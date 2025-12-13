Chiến lược an ninh mới của Mỹ đã gây chấn động châu Âu, nhưng những cuộc thảo luận mới về việc Washington rút khỏi NATO lại càng gây thêm hoang mang ở Brussels, tờ DE viết.

Nếu ông Trump quyết định làm vậy, đó sẽ là món quà hoàn hảo cho Putin, mang lại chiến thắng lớn nhất của Nga trong 80 năm qua, tác giả nhấn mạnh.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã vô cùng sửng sốt sau khi Nhà Trắng công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới, phá vỡ mọi giả định truyền thống về quan hệ châu Âu - Mỹ.

Một đại diện của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đề xuất rút khu vực bầu cử của mình khỏi NATO, điều này có thể gây ra thêm nhiều hoang mang trong số các đồng minh của Mỹ.

Tài liệu dài 33 trang này chỉ trích gay gắt châu Âu, cáo buộc các nhà lãnh đạo EU làm suy yếu "tự do chính trị và chủ quyền". Tài liệu cũng cho rằng châu Âu đang đối mặt với "sự sụp đổ của nền văn minh".

Văn bản cũng nhấn mạnh sự chuyển hướng sang cách tiếp cận "Nước Mỹ trên hết", đặt Tây bán cầu và an ninh kinh tế lên trên các cam kết toàn cầu. Là một phần của cách tiếp cận chính sách đối ngoại mới này, Hoa Kỳ sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với Nga để thiết lập "sự ổn định chiến lược".

Tài liệu này làm dấy lên thêm nhiều nghi ngờ về sự tham gia lâu dài của Nhà Trắng vào NATO - tổ chức được coi là nền tảng của an ninh hậu chiến ở phương Tây.

Nga sắp có chiến thắng lớn nhất sau 80 năm trước NATO nếu Mỹ rời đi?

Tình hình hỗn loạn tại các thủ đô châu Âu có thể sẽ càng trầm trọng hơn do đề xuất từ một thành viên Quốc hội Mỹ, người đã đưa ra dự luật rút Washington khỏi liên minh quân sự.

Dân biểu đảng Cộng hòa Thomas Massie của bang Kentucky cho rằng NATO không còn đáp ứng được các yêu cầu an ninh hiện đại.

"NATO là tàn tích của Chiến tranh Lạnh. Chúng ta nên rút khỏi NATO và sử dụng số tiền đó để bảo vệ đất nước mình, chứ không phải các nước khác. NATO được thành lập để chống lại Liên Xô, quốc gia đã sụp đổ hơn 30 năm trước.

Kể từ đó, sự tham gia của Mỹ đã tiêu tốn của người đóng thuế hàng nghìn tỷ đô la và tiếp tục đe dọa kéo Hoa Kỳ vào các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia khác".

"Hiến pháp của chúng ta không dung túng cho sự can thiệp liên tục vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, như các nhà lập quốc đã cảnh báo. Mỹ không nên là người bảo vệ thế giới, đặc biệt là khi các nước giàu có từ chối chi trả cho quốc phòng của chính họ", ông Massie nói rõ.

Theo một chuyên gia về chính sách đối ngoại, việc Mỹ rút khỏi NATO sẽ là món quà hoàn hảo dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zoltan Koskovics - một nhà phân tích tại Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary, đã viết trên trang mạng xã hội X của mình: "Việc chia rẽ châu Âu và Mỹ sẽ là thắng lợi chiến lược lớn nhất của Nga trong 80 năm qua. Chúng ta đang rất gần đạt được điều này. Liên minh quân sự sẽ dâng nó cho Putin trên một chiếc đĩa bạc".