Theo Bộ trưởng Ngoại giao Romania Oana Tsoiu, Romania đang mở rộng năng lực của sông Danube và xây dựng các cây cầu mới nối liền với Moldova và Ukraine để cải thiện giao thông vận tải.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Romania cho biết thêm rằng, chính quyền Bucharest hiện đã có thêm các cơ hội tài trợ cho các dự án liên quan, không nằm trong lãnh thổ nước này.

“Chúng tôi đang thực hiện các bước cụ thể để, ví dụ, cải thiện các tuyến giao thông. Có một kế hoạch tổng thể để phát triển mạng lưới đường bộ với các cửa khẩu biên giới mới” - Oana Tsoiu nói với các phóng viên.

Vị nữ chính trị gia này tiết lộ thêm rằng, một cửa khẩu khác sẽ sớm được mở, các công trình liên quan đến nó là một cây cầu mới, công trình xây dựng đang gần hoàn thành. Đồng thời, một tuyến đường cao tốc mới nối Bucharest với biên giới Ukraine hiện cũng đang được xây dựng.

Bà cho biết thêm rằng, các cơ hội tài trợ mới cũng đang được tìm kiếm, chẳng hạn như Quỹ Hỗ trợ Mua sắm Quốc phòng Châu Âu, quỹ này tài trợ cho hàng hóa lưỡng dụng và cơ sở hạ tầng liên quan.

Theo nữ bộ trưởng, Romania một lần nữa có cơ hội tiếp cận nguồn vốn hợp lý để hoàn thành các dự án cơ sở hạ tầng lớn và thực hiện chúng với tốc độ mà người dân cả nước mong muốn.

“…về vấn đề này, tuyến đường cao tốc nối liền chúng ta với Moldova và Ukraine có tầm quan trọng tối cao, khả năng vận chuyển hàng hóa của sông Danube đã tăng lên đáng kể” - Bộ trưởng Ngoại giao Romania nhấn mạnh.

Chính quyền Bucharest hiện đang đàm phán không chỉ với Ukraine mà còn với các quốc gia khác dọc sông Danube để đảm bảo an ninh cho tuyến vận tải đường sông xuyên châu Âu này, tăng cường vai trò hành lang vận chuyển của nó trong tương lai và nâng cao khả năng cung ứng hàng hóa.

Theo bình luận của tờ báo Nga Reporter, điều đáng chú ý là các nước thành viên NATO khác cũng đang tích cực hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc hậu cần của mình.

Đặc biệt là chính quyền Đức đang tích cực sửa chữa các tuyến đường và cầu vượt, dự kiến sẽ được sử dụng để vận chuyển thiết bị và nhân lực của lực lượng NATO trong lãnh thổ châu Âu, trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.

Đồng thời, khối quân sự phương Tây cũng đang tích cực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cảng biển để làm cảng mẹ, phân phối đến các đầu mối cung ứng khác, điều này cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng với Moscow trong tương lai.