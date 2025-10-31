Nấu cơm xong nên đóng hay mở nắp nồi cơm điện? Có nên đảo cơm liên tục khi nấu? Nhiều người đang làm sai

Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mọi gia đình Việt. Tuy nhiên, sau khi nấu cơm xong, nhiều người vẫn băn khoăn: Nên mở nắp cho nguội nhanh hay giữ kín để ủ ấm? Không ít thói quen tưởng vô hại lại vô tình làm giảm chất lượng cơm, thậm chí khiến nồi nhanh hỏng. Bạn nghĩ mình đã dùng đúng cách chưa? Hãy thử kiểm tra hiểu biết của mình qua 5 câu hỏi nhỏ dưới đây nhé!

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Sau khi nồi cơm điện báo đã nấu xong, bạn nên làm gì để cơm chín đều và thơm ngon hơn? A Mở hé nắp để tránh đọng nước B Giữ nắp nồi đóng kín để ủ ấm cơm C Mở nắp ngay cho bay hơi nóng D Đảo cơm ngay để hơi nóng thoát ra Đáp án đúng là: B – Giữ nắp nồi đóng kín để ủ ấm cơm Giải thích: Giữ nắp đóng kín giúp cơm được ủ ấm, chín đều và giữ hương vị ngon hơn, đồng thời giúp chế độ “Keep Warm” hoạt động hiệu quả hơn.

Hãy luôn giữ nắp nồi được đóng kín kể cả khi cơm đã được nấu xong (Ảnh minh họa)

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Khi nấu cơm, nếu bạn mở nắp nồi liên tục để kiểm tra hoặc đảo cơm, điều gì có thể xảy ra? A Cơm chín không đều hoặc bị sống B Cơm dễ bị cháy C Cơm sẽ dính đáy nồi D Nồi bị hỏng cảm biến nhiệt Đáp án đúng là: A – Cơm chín không đều hoặc bị sống Giải thích: Mở nắp thường xuyên khiến hơi nóng thoát ra, làm giảm nhiệt, khiến cơm không chín đều hoặc bị sống.

Không nên đảo cơm quá nhiều lần trong quá trình nấu (Ảnh minh họa)

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Trước khi đặt lòng nồi vào nồi cơm điện và cắm điện, bạn cần làm gì? A Lau khô lòng nồi trước khi đặt vào B Lót giấy dưới đáy nồi cho an toàn C Cho thêm nước vào đáy nồi ngoài D Vo gạo trực tiếp rồi nấu luôn Đáp án đúng là: A – Lau khô lòng nồi trước khi đặt vào Giải thích: Lòng nồi còn ướt dễ gây chập điện, cháy mâm nhiệt và giảm tuổi thọ nồi cơm điện.

Ảnh minh họa

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Vì sao không nên ấn nút “Nấu” hoặc “Giữ ấm” quá nhiều lần? A Làm cơm bị cháy B Tốn nhiều điện năng C Khiến nồi dễ hỏng rơ le D Làm cơm khô cứng nhanh Đáp án đúng là: C – Khiến nồi dễ hỏng rơ le Giải thích: Ấn nút nhiều lần khiến rơ le nhanh bị mòn, hoạt động kém, dễ hư hỏng sau thời gian ngắn.

Ảnh minh họa