NATO tập trận thách thức kho vũ khí hạt nhân Nga

NATO tiến hành cuộc tập trận hạt nhân thường niên Steadfast Noon khi Nga vừa cảnh báo về nguy cơ triển khai vũ khí hạt nhân gần biên giới nước này.

Theo tờ Independent, NATO sẽ tiến hành cuộc tập trận hạt nhân thường niên Steadfast Noon vào tuần tới, bất chấp những cảnh báo gần đây của Nga về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu lãnh thổ nước này bị đe dọa.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại khu vực Baltic.

Theo giới chức lãnh đạo NATO, cuộc tập trận kéo dài 10 ngày sẽ do Italia đăng cai, với sự tham gia của máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân thuộc 17 quốc gia thành viên NATO.

Các quan chức NATO nhấn mạnh Steadfast Noon là hoạt động thường niên đã được lên kế hoạch từ trước, không nhằm đáp trả trực tiếp những diễn biến hiện nay.

Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng và phối hợp của liên minh trong nhiệm vụ răn đe hạt nhân. Cuộc tập trận cũng không sử dụng đầu đạn hạt nhân thật hoặc tiến hành khai hỏa bằng vũ khí thật.

Tuy nhiên, thời điểm tổ chức khiến hoạt động này thu hút sự chú ý, trong bối cảnh mấy ngày qua Nga đã lên tiếng cảnh báo có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ vùng lãnh thổ Kaliningrad, nếu NATO cố tìm cách cô lập hoặc thậm chí là phong tỏa khu vực này và biển Baltic.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Lithuania (Litva), tách biệt với phần lãnh thổ chính của Nga.

Đây là vùng lãnh thổ hải ngoại duy nhất của Nga, nằm giữa 2 quốc gia NATO, là khu vực có vị trí chiến lược tại biển Baltic và là nơi Nga bố trí các phương tiện quân sự quan trọng, trong đó có hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Nga cáo buộc các hoạt động quân sự của NATO có nguy cơ đe dọa an ninh khu vực; trong khi liên minh quân sự phương Tây khẳng định những hoạt động của mình “chỉ mang tính phòng thủ” và nhằm bảo đảm khả năng bảo vệ các quốc gia thành viên của khối này.

Bình luận về những động thái cảnh cáo của Nga, người đứng đầu chính sách hạt nhân của NATO là bà Nassima Barrows cho biết, liên minh đang theo dõi sát các động thái quân sự của Nga, nhưng chưa phát hiện thay đổi đáng báo động trong trạng thái bố trí lực lượng hạt nhân của Nga.

Được biết, phần lớn hoạt động của Steadfast Noon sẽ diễn ra cách xa lãnh thổ Nga. Điều này cho thấy NATO vẫn muốn duy trì năng lực răn đe mà không trực tiếp tạo ra một tình huống đối đầu sát biên giới Nga.

Dẫu vậy, tình hình tại Baltic vẫn tiềm ẩn nguy cơ tính toán sai lầm, bởi khi Nga và NATO cùng tăng cường các hoạt động quân sự, mỗi cuộc tập trận hoặc thay đổi trong chính sách quốc phòng đều có thể bị phía bên kia xem xét dưới góc độ an ninh chiến lược.

Đối với NATO, việc duy trì năng lực răn đe hạt nhân là một phần trong cơ chế phòng thủ chung. Với Nga, khả năng triển khai vũ khí và lực lượng NATO sát biên giới lại được xem là vấn đề an ninh đặc biệt nhạy cảm.

Theo Independent



