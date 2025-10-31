HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nấu cơm xong nên đóng hay mở nắp nồi cơm điện? Có nên đảo cơm liên tục khi nấu? Nhiều người đang làm sai

Thu Phương |

Dùng đã lâu nhưng nhiều người vẫn đang thực hiện thói quen sai lầm, khiến cơm kém ngon, nồi cơm điện chóng hỏng.

Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mọi gia đình Việt. Tuy nhiên, sau khi nấu cơm xong, nhiều người vẫn băn khoăn: Nên mở nắp cho nguội nhanh hay giữ kín để ủ ấm? Không ít thói quen tưởng vô hại lại vô tình làm giảm chất lượng cơm, thậm chí khiến nồi nhanh hỏng. Bạn nghĩ mình đã dùng đúng cách chưa? Hãy thử kiểm tra hiểu biết của mình qua 5 câu hỏi nhỏ dưới đây nhé!

Nấu cơm xong nên đóng hay mở nắp nồi cơm điện? Có nên đảo cơm liên tục khi nấu? Nhiều người đang làm sai- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quizz – Dùng nồi cơm điện đúng cách (5 câu hỏi có giải thích)

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Sau khi nồi cơm điện báo đã nấu xong, bạn nên làm gì để cơm chín đều và thơm ngon hơn?

Đáp án đúng là: B – Giữ nắp nồi đóng kín để ủ ấm cơm

Giải thích: Giữ nắp đóng kín giúp cơm được ủ ấm, chín đều và giữ hương vị ngon hơn, đồng thời giúp chế độ “Keep Warm” hoạt động hiệu quả hơn.

Nấu cơm xong nên đóng hay mở nắp nồi cơm điện? Có nên đảo cơm liên tục khi nấu? Nhiều người đang làm sai- Ảnh 2.

Hãy luôn giữ nắp nồi được đóng kín kể cả khi cơm đã được nấu xong (Ảnh minh họa)

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Khi nấu cơm, nếu bạn mở nắp nồi liên tục để kiểm tra hoặc đảo cơm, điều gì có thể xảy ra?

Đáp án đúng là: A – Cơm chín không đều hoặc bị sống

Giải thích: Mở nắp thường xuyên khiến hơi nóng thoát ra, làm giảm nhiệt, khiến cơm không chín đều hoặc bị sống.

Nấu cơm xong nên đóng hay mở nắp nồi cơm điện? Có nên đảo cơm liên tục khi nấu? Nhiều người đang làm sai- Ảnh 3.

Không nên đảo cơm quá nhiều lần trong quá trình nấu (Ảnh minh họa)

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Trước khi đặt lòng nồi vào nồi cơm điện và cắm điện, bạn cần làm gì?

Đáp án đúng là: A – Lau khô lòng nồi trước khi đặt vào

Giải thích: Lòng nồi còn ướt dễ gây chập điện, cháy mâm nhiệt và giảm tuổi thọ nồi cơm điện.

Nấu cơm xong nên đóng hay mở nắp nồi cơm điện? Có nên đảo cơm liên tục khi nấu? Nhiều người đang làm sai- Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Vì sao không nên ấn nút “Nấu” hoặc “Giữ ấm” quá nhiều lần?

Đáp án đúng là: C – Khiến nồi dễ hỏng rơ le

Giải thích: Ấn nút nhiều lần khiến rơ le nhanh bị mòn, hoạt động kém, dễ hư hỏng sau thời gian ngắn.

Nấu cơm xong nên đóng hay mở nắp nồi cơm điện? Có nên đảo cơm liên tục khi nấu? Nhiều người đang làm sai- Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Để nồi cơm điện luôn bền và đảm bảo vệ sinh, bạn nên làm gì sau mỗi lần nấu?

Đáp án đúng là: D – Rửa sạch, lau khô toàn bộ các bộ phận

Giải thích: Vệ sinh kỹ sau mỗi lần nấu giúp ngăn vi khuẩn sinh sôi, giữ nồi sạch sẽ và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Qua 5 câu hỏi nhỏ, có thể thấy việc nấu cơm tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa nhiều chi tiết cần lưu tâm nếu muốn cơm luôn ngon và nồi bền lâu. Sau khi nấu xong, giữ nắp nồi đóng kín giúp cơm tiếp tục được ủ ấm, chín đều, dẻo thơm tự nhiên. Trong khi đó, thói quen mở nắp liên tục hoặc ấn nút “nấu” nhiều lần lại khiến rơ le mau hỏng, cơm dễ khô hoặc sống.

Bên cạnh đó, lau khô lòng nồi trước khi cắm điện, đặt nồi đúng vị trí, và vệ sinh sau mỗi lần sử dụng không chỉ giúp thiết bị hoạt động ổn định mà còn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, nên đặt nồi ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh gần nguồn nước hoặc bếp gas để hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ.

Tóm lại, chỉ cần một vài thao tác nhỏ – đóng nắp, lau khô, vệ sinh và sử dụng đúng chế độ, người dùng đã có thể giữ nồi cơm điện bền gấp đôi, cơm dẻo gấp bội và an toàn hơn cho cả gia đình mỗi ngày.

House n Home

đồ gia dụng

nồi cơm điện

nấu cơm

mẹo bếp

đảo cơm

