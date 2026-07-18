NeBiolina góp mặt tại Lễ hội Mẹ và bé đầu tiên tại AEON MALL Hải Phòng

Trong Lễ hội Mẹ và bé tại AEON MALL Hải Phòng vừa qua, gian hàng NeBiolina đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc, mang đến những trải nghiệm thực tế thú vị của nhiều gia đình.

Lễ hội Mẹ và bé lần đầu "đổ bộ" AEON MALL Hải Phòng

Lễ hội Mẹ và bé tại AEON MALL Hải Phòng diễn ra trong 5 ngày, quy tụ hơn 30 thương hiệu mẹ và bé cùng góp mặt tại khu vực Sảnh Cánh buồm và hành lang tầng 1 trung tâm thương mại. Đây là lần đầu tiên một sự kiện quy mô dành cho mẹ và bé được tổ chức tại địa điểm này. Giữa không gian sôi động với các hoạt động check-in, cuộc thi sôi động cho bé theo từng độ tuổi, gian hàng NeBiolina là một trong những điểm được nhiều ba mẹ tìm đến để tìm hiểu trực tiếp về sản phẩm.

Lễ hội Mẹ và bé lần đầu tiên được tổ chức tại AEON MALL Hải Phòng với nhiều hoạt động thú vị

Trải nghiệm thực tế thay vì quảng cáo một chiều

Khác với hình thức tiếp cận qua quảng cáo hay mạng xã hội, sự hiện diện của NeBiolina tại lễ hội giúp ba mẹ được cầm, xem và tìm hiểu trực tiếp về kết cấu, mùi hương cũng như thông tin thành phần của sản phẩm trước khi quyết định sử dụng cho con. Đây là điều mà nhiều phụ huynh đánh giá cao, đặc biệt với nhóm sản phẩm chăm sóc da và vệ sinh dành cho trẻ sơ sinh - vốn là lĩnh vực đòi hỏi sự cẩn trọng cao vì liên quan trực tiếp đến làn da nhạy cảm của trẻ.

Tại gian hàng, NeBiolina đã dành tặng 500 phần quà check-in cho khách tham quan. Thông qua hoạt động tặng quà, NeBiolina không chỉ mang đến trải nghiệm dùng thử sản phẩm mà còn cung cấp thêm thông tin hữu ích để ba mẹ tham khảo trong việc chăm sóc con.

Gian hàng NeBiolina là điểm đến yêu thích của nhiều ba mẹ

Ưu tiên thành phần nguyên bản, quy trình sản xuất khắt khe

Bên cạnh hoạt động check-in nhận quà, chương trình ưu đãi mua sắm tại gian hàng cũng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh, với các quà tặng hấp dẫn như bàn chải đánh răng, khăn sữa, gương lược cầm tay, túi vải canvas hay ấm đun nước.

Đại diện NeBiolina chia sẻ, thương hiệu theo đuổi triết lý phát triển sản phẩm dựa trên nguyên tắc "khắt khe để dịu lành" - nghĩa là quy trình kiểm soát chất lượng và lựa chọn nguyên liệu được thực hiện nghiêm ngặt ngay từ đầu, nhằm đảm bảo sản phẩm cuối cùng an toàn và dịu nhẹ nhất có thể cho làn da trẻ. Toàn bộ sản phẩm của NeBiolina có nguồn gốc nguyên bản từ Italy và đạt chứng nhận hữu cơ ICEA - một trong những chứng nhận uy tín hàng đầu tại châu Âu về mỹ phẩm hữu cơ, đòi hỏi thành phần phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về nguồn gốc tự nhiên và quy trình sản xuất bền vững.

NeBiolina lựa chọn nguyên tắc "khắt khe để dịu lành" cho làn da nhạy cảm

Thương hiệu cũng nhấn mạnh yếu tố minh bạch trong thông tin sản phẩm là ưu tiên hàng đầu. Tại gian hàng, đội ngũ tư vấn của NeBiolina đã dành thời gian giải đáp trực tiếp cho các câu hỏi của phụ huynh liên quan đến thành phần, cách sử dụng và độ phù hợp của từng dòng sản phẩm với các độ tuổi khác nhau của trẻ.

Một cách tiếp cận gần gũi với nhu cầu thực tế của các gia đình

Sự tham gia của NeBiolina tại Lễ hội Mẹ và bé AEON MALL Hải Phòng cho thấy hướng đi mà thương hiệu này đang theo đuổi: đồng hành cùng ba mẹ không chỉ qua sản phẩm trên kệ hàng, mà còn qua những điểm chạm trực tiếp, nơi phụ huynh có thể trải nghiệm, đặt câu hỏi và nhận được thông tin xác thực trước khi lựa chọn sản phẩm cho con. Trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm dành cho mẹ và bé ngày càng đa dạng, việc một thương hiệu chủ động tạo cơ hội để phụ huynh tiếp cận thông tin thành phần một cách minh bạch, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo, là yếu tố được nhiều gia đình tại Hải Phòng ghi nhận trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

NeBiolina luôn chủ động tạo cơ hội để ba mẹ tiếp cận sản phẩm trực tiếp

Với những gia đình vẫn đang tìm kiếm giải pháp chăm sóc da an toàn, dịu nhẹ cho con nhỏ, các hoạt động trải nghiệm thực tế như tại Lễ hội Mẹ và bé vừa qua là một kênh tham khảo đáng cân nhắc, bên cạnh việc tìm hiểu thông tin sản phẩm qua các nguồn chính thức của thương hiệu.

NeBiolina

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