẽ đó, mức giá trong mỗi đợt "dọn tủ" của nam rapper cũng không hề dễ chịu. Trung bình, các món đồ được pass dao động khoảng 10 triệu đồng, thậm chí có những item được "hét" lên đến gần 100 triệu đồng, tùy độ hiếm và tình trạng sử dụng.

Dù chi phí không hề nhỏ, nhưng với sự yêu mến dành cho thần tượng, không ít fan của Negav vẫn hào hứng xuống tiền. Sau mỗi đợt pass đồ, nhiều người mua hào hứng khoe chiến lợi phẩm lên MXH, như một cách sở hữu kỷ niệm gắn với phong cách cá nhân của Negav.

Tài khoản phụ được cho là được dành để thanh lý thời trang của Negav có tên @iboughttoomuchclothes (Ảnh IGNV).

Tuy nhiên, bất ngờ mới đây, một số item trong đợt pass đồ gần nhất của Negav bị đặt nghi vấn là hàng fake. Cụ thể, một vài món đồ đến từ Balenciaga được cho là có chi tiết không trùng khớp với hàng chính hãng. Những tài khoản đưa ra nghi vấn này tự nhận là seller có kinh nghiệm lâu năm trong việc buôn bán đồ hiệu. Từ đây, câu chuyện nhanh chóng lan rộng, kéo theo nhiều luồng tranh luận trái chiều trong cộng đồng mạng.

Topic chiếc quần Balenciaga bị nghi là hàng fake của Negav đang được bàn luận xôn xao trên MXH Threads.

Món đồ đang gây tranh cãi nhiều nhất là Balenciaga 22FW Raver Baggy Denim. Chiếc quần được trang bán hàng của Negav miêu tả có tình trạng like new, được rao bán với giá 18 triệu đồng, kèm chú thích "mua new rất đắt quên giá rồi".

Chi tiết khiến nhiều người nghi ngờ nhất nằm ở phần tag lưng của món đồ, khi đặt cạnh hình ảnh của hàng chính hãng, tag Balenciaga trên chiếc quần được cho là của Negav bị nhận xét là kém sắc nét, phông chữ tên thương hiệu không trùng khớp với phông chuẩn của Balenciaga. Ngoài ra, tag giấy màu trắng cùng dây nhựa đi kèm cũng bị cho là không đúng với tiêu chuẩn của hãng, vốn sử dụng tag giấy màu xám và dây vải chắc chắn hơn.

Tag quần Balenciaga (trái) và tag quần trên trang của Negav (phải) có một số khác biệt.

Đáng nói, Balenciaga 22FW Raver Pants vốn là một trong những item hot hit của nhà mốt này trong mùa Thu Đông 2022, nổi bật với thiết kế baggy phóng khoáng, mang đậm tinh thần nổi loạn đặc trưng của Balenciaga. Ở thời điểm hiện tại, khi sản phẩm đã ngừng phân phối chính hãng, chiếc quần này được săn lùng mạnh trên các nền tảng mua đi bán lại quốc tế. Mức giá phổ biến dao động từ 1.900 đến 4.000 USD, tương đương khoảng 50-105 triệu đồng, tùy tình trạng và độ hiếm.

Việc Negav chào bán chiếc quần với giá 18 triệu đồng khiến không ít người cho rằng đây là một mức giá quá hời so với mặt bằng chung thị trường resale.

Balenciaga 22FW Raver Pants trên sàn diễn Balenciaga (Ảnh Balenciaga).

Bàn luận của netizen xoay quanh chiếc Raver Pants của Negav.



Tiếp nối loạt nghi vấn, một item khác đến từ Balenciaga cũng đang được cư dân mạng nhắc tên là Balenciaga Destroyed Tee - chiếc áo phông được tài khoản này đăng bán từ tháng 4/2025 đến nay vẫn chưa tìm được chủ nhân mới. Mẫu áo mang phong cách tối giản, được rao với giá 11 triệu đồng, có phom dáng và tinh thần khá giống những thiết kế Balenciaga T-shirt mà nam rapper thường xuyên sử dụng.

Chiếc Destroyed Tee sau nửa năm được Negav đăng bán đang được bàn tán trở lại (Ảnh @iboughttoomuchclothes).

Balenciaga được cho là đã ra mắt ít nhất 2 phiên bản Destroyed Tee khác nhau. Một phiên bản có tên Balenciaga Black Cotton Caps Destroyed Flatground, nổi bật với logo Balenciaga in nghiêng ở mặt trước. Phiên bản khác là Balenciaga Inside Out Mirror Destroyed T-Shirt, sử dụng phông chữ signature quen thuộc của nhà mốt nhưng được in ngược, tạo hiệu ứng inside-out. Theo các so sánh ban đầu, chiếc áo xuất hiện trên trang thanh lý của Negav lại không giống với phiên bản nào trong 2 thiết kế kể trên.

Balenciaga Black Cotton Caps Destroyed Flatground (Ảnh: Gaby Lagos, Balenciaga).

Balenciaga Inside Out Mirror Destroyed Cotton T-Shirt (ẢnhLeonardi and Partners, Balenciaga).



Trong khi đó, Negav từng xuất hiện với mẫu Balenciaga Inside Out Mirror Destroyed T-Shirt "đúng chuẩn" trong một outfit trước đây, nhưng có lẽ 2 chiếc Destroyed Tee một được đăng bán và một được chính chủ sử dụng là khác nhau?

Chiếc Destroyed Tee với logo "Inside Out Mirror" của Negav (Ảnh IGNV).



Balenciaga với những ai theo dõi phong cách thời trang của Negav biết đến là một trong những thương hiệu "ruột" của anh chàng. Tinh thần bụi bặm, nổi loạn và khác biệt của nhà mốt Pháp rất khớp với hình ảnh mà nam rapper theo đuổi. Negav từng gây chú ý khi mang đến một show giải trí chiếc túi snack nổi tiếng của Balenciaga giá 1.850 USD như một cách thể hiện sự chịu chơi. Cái tên Balenciaga cũng từng được anh chàng đưa vào lời rap của mình như một "chữ ký" mang đậm phong cách cá nhân.

Ở thời điểm hiện tại, mọi nghi vấn vẫn chỉ dừng lại ở mức phân tích từ cộng đồng mạng. Phía Negav vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Từ sân khấu đến các hoạt động đời thường, Balenciaga là thương hiệu được Negav cực kỳ ưa chuộng (Ảnh: IGNV, Anh Trai Say Hi Vie Channel, An Truong).



